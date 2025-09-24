Martina Flores: «Mi canción habla de una flor que crece en el desierto, que se reinventa y sigue de pie»

En los últimos días y, para felicidad de sus fanáticos, Martina Flores lanzó un nuevo single, como adelanto de su próximo disco. Se trata de “La Noche: Sola”, la obertura de la joven artista que sigue sumando reproducciones en todas las plataformas digitales.

En contacto con Diario 13 San Juan, la cantante comenzó diciendo: “Esta canción es el primer corte y la obertura del disco que se llama ‘Inmarcesible’ que tiene la particularidad de ser conceptual y cada canción es un episodio y tienen un prefijo y nombre de canción”, aseguró la entrevistada.

Luego sumó: “Es un disco en el que vengo trabajando hace más o menos dos años, en el que tuve la fortuna que saliera seleccionado con la Ley de Mecenazgo y contar con los recursos para hacerlo. Trabajé con Nahuel Barbero, un productor de Córdoba, cantante de la banda Hipnótica”.

Acerca del concepto y el tema que encierra este nuevo trabajo, la cantante dijo: “Es un disco que consta de siete canciones o episodios y el concepto tiene que ver con el idilio, casi imposible de una flor creciendo en el desierto, resiliente, que se reinventa y sigue de pie”, cerró diciendo Martina Flores.