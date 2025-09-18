Luis Eduardo Meglioli: «Sarmiento puso en marcha la República»

Un innovador documental histórico llegó a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario con la intención de revivir la vida y el legado del Maestro de América desde una perspectiva singular.

Se trata de “Sarmiento en primera persona”, producción desarrollada con el aporte de la inteligencia artificial a cargo de Sebastián De la Colina, que propone un cruce entre historia y tecnología que permitió a los espectadores sumergirse en una experiencia audiovisual sin precedentes en la escena cultural local.

En este sentido, el periodista Luis Eduardo Meglioli en la pantalla de Canal 13 San Juan comentó: “Anoche fue la presentación oficial y, en la previa el Lic. Sebastián De la Colina -director-, comentó los objetivos y la dedicatoria a su padre, Pepe De la Colina. Mencionó detalles de la idea y el trabajo, la incursión de la Inteligencia Artificial (IA) y su preparación. De acuerdo al autor, es la primera película completa que se hace con este recurso”, comenzó diciendo Meglioli.

“El Sarmiento niño lo hizo Valentín de la Colina, Lucho García fue el prócer hasta los 40 años y el resto lo hice yo. Vimos un Sarmiento enérgico, apesadumbrado, triste por la muerte de su hijo. Es un relato en primera persona de toda esa vida que se descubre más, por las palabras del propio prócer. No sólo profundizó el proyecto de los trenes si no que fue un aporte fundamental para el progreso de quienes producían en nuestra provincia”, explicó el investigador.

Luego Luis Eduardo aseguró: “Sarmiento puso en marcha la República, siempre hubo novedades durante su presidencia. Cosas que no se imaginan adelantadas de la época. Él ve en Estados Unidos un país que crecía y eso quería para Argentina”.

Acerca del trabajo de pre producción de la película, el periodista dijo: “Fueron varios meses de grabación con la participación de muchas personas, además de la IA. Por ejemplo las imágenes de las montañas fueron grabadas por el director, es una conjunción muy linda de esta tecnología con imágenes reales”.

Para cerrar Meglioli expresó: “Invito a todos a ver la película porque no se van a arrepentir. Van a encontrar un Sarmiento de carne y hueso impresionante, las miradas, los movimientos, las tristezas, todo está muy bien trabajado con IA”.