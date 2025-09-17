Los Videla celebran 22 años de trayectoria junto a Lito Vitale y Sandra Mihanovich

El dúo Los Videla conmemora sus 22 años de carrera artística con un proyecto especial que trasciende los límites de la provincia y se unen a reconocidos artistas nacionales.

Claudio y Noemí serán parte de una sesión audiovisual grabada en el estudio de Lito Vitale, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, con la participación de Sandra Mihanovich. El lanzamiento está previsto para octubre.

Entrevistados por Canal 13 San Juan, la cantante aseguró: “Estamos contentos, es un sueño más entre las cosas lindas de los Videla porque estuvimos en Buenos Aires haciendo una producción junto a Lito Vitale y Sandra Mihanovich, todo música cuyana que ya tienen sus avances en las redes en la previa del lanzamiento de tres temas. Estamos felices”, explicó Noemí.

Por su parte, Claudio comentó acerca de la experiencia: “Es un sueño el de llegar con una producción netamente sanjuanina, llevamos un equipo grande para hacer la producción de los 22 años de Los Videla para arrancar con todos los festejos. Compartir 24 horas de mucho trabajo con estos artistas, es una muestra de del sí a la música cuyana de estos reconocidos músicos. Todo eso nos pone orgullosos”.

Los artistas y profesionales que acompañan a Los Videla en la nueva producción son: Jonatan Vera (dirección musical y primera guitarra), Carla Pereyra (bajo), Emanuel Rodríguez (batería), Angelo Muñoz (segunda guitarra), Fito Mier (técnica de iluminación) y Jeremías Vizcaíno (video).

Realizando un balance del tiempo compartido sobre el escenario como dupla, la cantante cerró diciendo: “Siempre tratamos de ponerle buena onda porque es algo que nos gusta… acá somos felices”.