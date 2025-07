San Juan vuelve a decir presente en la pantalla grande. Esta vez de la mano de Mateo Pintor, un joven de 20 años que superó con éxito las audiciones a ciegas de La Voz Argentina y se metió en el corazón del público y los coaches. Su historia no pasó desapercibida: desde chico se crió en un entorno colmado de música folklórica y ahora pisa firme en uno de los escenarios más importantes del país.

“Estoy feliz, muy contento por el apoyo que he tenido de parte de San Juan. Cuando uno recibe todo ese amor, parece que somos un montón de sanjuaninos”, expresó Mateo en diálogo exclusivo tras su debut televisivo.

Aunque confiesa que no esperaba ningún resultado en particular, su talento fue suficiente para que varios entrenadores se dieran vuelta. Sin embargo, el joven tuvo que tomar una decisión inesperada: “Me bloquearon a la Sole y por eso elegí a Luck Ra. Iba a elegirla a ella, pero en ese momento me guié por la intuición y opté por Luck Ra. Estoy muy contento de poder trabajar con él y sé que vamos a hacer algo muy lindo”, aseguró.

Mateo no improvisó este camino. Lleva años preparándose: “Todavía no soy nadie, pero se me dio esta oportunidad y creo que el trabajo que vengo haciendo desde hace tiempo dio sus frutos. He tenido la oportunidad de presentarme en varios concursos, escenarios y fechas”.

Su amor por la música nació en una parrillada. “Me crié en una cuna de folklore, en la parrillada 'Manolo' que es de mi tío. Desde chico me sentaba ahí a escuchar a todos los artistas que se subían al escenario. Así fui aprendiendo a valorar la música en vivo y la tradición”.

El empujón final vino por parte de su familia: “A los 11 o 12 años, mi abuelo Paco me preguntó por qué no aprendía a tocar la guitarra. Fue así que mi tío Manolo me la compró, y mi abuelo me pagaba las clases con Mario Navarrete, un profesor de guitarra que me marcó”.