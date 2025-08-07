Merlina ya se estrenó en Netflix y la crítica habló

Desde hace un poco más de 24 horas, está disponible en Netflix la primera parte de la segunda temporada de Merlina (Wednesday), la exitosa serie creada por Tim Burton.

Esta nueva entrega llega con una estética más sombría, personajes renovados y, en apenas unas horas, logró posicionarse entre lo más visto de la plataforma. La crítica, por su parte, ya comenzó a emitir sus primeros veredictos, y aunque la recepción ha sido mayormente positiva, también hay voces disonantes.

Con Jenna Ortega nuevamente en el papel de la icónica y gótica adolescente de la familia Addams, la trama continúa su desarrollo en la Academia Nunca Más. Según adelanta la sinopsis oficial, “las puertas de Nunca Más vuelven a abrirse, y Merlina lidia con un nuevo director, el asedio de la fama y el debilitamiento de sus poderes psíquicos”.

Esta primera parte consta de cuatro episodios y ha sido celebrada por varios medios especializados. Desde Hobby Consolas señalaron que “este arranque de la temporada 2 afina más el tiro que los capítulos originales... es más equilibrada, entretenida y efectiva”. En una línea similar, USA Today destacó que la nueva temporada “abandona su aire de placidez y añade picante, horror genuino y sentimiento”.

Screen Rant, por su parte, elogió la continuidad narrativa: “es fácil transportarse al mundo de Wednesday, como si no hubiera pasado nada de tiempo desde el final de la primera temporada”. En cuanto a las actuaciones, The Guardian fue contundente: “El carisma de Jenna Ortega podría alimentar a 1.000 coches fúnebres. El exitoso spin-off Addams de Tim Burton es tan salvajemente entretenido como siempre”.

Sin embargo, no todo ha sido aplausos. Algunos medios manifestaron reparos ante esta nueva entrega. AV Club criticó que la serie “desperdicia en gran medida su llamativo reparto”, mientras que Polygon advirtió: “tanto el personaje como la serie parecen estar luchando contra el peso de su popularidad”. Pese a estos cuestionamientos, Den of Geek cerró con una mirada optimista: “Incluso con sus alas cortadas por el formato favorito de Netflix de temporada dividida, la temporada 2 levanta el vuelo”.

Con una base de fans consolidada y el respaldo visual de Burton, Merlina vuelve a demostrar que tiene material para seguir vigente. El próximo paso será la segunda mitad de esta temporada, que promete seguir desentrañando los misterios que rodean a la joven Addams.

