Melodías solidarias en el Juan Victoria a beneficio del Hospital de Niños

La música y la solidaridad se unirán en un emotivo evento este miércoles 20 de agosto, a las 21 horas, en el Auditorio Juan Victoria. El Ciclo de Música de Cámara presentará un concierto benéfico con un objetivo claro: llevar alegría a los niños del Servicio de Oncopediatría del Hospital de Niños, según contaron detalle, Federica y Gabriel, dos de los organizadores en Compacto Trece.

La entrada al concierto es gratuita, pero Federica indicó que el objetivo es que a los asistentes colaboren con una donación. En esta ocasión, se recibirán juguetes nuevos para asegurar la higiene de los pacientes, que están inmunocomprometidos. Además, se aceptarán elementos de arte como lápices, plastilina, plasticolas de colores, témperas y acuarelas, que serán utilizados en los talleres artísticos del hospital.

Todo lo recaudado será destinado a los niños y niñas que se encuentran internados por diversos motivos en el Hospital de Niños, buscando no solo proveerles de materiales recreativos, sino también brindarles un momento de esparcimiento y esperanza en medio de su tratamiento.