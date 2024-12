Luego del fracaso, "Joker 2" llega al streaming

Nadie puede negar que la película Joker: Folie à Deux (o Joker 2) fue uno de los lanzamientos del año, por sus protagonistas, la campaña de prensa pero no por el producto en sí.

La secuela de Joker (2019) dirigida por Todd Phillips recibió críticas negativas y no rindió en la taquilla como todos esperaban. Más allá de eso y de los malos resultados, se supo que este 13 de diciembre llega a la plataforma Max esta segunda parte de la historia. El desafío será buscar a la audiencia que no la acompañó en las salas.

Catalogada como un “musical muy malo”, todo el “circo” armado en torno a la novedad sumó un video en donde el propio Joaquin Phoenix -protagonista del film- pareció estar disconforme con el resultado visto en pantalla y habría dicho que fue “horrible”.

Contrariamente, el director Quentin Tarantino le dio una excelente crítica en The Bret Easton Ellis Podcast: “Me gustó mucho, mucho mucho. Soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no funciona del todo como película o que, hasta cierto punto, es como un gran y gigantesco desastre. Y no me pareció un ejercicio intelectual. Realmente me dejé llevar”.