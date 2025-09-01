Luciano Gutiérrez: «A la fecha tenemos alrededor de 150 proyectos presentados»

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, a través de la Secretaría de Cultura, anunció la extensión del plazo de inscripción para el Régimen de Mecenazgo Cultural 2025, una herramienta que busca fomentar la producción artística local mediante el financiamiento privado de proyectos culturales. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de septiembre.

Luciano Gutiérrez, Director de Acción Cultural del Ministerio, en contacto con Diario 13 San Juan comentó: “Pedimos una prórroga y nos habilitaron por lo que la fecha de cierre se extiende al 15 de septiembre. Venimos con un buen promedio de ingreso de proyectos de presentación y, a raíz de que la semana pasada tuvimos una cantidad considerable de consultas de gente que tenía muchas dudas y restaba poco tiempo para el cierre, se decidió esta extensión del plazo”.

Luego, el también músico agregó: “Tenemos alrededor de 150 proyectos presentados, en 2024 fueron 225 y creemos que ahora tendremos una cantidad similar. No me animo a arriesgar una cifra porque todo es muy relativo, muy variable pero sí sabemos que la gente está muy interesada e intentando presentar toda la documentación a tiempo. Luego cada idea sigue otros pasos de evaluación y selección de los proyectos”.

La iniciativa está dirigida a personas mayores de edad y a entidades jurídicas sin fines de lucro que impulsen proyectos culturales contemplados en el artículo 11 de la Ley Provincial N° 2197-F. Cada postulante podrá presentar hasta dos propuestas, aunque solo una podrá ser seleccionada.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del formulario disponible en el portal oficial del Ministerio. En cuanto al financiamiento, las personas físicas podrán solicitar hasta $5.000.000, mientras que en el caso de las entidades jurídicas, los montos se evaluarán según las características de cada proyecto.

La convocatoria abarca una amplia gama de disciplinas: teatro, circo, murgas, mímica, arte urbano, danza y ballet, música, letras y literatura, artes visuales, audiovisuales y digitales, artesanías, patrimonio cultural, diseño gráfico e industrial, producción de contenidos culturales para medios e internet, ópera y canto, entre otros.

Una vez cerrada la inscripción, los proyectos serán analizados por el Consejo de Mecenazgo Cultural, que evaluará los criterios técnicos y artísticos, así como el impacto sociocultural de cada propuesta.

En la edición pasada, el programa recibió 225 proyectos, de los cuales 49 fueron seleccionados, lo que refleja el creciente interés de artistas, colectivos culturales y mecenas. Para 2025, el fondo disponible asciende a $350.000.000, lo que permitirá ampliar el alcance de la convocatoria y fortalecer el ecosistema cultural sanjuanino.

Quienes deseen más información pueden escribir a coordinacionculturalsj@gmail.com o enviar un mensaje de WhatsApp (solo texto) al 264 455-2039. Además, en la página web oficial se encuentran disponibles las bases y condiciones de la convocatoria.