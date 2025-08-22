Este 22 de agosto, se celebra en Argentina el día del Folclore. Esta fecha recuerda a Juan Bautista Ambrosetti, considerado uno de los padres de este género en el país. La fecha coincide de manera espontánea con el Día Mundial del Folclore, que conmemora el origen de este término hace más de un siglo atrás.

Por este motivo, Ricardo Rodríguez en la pantalla de Canal 13, se comunicó con Micaela Pelletier, reconocida profesora de danza local quien expresó: “Es un día especial porque me toca celebrar también la parte argentina y española y hoy es una jornada de tradición para bailar, escuchar música, compartir en familia, más que nada y con amigos y alumnos”, comenzó diciendo la mujer.

Acerca de los eventos organizados para la ocasión, la artista comentó: “Hay colegas que han organizado actividades, actos escolares como por ejemplo el año pasado que estuve en varias escuelas invitada a bailar y celebrar este día”.

Con la excusa perfecta para reforzar los contenidos escolares culturales y transformar en una materia curricular la temática, Micaela aseguró: “Eso está un poco flojo pero estoy segura que con el tiempo, la danza va a ir entrando a los colegios y, con nuestra constante profesionalización, queremos que esté cada vez más presente, no solo en actos puntuales. Noto una falta de conocimientos en las nuevas generaciones, a veces debo explicar qué es el folclore argentino”, comentó la joven bailarina.

Para cerrar, la artista dijo: “Todos pueden bailar, todos pueden aprender, disfrutarlo, no es necesario ser un bailarín profesional”.