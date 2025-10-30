Luis Ventura amenazó con suspender los Martín Fierro al streaming
Con ironía, Migue Granados salió a responder al titular de APTRA en una pelea que nadie esperaba.
A más de un mes de su entrega, los Martín Fierro de Streaming ya comenzaron a generar controversia, fieles al estilo que en los últimos años ha acompañado a los premios más reconocidos del espectáculo argentino. La ceremonia está prevista para el 14 de diciembre, pero la publicación de la lista de nominados desató un nuevo conflicto interno dentro de APTRA, la entidad que organiza el galardón.
El miércoles 29 de octubre, al difundirse oficialmente las ternas, Luis Ventura, presidente de la asociación, estalló al afirmar que no había sido informado del listado final de nominados.
Indignado, el periodista expresó su enojo públicamente: “¿Cómo van a entregar el Martín Fierro y el presidente no sabe nada? No sé de quién fue el error, pero si me rompen las pel… los levanto”, lanzó en declaraciones que rápidamente se viralizaron.
La reacción de Ventura no tardó en generar ecos en las redes, y entre quienes se sumaron al intercambio estuvo Migue Granados, uno de los nominados, quien ironizó en su cuenta de X (ex Twitter): “Jajaja ay bo... Estoy leyendo tantas estupideces acá desde el mediodía que recontra estoy para que Luisito lo baje”.
Lejos de calmar las aguas, el humorista amplió sus dichos al día siguiente en el programa Desayuno Americano, donde aseguró: “A mí Ventura me divierte, como personaje. Me da risa. Estaba re caliente”.
Mientras tanto, puertas adentro de APTRA la tensión continúa. Fuentes cercanas a la organización reconocen que el episodio dejó expuesta una falla de comunicación en la estructura interna, justo en momentos en que la entidad intenta modernizarse e integrar nuevas categorías vinculadas al mundo digital.
Con el streaming como terreno en expansión y los egos del espectáculo en plena ebullición, los Martín Fierro de este año prometen no solo premiar a las nuevas figuras de las plataformas, sino también escribir un nuevo capítulo en la larga historia de las polémicas del premio más mediático de la televisión argentina.
Este es el listado de nominados
- Conducción Femenina
Nati Jota - Olga
Malena Pichot - Futurock
Paula Chaves - Olga
Vicky Garabal - Luzu TV
La Tora- Luzu TV & Streams Telefe
Sofi Martínez - Streams Telefe
- Conducción Masculina
Luquitas Rodríguez - Vorterix
Tomás Rebord - Blender
Migue Granados - Olga
Nicolás Occhiato - Luzu TV
Ángel de Brito - Bondi
Pedro Rosemblat - Gelatina
- Co-conducción Masculina
Juan Ruffo - Blender
Germán Beder - Vorterix
Damián Betular - Olga
Marcos Aramburu - Gelatina
Santi Talledo - Luzu TV
Sebastián Manzoni - La casa streaming
- Co-conducción Femenina
Lía Copello - Gelatina
Flor Jazmín Peña - Luzu TV
Gime Accardi - Olga
Yoyi Francella - Luzu TV
Agos Palazzolo - Vorterix
Juli Poggio - La Casa Streaming
- Voz periodística
Iván Schargrodsky - Cenital
Luciana Geuna - Olga
Flor Halfon - Gelatina
Esteban Trebucq - Bondi
Carolina Amoroso - Infobae
Gonzalo Aziz - La casa streaming
- Voz periodística deportiva
Pablo Giralt - Mobile Sports
Nani Senra - AZZ
Gastón Edul - Olga
Seba Varela del Río - Vorterix & AFA Estudio
Flavio Azzaro - AZZ
Octavio Gencarelly - Gelatina
Diego Díaz - Picadito TV
- Columnista
Paulo Kablan - Olga
Rolando Barbano - Luzu TV
Iván Schargrodsky - Blender
Emiliano Goggia - Gelatina
Naty Maldini - Futurock
Sebastián de Caro - Gelatina
- Talento revelación
Tomás Limansky - Gelatina
Anacleta - Blender
Ángela Torres - Luzu TV
Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV
Luli González - Olga
Lola Latorre - La Casa Streaming
- Dupla del año
Paula Chaves y Luli González - Olga
Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi
Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
- Figura humorística del streaming
Malena Guinzburg - Vorterix
Charo López - Gelatina
Noe Custodio - Olga & Gelatina
Momi Giardina - Luzu TV
Anita Espósito - Luzu TV
Anacleta - Blender
- Interés general
Nadie dice nada - Luzu TV
Paren la mano - Vorterix
Hay algo ahí - Blender
Furia bebé - Futurock
TDT - Olga
Story Time - Bondi
- Actualidad
Ángel responde - Bondi
El ejército de la mañana - Bondi
Resu en vivo - Resumido
Desayuno intermitente - Blender
Ya fue todo - Jotax
Elijo creer - Gelatina
La posta - Stream Room TV Pública
- Informativo
Segurola y Habana - Futurock
Paraíso Fiscal - Olga
La Mañana - Infobae
Corco Freak - Gelatina
Tiempo Libre - La casa streaming
Tremenda mañana - Bondi
Divino Tesoro - Murad
- Político
540 - Cenital
La misa - Carajo
Data clave - Carnaval
Mate central - Mate
Multiverso Fantino - Neura
Industria Nacional - Gelatina
- Musical
Esto es ¡Fa!
Algo de música - Luzu TV
Un poco de ruido
FM Luzu
Soundtrash - Blender
Origamix - Somos Origamix & Gelatina
Volverme loco - Bombo TV
- El más border del streaming
Patria y familia - Luzu TV
Lo del Turco - La canchita TV
El fin del mundo - Olga
- Programa federal
Para el universo - Universo TV (Córdoba)
Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)
- Mejor producción integral
Olga
Luzu TV
Gelatina
Blender
Vorterix
Bondi
- Transmisión especial musical
Gracias Mercedes - Olga
Un día rosarino - Olga
2° aniversario - Olga
Tini - La casa streaming
Gelatón - Gelatina
El baile más grande del universo - Universo TV
- Transmisión Especial
24 Hs de TDT - Olga
Revolución en la casa - La Casa Streaming
20 Años de YouTube - Blender
Luzu FC - Luzu TV
Stream Conicet: fondo del mar - Schmidt Ocean Institute
- Magazine
Antes que nadie - Luzu TV
Sería Increíble - Olga
Rumis - La Casa Streaming
Escucho Ofertas - Blender
Deja que entre el sol - Vorterix
Tengo capturas - La Casa Streaming
Se Picó - República Z
- Mejor contenido On Demand
La cruda - Olga
Así somos - Luzu TV
El Galpón - Vorterix
Esto es cine - Blender
Banquete - Olga
Una buena excusa - Gelatina
- StreamReact
La voz Argentina - Streams Telefe y Luzu TV
MasterChef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers
Gran Hermano - Streams Telefe y
Azzaro Reacción - Azz
- Mejor comunidad del público
Todos los canales nominados, invitan a votar a la gente
- Clip del año
Cada canal manda su clip nominado