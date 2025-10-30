A más de un mes de su entrega, los Martín Fierro de Streaming ya comenzaron a generar controversia, fieles al estilo que en los últimos años ha acompañado a los premios más reconocidos del espectáculo argentino. La ceremonia está prevista para el 14 de diciembre, pero la publicación de la lista de nominados desató un nuevo conflicto interno dentro de APTRA, la entidad que organiza el galardón.

El miércoles 29 de octubre, al difundirse oficialmente las ternas, Luis Ventura, presidente de la asociación, estalló al afirmar que no había sido informado del listado final de nominados.

Indignado, el periodista expresó su enojo públicamente: “¿Cómo van a entregar el Martín Fierro y el presidente no sabe nada? No sé de quién fue el error, pero si me rompen las pel… los levanto”, lanzó en declaraciones que rápidamente se viralizaron.

La reacción de Ventura no tardó en generar ecos en las redes, y entre quienes se sumaron al intercambio estuvo Migue Granados, uno de los nominados, quien ironizó en su cuenta de X (ex Twitter): “Jajaja ay bo... Estoy leyendo tantas estupideces acá desde el mediodía que recontra estoy para que Luisito lo baje”.

Lejos de calmar las aguas, el humorista amplió sus dichos al día siguiente en el programa Desayuno Americano, donde aseguró: “A mí Ventura me divierte, como personaje. Me da risa. Estaba re caliente”.

Mientras tanto, puertas adentro de APTRA la tensión continúa. Fuentes cercanas a la organización reconocen que el episodio dejó expuesta una falla de comunicación en la estructura interna, justo en momentos en que la entidad intenta modernizarse e integrar nuevas categorías vinculadas al mundo digital.

Con el streaming como terreno en expansión y los egos del espectáculo en plena ebullición, los Martín Fierro de este año prometen no solo premiar a las nuevas figuras de las plataformas, sino también escribir un nuevo capítulo en la larga historia de las polémicas del premio más mediático de la televisión argentina.

Este es el listado de nominados

Conducción Femenina

Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora- Luzu TV & Streams Telefe

Sofi Martínez - Streams Telefe

Conducción Masculina

Luquitas Rodríguez - Vorterix

Tomás Rebord - Blender

Migue Granados - Olga

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina

Co-conducción Masculina

Juan Ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La casa streaming

Co-conducción Femenina

Lía Copello - Gelatina

Flor Jazmín Peña - Luzu TV

Gime Accardi - Olga

Yoyi Francella - Luzu TV

Agos Palazzolo - Vorterix

Juli Poggio - La Casa Streaming

Voz periodística

Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebucq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La casa streaming

Voz periodística deportiva

Pablo Giralt - Mobile Sports

Nani Senra - AZZ

Gastón Edul - Olga

Seba Varela del Río - Vorterix & AFA Estudio

Flavio Azzaro - AZZ

Octavio Gencarelly - Gelatina

Diego Díaz - Picadito TV

Columnista

Paulo Kablan - Olga

Rolando Barbano - Luzu TV

Iván Schargrodsky - Blender

Emiliano Goggia - Gelatina

Naty Maldini - Futurock

Sebastián de Caro - Gelatina

Talento revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Figura humorística del streaming

Malena Guinzburg - Vorterix

Charo López - Gelatina

Noe Custodio - Olga & Gelatina

Momi Giardina - Luzu TV

Anita Espósito - Luzu TV

Anacleta - Blender

Interés general

Nadie dice nada - Luzu TV

Paren la mano - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Furia bebé - Futurock

TDT - Olga

Story Time - Bondi

Actualidad

Ángel responde - Bondi

El ejército de la mañana - Bondi

Resu en vivo - Resumido

Desayuno intermitente - Blender

Ya fue todo - Jotax

Elijo creer - Gelatina

La posta - Stream Room TV Pública

Informativo

Segurola y Habana - Futurock

Paraíso Fiscal - Olga

La Mañana - Infobae

Corco Freak - Gelatina

Tiempo Libre - La casa streaming

Tremenda mañana - Bondi

Divino Tesoro - Murad

Político

540 - Cenital

La misa - Carajo

Data clave - Carnaval

Mate central - Mate

Multiverso Fantino - Neura

Industria Nacional - Gelatina

Musical

Esto es ¡Fa!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM Luzu

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos Origamix & Gelatina

Volverme loco - Bombo TV

El más border del streaming

Patria y familia - Luzu TV

Lo del Turco - La canchita TV

El fin del mundo - Olga

Programa federal

Para el universo - Universo TV (Córdoba)

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)

Mejor producción integral

Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes - Olga

Un día rosarino - Olga

2° aniversario - Olga

Tini - La casa streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo - Universo TV

Transmisión Especial

24 Hs de TDT - Olga

Revolución en la casa - La Casa Streaming

20 Años de YouTube - Blender

Luzu FC - Luzu TV

Stream Conicet: fondo del mar - Schmidt Ocean Institute

Magazine

Antes que nadie - Luzu TV

Sería Increíble - Olga

Rumis - La Casa Streaming

Escucho Ofertas - Blender

Deja que entre el sol - Vorterix

Tengo capturas - La Casa Streaming

Se Picó - República Z

Mejor contenido On Demand

La cruda - Olga

Así somos - Luzu TV

El Galpón - Vorterix

Esto es cine - Blender

Banquete - Olga

Una buena excusa - Gelatina

StreamReact

La voz Argentina - Streams Telefe y Luzu TV

MasterChef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers

Gran Hermano - Streams Telefe y

Azzaro Reacción - Azz

Mejor comunidad del público

Todos los canales nominados, invitan a votar a la gente

Clip del año

Cada canal manda su clip nominado