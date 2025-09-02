Netflix estrena este miércoles 3 de septiembre la segunda parte de la temporada 2 de Merlina, una de sus producciones más exitosas.

Serán cuatro nuevos episodios que retoman la historia justo donde quedó en suspenso: tras el ataque de Tyler Galpin, Merlina Addams (Jenna Ortega) se recupera en un hospital y se enfrenta a nuevas revelaciones en Nevermore.

La trama pondrá el foco en las consecuencias de sus actos en la primera mitad de la temporada, especialmente la liberación de los Outcasts retenidos en el LOIS, que desató un caos aún mayor. A esto se suma la amenaza de un Hyde cada vez más inestable que pone en riesgo a Enid (Emma Myers) y el crecimiento de las habilidades psíquicas de Merlina, que se convierten en una pieza central de los nuevos capítulos.

Entre las sorpresas del regreso destaca la aparición de Lady Gaga, que se suma al elenco como Rosaline Rotwood, una misteriosa profesora que promete un giro en la historia. La estrella también presentará una canción original titulada “The Dead Dance”, con un videoclip dirigido por Tim Burton.

El estreno será global y simultáneo: los capítulos estarán disponibles desde las 3:00 a.m. (hora del este de EE.UU.), lo que equivale a las 4:00 a.m. en Argentina, Uruguay y Brasil.