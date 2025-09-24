Martina Flores: «Mi canción habla de una flor que crece en el desierto, que se reinventa y sigue de pie»
La artista presentó «La noche: Sola», el primer adelanto de su disco «Inmarcesible».
En los últimos días y, para felicidad de sus fanáticos, Martina Flores lanzó un nuevo single, como adelanto de su próximo disco. Se trata de “La Noche: Sola”, la obertura de la joven artista que sigue sumando reproducciones en todas las plataformas digitales.
En contacto con Diario 13 San Juan, la cantante comenzó diciendo: “Esta canción es el primer corte y la obertura del disco que se llama ‘Inmarcesible’ que tiene la particularidad de ser conceptual y cada canción es un episodio y tienen un prefijo y nombre de canción”, aseguró la entrevistada.
Luego sumó: “Es un disco en el que vengo trabajando hace más o menos dos años, en el que tuve la fortuna que saliera seleccionado con la Ley de Mecenazgo y contar con los recursos para hacerlo. Trabajé con Nahuel Barbero, un productor de Córdoba, cantante de la banda Hipnótica”.
Acerca del concepto y el tema que encierra este nuevo trabajo, la cantante dijo: “Es un disco que consta de siete canciones o episodios y el concepto tiene que ver con el idilio, casi imposible de una flor creciendo en el desierto, resiliente, que se reinventa y sigue de pie”, cerró diciendo Martina Flores.