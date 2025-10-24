Marcelo Casiva: «Casi todos mis libros tienen un aprendizaje que deja pensando a los lectores»

Este viernes y tal como sucede con las ofertas culturales para el fin de semana, la pantalla de Canal 13 San Juan recibió al poeta local Marcelo Casiva que llegó para contar novedades.

Desde el móvil de exteriores y conectado con Jorge Olivero, el artista dio detalles de la presentación de “Protegidos”, su nuevo trabajo literario: “El nombre del nuevo libro tiene que ver con lo que vivimos día a día, todo de una forma u otra estamos protegidos por alguien, Dios, los amigos, la gente que no conocemos pero nos están cuidando”, comenzó diciendo el entrevistado.

“Creo que el argentino es muy solidario y tiene que ver eso, vengo viendo esa parte, de la protección de la gente. En mi libro hablo de una situación personal, es la historia de un accidente de tránsito que tuve el 17 de julio de 2021 y este libro lo pensé estando internado. Había situaciones que eran dolorosas pero también cómicas porque la vida es. Ante esto imaginé todo lo que está sucediendo ahora y sin tener un libro, volví a casa pero no pude porque no podía estar mucho tiempo sentado. Ese libro fue quedando y ahora se cumplió, el 14 de junio lo terminé de escribir. Ahora lo presentaré”.

Acerca del mensaje central, el escritor comentó: “El libro tiene muchas cosas como un casco que me salvó la vida y aparece en la portada. Luego está la gente que ayudó, que hizo reiki, que puso plata, que hizo una rifa y además está el mensaje que puede dejar el libro sobre las maneras de protegerse”, comentó Casiva.

Luego, el autor aseguró que desde este viernes 24 se encuentra la preventa del libro y ese dinero se destina a la impresión ya que su trabajo es autogestivo. Luego el día de la presentación se entrega el libro a quienes pagaron anticipadamente.

“Casi todos mis libros tienen un aprendizaje que deja pensando a los lectores”, comentó Marcelo quien confirmó la fecha de presentación, el 8 de noviembre a las 20 horas, en el Auditorio del Museo Franklin Rawson, entrada libre y gratuita.

Preventas al 264 452 7092.