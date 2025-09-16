Marcos Más DJ: "La música electrónica genera muchas fuentes de trabajo"

El Centro Cultural Conte Grand (CCCG), en conjunto con P.C.M., anunció la realización de un Workshop gratuito de DJing inicial con compacteras, a cargo de Marcos Mas (MARK +). La actividad se desarrollará el viernes 19 de septiembre, de 18 a 21 horas, en la sede del espacio cultural.

Invitado a los estudios de Canal 13 San Juan, el DJ fue recibido por Gustavo Martínez y comentó: “Quiero agradecer el especio y al Conte Grand por el espacio educativo en donde se crece culturalmente. Surgió la idea del workshop que es una clase maestra donde vamos a compartir conocimientos durante 3 horas. Básicamente es para despertar interés en la gente que está comenzando. Es una actividad gratuita para fomentar esta parte educativa”.

“Hay que inscribirse previamente a través de un formulario y ya estamos con las plazas casi agotadas. Creo que ya tenemos 100 inscriptos. El único requisito es que les guste la música y tengan ganas de aprender, por eso el abierto para todo público a partir de los 15 años y sin límite de edad”, dijo el invitado.

El taller está dirigido a quienes deseen dar sus primeros pasos en el mundo del DJing y busca brindar conocimientos básicos sobre mezcla, uso de compacteras y herramientas prácticas para comenzar a explorar esta disciplina.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través de un formulario con cupos limitados.