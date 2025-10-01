La cartelera digital se renueva al completo en este nuevo mes camino a fin de año. Con la llegada de octubre, las principales plataformas de streaming cargan su artillería con una oleada de películas y series imperdibles. Desde regresos muy esperados hasta flamantes producciones originales, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+ apuestan fuerte por conquistar a la audiencia. Repasamos aquí el top 10 de los estrenos más destacados que prometen mantener a los suscriptores pegados a la pantalla este mes.

Netflix

Rockstar: Duki desde el fin del mundo (película)

2025 - Dir: Alejandro Hartmann

Una mirada única al universo íntimo del artista argentino que transformó su historia personal en un fenómeno cultural de alcance global. En un momento bisagra de su carrera y su identidad artística, Mauro se encuentra en pleno cambio de piel y se enfrenta a sus demonios internos para llevar adelante la historia de Duki y del movimiento que representa. ¿Quién es Mauro y quién es Duki en definitiva? Con imágenes inéditas, este documental sigue el recorrido de un referente que personifica el espíritu de un fenómeno colectivo de la música urbana.

Reparto: Duki.

Fecha de estreno: 2 de octubre.

Steve (película)

2025 - Dir: Tim Mielants

Steve, director de un reformatorio para chicos problemáticos, lucha por seguir adelante con su trabajo mientras intenta controlar su salud mental. Al mismo tiempo, Shy, un estudiante problemático, navega entre sus tendencias violentas y su fragilidad, dividido entre su pasado y sus perspectivas de futuro.

Reparto: Cillian Murphy, Jay Lycurgo, Douggie McMeekin, Youssef Kerkour, Marcus Garvey.

Fecha de estreno: 3 de octubre.

Monstruo: La historia de Ed Gein (serie)

En los campos del Wisconsin rural de los años 50, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en silencio en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana. Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo, dejando un legado macabro que engendró monstruos en la ficción creados a su imagen, y encendiendo una obsesión cultural por lo criminales psicológicamente desviados.

Reparto: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Tom Hollander, Olivia Williams.

Fecha de estreno: 3 de octubre.

La mujer del camarote 10 (película)

2025 - Dir: Simon Stone

Mientras navega en un yate de lujo por una asignación laboral, una periodista ve cómo lanzan a alguien por la borda a mitad de la noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. A pesar de que nadie le cree, ella está decidida a investigar…, aunque eso la ponga en peligro. Basada en la exitosa novela homónima de Ruth Ware.

Reparto: Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala.

Fecha de estreno: 10 de octubre.

Nadie quiere esto - temporada 2 (serie)

El tormentoso romance de Joanne y Noah se agita entre dramas familiares, desafíos profesionales y una pregunta que empieza a dominar su relación.

Reparto: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons.

Fecha de estreno: 23 de octubre.

Amazon Prime Video

Juego sucio (película)

2025 - Dir: Shane Black

Parker es un experto ladrón, muy profesional en lo suyo, que elabora sus golpes con una ética de trabajo clara y directa. Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York.

Reparto: Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key.

Fecha de estreno: 1 de octubre.

Lazarus (serie)

El psiquiatra forense, Dr. Joel "Laz" Lazarus, debe enfrentar demonios olvidados hace mucho cuando su padre, el Dr. L, muere en circunstancias sospechosas. Al principio le aseguran que la muerte de su padre fue un suicidio, pero pronto, Laz es arrastrado a un mundo de conspiraciones de asesinato y a una carrera para encontrar al asesino por extrañas visiones de personas que sabe que están muertas.

Reparto: Sam Claflin, Bill Nighy, David Fynn, Ewan Horrocks.

Fecha de estreno: 22 de octubre.

HBO Max

La silla (serie)

Tras un embarazoso incidente en el trabajo, un hombre se ve envuelto en la investigación de una conspiración de gran alcance.

Reparto: Tim Robinson, Lake Bell, Sophia Lillis, Will Price, Joseph Tudisco.

Fecha de estreno: 12 de octubre.

It: Bienvenidos a Derry (serie)

Esta tira ambientada en el universo de la novela de Stephen King es una precuela que transcurre 27 años antes de los hechos narrados en la historia.

Reparto: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

Fecha de estreno: 26 de octubre.

Disney+

La suerte: una serie de casualidades (serie)

David, un joven opositor que por las noches trabaja como taxista ocasional, salva al chofer de una cuadrilla taurina en una carrera a contrarreloj hacia el hospital. Su vida cambia cuando es contratado como conductor privado de Maestro, un legendario torero, para recorrer España de punta a punta de una manera totalmente nueva e inesperada para él. Durante el viaje, David descubre un mundo desconocido, lleno de supersticiones, desafíos y despedidas. Para Maestro, David representa la suerte que durante toda su vida ha perseguido. Para David, la amistad con Maestro es determinante en su destino. Aunque David y Maestro pertenecen a mundos distintos, ambos descubren que tienen más cosas en común de lo que inicialmente pudieron imaginar.

Reparto: Óscar Jaenada, Ricardo Gómez.

Fecha de estreno: 8 de octubre.

Fuente: IndieHoy