Hoy Sudáfrica (última parte)

Te acordás de Shaka Zulu?

En los años 80’ la televisión difundió algunas miniseries que fueron furor a nivel mundial y dejaron su huella. Algunas como “El Pájaro canta hasta morir”, o “Raíces” fueron series que marcaron a una generación, pero hubieron algunas que representaban parte de la historia de la humanidad. Una de ella fue “Shaka Zulu”. Basada en la historia del Rey Shaka quien unió la nación Zulu y la transformó en la nación guerrera más poderosa de África, llegando incluso a combatir contra el gran Imperio Británico desde el Cabo de Buena Esperanza (hoy Ciudad del Cabo) hasta el norte del país.-

Cuenta la historia que Shaka fue uno de los hijos ilegítimos del Rey Senzangakhona y de Nandi. Ella pertenecía a otro clan zulú y no la querían cerca del Rey, sobre todos las esposas legítimas de él. Al enterarse que ella está embarazada, Nandi es deshonrada y desterrada lejos de su hogar. Shaka nació con el desprecio de los demás hacia él y la humillación hacia su madre. Pero él creció y no sólo quiso recuperar su lugar en la familia real sino también el lugar que le correspondía a su madre, como consorte del Rey.-

En su lecho de muerte, Senzangakhona recibe a Shaka como miembro de su familia. Pero Shaka quiere más. Quiere el trono de la nación Zulú y para lograr ese objetivo mata a sus hermanos y a todo aquel que estuviera en su camino para llegar a la corona real. Se hace coronar Rey y a su madre Nandi, como su Reina. Existen distintas versiones sobre la vida de este jefe tribal. Algunos lo presentan como un brillante líder militar y otros como un déspota inhumano que dejaba tierra arrasada tras las batallas. Dependiendo de quién escriba la historia, no?.

Shaka transformó una tribu de granjeros en grandes guerreros. Les cambió sus largas lanzas ya que no tenían el suficiente balance para ser arrojadas y corrían el riesgo que el enemigo las usara en su contra; las hizo más cortas solo para usarlas en la lucha cuerpo a cuerpo. Les hacía correr kilómetros a sus guerreros, para fortalecerlos,sin calzado y sobre campos de espinas y el que no cumplía era castigado. Además les enseño estrategia de combate como un ataque en tenaza (un grupo ataca por la delantera y dos grupos atacan por los flancos, encerrando a sus rivales y exterminándolos). SI la tribu no se rendía y se unía a las fuerzas de Shaka, terminabantodos empalados al costado del camino, como muestra de fortaleza y terror hacia las demás tribus.-

Cuando llegó al poder, Shaka tenía solo 1.500 miembros del clan de su padre y apenas un tercio de ellos eran guerreros. Tras brutales guerras, toda la meseta del sudeste africano habían sido conquistada y las tierras de sus enemigos devastadas. Sólo tres años tardó Shaka en unificar a toda la nación zulú. Al momento de su muerte Shaka gobernaba sobre medio millón de personas y poseía un ejército de masa de 100.000 hombres y mujeres. El reinado de Shaka duró sólo 12 años (desde 1816 hasta 1828) y los valores y virtudes del pueblo Zulu perduran hasta hoy.

La aldea de Shakaland, en donde nosotros estuvimos, se creó sólo para la miniserie de los 80´y muchos de los zulúes se quedaron a vivir acá, y la aldea fue creciendo, creándose un lugar para visitar y vivir esa tradición zulú, en donde se comparten sus frenéticas danzas, sus cantos tradicionales, sus comidas típicas, sus artesanías, su sangoma (el medico brujo)y su forma de vida que en la actualidad, que es una mezcla de lanzas cortas, vestimentas típicas, cerveza fría y wifi de sus móviles. La modernidad nos alcanza a todos.-

Henry Celé representó a Shaka en la miniserie y quedó encasillado en ese personaje de por vida, nunca más representó otro papel. Mientras Robert Powell y Christopher Lee, que también participaron de la miniserie, pudieron seguir con su vida actoral sin problemas.

Te cuento una historia más. Un día decidimos salir a dar una vuelta con nuestro coche y recorrimos varios lugares, hasta que llegamos a un shopping mall en donde después de almorzar, realizar algunas compras y disfrutar del día teníamos que volver a nuestra cabaña en Shakaland. Ya empezaba a hacerse noche así que, encendimos el GPS y tomamos la autovía hasta nuestro destino.-

Recordá que al ser un país de costumbres británicas, el volante está a la derecha, por lo tanto el carril rápido en rutas y autopistas también está a la derecha. Nosotros circulábamos por el carril central de éstaoscura ruta y delante nuestro un enorme camión. Decido pasarlo (por la derecha) y cuando ya estoy por sobrepasarlo, apenas distingo algo en el medio del carril de alta velocidad. Era una enorme roca que no alcanzo a esquivar y la golpeo con la rueda delantera izquierda a 100 km/h. La rueda explotó y el coche comenzó a tambalearse violentamente a la izquierda (por donde viene el camión) y a la derecha (por donde vienen los coches en sentido contrario). Logro más o menos estabilizarlo y mientras escucho los pedazos de caucho golpeando en la carrocería del coche, pongo balizas, y ya a unos 80 km/h me ubico delante del camión, cruzando toda la ruta hasta llegar a la banquina de la izquierda. El camión pasa a toda velocidad zamarreando el coche y nosotros alcanzamos a detenernos. Constato que esté cada parte de nuestro cuerpo en su lugar y respirando profundamente bajamos del coche para verificar los daños. La cubierta delantera izquierda tenía una tremenda rajadura. Tuvimos mucha suerte.

Ok, estamos bien, estas cosas pueden pasar, voy a cambiar la rueda del coche. Busco el auxilio y las herramientas y comienzo a trabajar. Noche oscura en la ruta, solo algún coche que pasa a alta velocidad y te hace zumbar los oídos. Con los tornillos de la rueda ya aflojados, vemos que por el carril contrario se detiene un coche sobre la banquina. Solo se ven dos personas en su interior que nos miran curiosos. Nos miramos entre nosotros y dijimos: estamos listos!!. Los del coche se adelantan lentamente y se van, pero unos minutos después los vemos que vienen con balizas puestas y estacionan detrás de nosotros. Se baja uno de ellos y mientras yo estoy con una llave cruz en la mano, grande fue mi sorpresa cuando me dicen que son controladores de ruta y que nos iban a ayudar porque vieron que teníamos un problema. Usaron sus herramientas y en dos minutos cambiaron ellos la rueda sin ningún costo. Solo firmamos unas planillas, les dimos las gracias acompañados por una buena propina y seguimos viaje hasta Shakaland con el neumático cambiado. Al día siguiente, compramos un neumático nuevo y se lo pusimos al coche, el cual devolvimos en el aeropuerto sin un rasguño. Fue una experiencia con mucha adrenalina. La podremos repetir???

Hasta aquí Sudáfrica. No te pierdas y volvé la semana que viene porque hay más lugares para mostrar.

Mail: silviayoscarporelmundo@gmail.com

Blog:silviayoscarporelmundo.blogspot.com