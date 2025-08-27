Luis Eduardo Meglioli: «La radio ha servido para todo»

Este martes 27 de agosto, en Argentina se celebra el Día de la Radio en conmemoración a la primera transmisión que se hizo en el país tuvo lugar en el año 1920. Este evento que marcó un antes y un después en la historia de los medios de comunicación y las noticias, fue realizado por “Los Locos de la Azotea” cuatro radioaficionados curiosos y decididos.

Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica dieron inicio a la radiofonía argentina cuando transmitieron la ópera Parsifal, de Richard Wagner, desde la terraza del Teatro Coliseo. Por esta razón, en la pantalla de Canal 13 San Juan, Ricardo Rodríguez y Luis Eduardo Meglioli se dieron un momento para hablar y destacar la importancia de ese momento que marcó la historia nacional.

En el comienzo de la charla, el conductor realizó la introducción y presentó al invitado para hablar del tema: “La verdad es que es un día feliz de recordar porque ese invento, primero de Guillermo Marconi en Italia a finales del siglo XIX y luego los famosos ‘Locos de la Azotea’ en Buenos Aires en 1920, fueron días que en su momento no se llegó a valorar lo que se estaba creando. Ellos se pusieron a establecer un sistema con una tecnología absolutamente novedosa para la época, que permitió transmitir, en aquel momento, una ópera sin imaginar lo que iba a significar hasta el día de hoy”, comenzó diciendo Meglioli.

Radio Colón

“Recuerdo hasta no hace mucho que hubo un corte de luz de casi dos días en Europa y los medios de comunicación reconocieron que el único medio que tenían para saber algo del mundo era la radio a transistor, la radio de pilas. En San Juan, Radio Colón para el terremoto del '44 Don José L Rocha que era director y él tuvo la idea de sacar del sótano de calle Mendoza donde estaba ubicada la emisora, los equipos esenciales a la Plaza 25 de Mayo para poder comunicarse con el resto del país, sobre todo con Mendoza que fueron los primeros en enterarse de lo que había sucedido ese 15 de enero”, recordó el profesional.

“En San Juan, la radio era de absoluta innovación, quienes tuvieron la oportunidad de estar al frente de Colón siempre trataron de innovar, de traer lo último y, en el caso de Francisco Bustelo Graffigna fue la primera radio que tuvo jingles. La antena impresionante que dispuso el propio Santiago Graffigna que fuera lo mejor. La radio se tuvo como servicio impresionante, el servicio del tiempo, las noticias, el chasqui que fue muy útil de la mano de Darío Bence”, recordó Eduardo Luis.

Ideas, momentos y personajes

En este día de recuerdos y vivencia, el periodista aseguró: “La radio ha sido utilizada por dictadores tan feroces y tan duros como el propio Hitler que, cuando llega al poder, la radio fue fundamental porque se transmitió todo lo que era su pensamiento nazi y surtió efecto. La radio ha servido para todo, en el caso del radioteatro la gente esperaba las trasmisiones y a los actores que eran parte. Por supuesto todo lo relacionado al deporte, como el caso de José María Muñoz que llegó a aprender y sorprenderse de cómo se usaba hasta el helicóptero para las carreras de ciclismo”, recordó el entrevistado en este día especial para la comunicación masiva.