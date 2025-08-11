Netflix estrenó los primeros cuatro episodios de la segunda temporada de Merlina, la serie creada por Tim Burton que conquistó al público con su estética oscura, humor ácido y la interpretación de Jenna Ortega en el papel protagónico. La nueva entrega ya se posiciona entre lo más visto de la plataforma.

Al igual que en la primera temporada -cuando la escena del icónico baile convirtió en viral el tema Goo Goo Muck de The Cramps-, la música vuelve a tener un rol clave en la construcción del universo de Burton. Esta vez, el abanico sonoro se expande con canciones en inglés y en español, piezas clásicas de compositores como Mozart, Verdi y Wagner, y hasta una sorpresiva incorporación de La cumparsita, el célebre tango que ha sonado en cientos de producciones cinematográficas.

El soundtrack combina rock, pop, tangos, música clásica y covers interpretados por los propios actores. También incluye un clásico de Bruce Springsteen, temas de Chavela Vargas y Pedro Vargas, y versiones renovadas de hits como Zombie de The Cranberries o Losing My Religion de R.E.M.

Lista de canciones por episodio:

Episodio 1: The Lennon Sisters (My Favourite Things), Chavela Vargas (Un mundo raro), Berry Lipman Singers (Tropical Island), Sixpence None the Richer (Kiss Me), MAMAMOO (Um Oh Ah Yeh), Prokofiev (The Dance of the Knights), Sisters of Mercy (No Time To Cry), Pitch Slaps (Nevermore Alma Mater), Bruce Springsteen (Dancing in the Dark).

Episodio 2: The Kinks (You Really Got Me), Mozart (Voi Che Sapete), Verdi (Dies Irae).

Episodio 3: Roberto Alagna (La cumparsita), Roky Erickson (I Walked with a Zombie), Wagner (The Ride of the Valkyries), Creedence Clearwater Revival (Bad Moon Rising, cover), Pedro Vargas (Bésame mucho), R.E.M. (Losing My Religion, cover).

Episodio 4: Foreigner (I Want to Know What Love Is), Dean Martin (Ain’t That a Kick in the Head), Mozart (The Andante di Molto), Gary Wright (Dream Weaver), Eric Carmen (All By Myself), The Cranberries (Zombie, cover), Bernard Herrmann (Scene D’Amour).

Con esta selección, Merlina vuelve a demostrar que su identidad visual se complementa con un cuidado diseño sonoro, capaz de mezclar géneros, épocas y estilos para acompañar las tramas oscuras y filosas que transcurren en la Academia Nevermore.

Fuente: IndieHoy