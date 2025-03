Marcos Garcés: "El teatro sanjuanino tiene una marcada identidad"

Este jueves 27 de marzo, en el Día Mundial del Teatro, Marcos Garcés visitó los estudios de Canal 13 San Juan para referirse a la fecha instituida en 1961,gracias al Instituto Internacional del Teatro (ITI), una rama de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La fecha fue elegida para conmemorar la apertura de la temporada del Teatro de las Naciones en París, en 1962, un evento significativo en la historia del teatro mundial.

En este marco, el entrevistado y ganador con su obra de la última Fiesta Provincial del Teatro 2024 -Teatrina- comentó sobre la realidad de las producciones independientes: “A veces cuesta más sobre todo porque el contexto no ayuda mucho porque a este Gobierno quizás no le interesa mucho el tema de la cultura, como otras tantas cosas. En un momento pensamos que el INT iba a desaparecer y todo quedó en veremos, no se sabe si se va a hacer la Fiesta Nacional, no se dice nada todavía”, comenzó diciendo Marcos.

El actor de la obra “Nunca más mamá te vayas” agregó: “Estoy organizando una gira por la Patagonia, esto es un capricho quizás, quiero ir y lo voy a tratar de gestionar de alguna manera. Lo primero que hice fue contactar gente de salas de allá y esperar que funcione, que nos vaya bien. Tengo lugar adonde parar allá y estaré en Bariloche, San Martín de los Andes y Neuquén. Será el 26 de abril, el 4 y 11 de mayo, una gira polar será. En San Juan haré funciones el 4 y 5 de abril en el Invernadero, una sala con capacidad limitada”, detalló el actor.

“Creo que el teatro sanjuanino tiene una identidad porque somos parte de un mismo contexto, vivimos en un lugar determinado con ciertas características que se asemejan al desierto, a partir de ahí se crean producciones muy atravesadas por el territorio; para mí es diverso incluso en las cosas que se crean”, aseguró el intérprete.

Sobre la obra de su autoría, Garcés aseguró: “Hay una tendencia al teatro físico, a las cosas de movimiento, a la ausencia de texto porque por ahí se vuelve un lenguaje más global para que la obra sea más universal. Cómo saber hacia dónde va, los consumos de hoy al ser cortos y acelerados, las cosas más chiquitas quizás funcionan más”, aseguró el invitado.

Al final la entrevista Marcos se refirió a sus proyectos y comentó: “La idea es ir moviendo la obra, tratar de viajar llevarla a otros lugares y después también arrancar otros procesos creativos, quizás en grupo también y con una mirada más externa, desde la dirección. Seguiré sosteniendo el espacio con la comunidad teatral que siempre acompaña, que está unida sin fricciones. Somos la misma gente que va a ver teatro”.