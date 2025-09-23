Manuel Wirtz: «Voy a San Juan con esas canciones que son parte de la vida de muchos»

Manuel Wirtz vuelve a encontrarse con su público sanjuanino en una noche que promete ser inolvidable. El reconocido músico y cantante se presentará el próximo domingo 5 de octubre a las 21 horas en el Auditorio Juan Victoria, en un show que recorrerá lo mejor de su extensa carrera.

Por este motivo, vía zoom, el también mimo se comunicó con Canal 13 San Juan para dar más detalles de su espectáculo: “Voy a llegar al Auditorio con todas esas canciones que no pueden faltar y que creo que formar parte de la vida de muchas personas. El otro día buscaba archivos y me encontré con una de las primeras Fiestas del Sol, en un video en VHS de una cámara que yo llevé y recordaba la alegría y emoción de estar en un escenario tan maravilloso y con tanta gente linda”, comenzó diciendo el artista.

Luego sumó: “Para mí es una emoción muy grande ir con los músicos que viajo y tocar esas canciones en el Auditorio que me dijeron que está divino, hermoso y será un gustazo tocar para todos ustedes”.

El músico, que ha dejado una marca indeleble en el pop y el rock argentino, subirá al escenario para repasar sus grandes éxitos. Los fanáticos podrán corear temas que se convirtieron en clásicos, como “Donde quiera que estés”, “Rescata mi corazón” y “Hoy te necesito”. El setlist incluirá también otras joyas de su repertorio, como “Loco por ti”, “Por ganar tu amor”, “Desde que te vi” y “Que se cumplan tus sueños”, además de nuevas canciones y sorpresas que ha preparado para este reencuentro.

Las entradas para este concierto tan especial ya están a la venta y pueden adquirirse en la boletería del Auditorio o de forma online a través de entradaweb.com.ar. Una oportunidad única para revivir la magia de uno de los artistas más queridos del país.