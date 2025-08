María Becerra estrenó su nuevo tema Infinitos como el mar y volvió a sorprender al público con una potente narrativa visual que tiene como protagonista a Shanina, su alter ego estilo animé, envuelta en una historia intensa de amor, traición y locura.

La cantante continúa desarrollando este personaje en una suerte de universo audiovisual dividido por capítulos, iniciado en mayo con el lanzamiento de Ramen para dos, en colaboración con Paulo Londra. A través de sus videoclips, Becerra construye una trama emocional que gira en torno a Shanina, una joven marcada por el desamor y la obsesión, con una estética animada y cinematográfica que se aleja de lo convencional en la música urbana.

Mientras que en el primer capítulo Shanina atravesaba la angustia típica de una ruptura amorosa, Infinitos como el mar lleva el relato a un nuevo nivel. Antes del estreno, Becerra había advertido: “Shanina mega ultra recargada”, y no defraudó. En esta segunda entrega, el personaje investiga por redes sociales a un hombre con un pasado turbio, acusado de traicionar a su pareja y con problemas con la ley. Aun sabiendo todo lo malo, Shanina se siente irremediablemente atraída por él.

“Seremos infinitos como el mar. Por eso yo te voy a amar, esté bien o mal”, canta Becerra en el estribillo, anticipando la intensidad del desenlace. Hacia el final del videoclip, la historia da un giro oscuro: al descubrir al hombre envuelto en excesos y rodeado de mujeres, Shanina lo asesina. “No lo entiendo, estoy bien hasta que me enamoro. Y cuando me enamoro, todo se va a la verg…”, se escucha decir a la artista en los últimos segundos, mientras en pantalla aparece la imagen de un hospital psiquiátrico, insinuando el destino del personaje.

“Shanina vuelve a hacer de las suyas en esta peli que armamos y espero disfruten mucho”, escribió la artista en sus redes sociales tras el lanzamiento. Con esta propuesta conceptual y arriesgada, María Becerra continúa consolidándose como una de las voces más innovadoras de la música latina, capaz de combinar relato, imagen y sonido en una experiencia artística multidimensional.