Mentalismo, risas y misterio: Agustín Saitta trae su exitoso show a San Juan

San Juan se prepara para desafiar a la lógica y la percepción de la mano del ilusionista y mentalista Agustín Saitta con su aclamado espectáculo "Precuela de una Ilusión", una propuesta que promete una noche de asombro, humor e intensa interacción con el público.

El show de Saitta se distingue por romper con los formatos tradicionales de la magia, fusionando el mentalismo más sofisticado con una dosis constante de humor. Durante más de una hora, el artista desafía al público con preguntas tan intrigantes como "¿Puede alguien leer tu mente, hacerte reír y dejarte dudando de lo que es real?".

"Precuela de una Ilusión" es una experiencia completamente interactiva donde los espectadores dejan de ser meros observadores para convertirse en los protagonistas de situaciones tan divertidas como inexplicables. Saitta consigue que la audiencia participe activamente en demostraciones que rompen con los estereotipos clásicos de la magia.

La cita es ideal para aquellos que buscan un espectáculo que combine el misterio del mentalismo con la comedia, garantizando una velada inolvidable.

Su unipersonal ha agotado entradas en múltiples funciones en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Teatro Quintanilla, la Nave Cultural de Mendoza, Taverna Culture Hall y Merlo (San Luis), consolidándose como un referente del entretenimiento de Cuya.

El Dato

Precuela de una ilusión con Agustín Saitta

Domingo 2 de noviembre, 20.30 horas

Sala Z

Link de entradas anticipadas