Hoy Islandia – Primera Parte

Mucha gente llega diariamente al aeropuerto Keflavik, en Reykiavik, capital de Islandia. Estadounidenses, británicos, españoles, pero sobre todo chinos que llegan ésta isla de moda, en el medio del Atlántico Norte, donde viven unas 350.000 personas y 700.000 ovejas.

Ya al bajar del avión, lo primero que uno hace es seguir al ganado, o sea, seguir a toda esa gente que entra a un país y debe hacer los trámites de migraciones para ingresar. Pero alguien sabe dónde está la oficina de Migraciones? Todo el mundo dá vueltas en el sector y si no viste el pequeño cartel que indicaba el lugar, te quedas dando vueltas por ahí. Ni pienses en tratar de entender los carteles o señales en islandés. Imposible.

Después de media hora de vueltas, llegamos a Migraciones, gracias a la ayuda de una persona que nos indicó donde estaba.

Realizados los trámites de ingreso, es hora de buscar el equipaje y una nueva pregunta: alguien sabe adónde llega el equipaje? Por supuesto la manada de gente, se mueve junta y llegamos a un sitio aún más abarrotado, en donde hay tres carruseles de descarga de equipaje y algún monitor que indica por donde esperar tu equipaje.

Ok nuestro equipaje saldrá en el Carrusel 3, vamos para allá a buscarlo.

Quince minutos después y luego de descartar equipajes similares, los nuestros no llegan. De pronto, otra indicación en un monitor. El equipaje que llega de Heathrow, saldrá por Carrusel 1. Vamos todos para allá y todos comienzan a impacientarse y algunos insultos comienzan a escucharse, entre ellos los míos. Quince minutos y nada.

Sorpresa, ahora dicen que salen en el Carrusel 3. Nos movemos otra vez y todos logran retirar los equipajes propios, pero los nuestros no salen, las cintas se apagan y la gente comienza a salir del salón quedando casi vacío. Por parlantes anuncian “aquellas personas que les falta su equipaje deben revisar en todas las cintas”. Alguien dice que tal vez el equipaje se perdió y hay que hacer el reclamo en una oficina, donde cientos de maletas, que alguna vez se perdió, se amontonan a la espera de sus dueños que algún día reclamarán o serán enviadas. Será éste nuestro caso?

Hacemos el reclamo y nos dicen que de aparecer, las envían vía aérea o terrestre, dentro de las 24 hs, a cualquier ciudad en donde nos encontremos. Debemos quedarnos con lo puesto para recorrer el país. La chica del mostrador nos dice que los equipajes aparecen y que debemos estar tranquilos.

Así que, ya resignados, vamos camino a la salida del aeropuerto y al pasar por el Carrusel 1, oh sorpresa! nuestro equipaje daba vueltas en forma solitaria en la cinta. Un nuevo insulto al aire y nuestra cara cambio. Ahora sí, podemos empezar ésta nueva aventura junto a nuestro amigo Wayne que nos esperaba con un coche a la salida del aeropuerto.

Para ubicarnos un poco en donde estamos, te cuento que Islandia es ese pequeño país, en el medio del Atlántico Norte, un poco más grande que San Juan, a 1.400 km de Nuuk, capital de Groenlandia y 1.800 km de Londres, en el Reino Unido y pegado al Círculo Polar Ártico. El país se hizo más conocido, no sólo por los 2 millones de personas que lo visitan al año (unas 6 veces su población), sino también por la caída de sus bancos en el 2008, la erupción del Volcán Eyjafjallajökull en el 2010 que paralizó el tráfico aéreo europeo, su primera participación en un Mundial de Futbol de Rusia justo en el grupo de Argentina y además de ser uno de los sitios más elegidos para el rodaje de varias series y películas. Definitivamente, Islandia se puso de moda.

Que podes ver en Islandia?

Campos de lava, rocas volcánicas, formaciones rocosas horadadas por vientos, cañones, acantilados, una enorme grieta de placas tectónicas, impresionantes cascadas, extensas playas de arena negra, glaciares y volcanes. Islandia es la locación perfecta para grabar videos musicales tal como lo hizo Justin Bieber con su I’ll show you, donde muestra algunos paisajes del país.

Pero también, los directores y cineastas, eligen a Islandia por su diversidad natural y la corta distancia que se encuentra desde Nueva York o Londres y esto favoreció para filmar series como Trapped o Black Mirror, pero también escenas de Games of Thrones, donde también podés realizar un tour por los sitios donde se filmó.

Pero también se filmaron escenas de películas, como “Tomb Raider” (2001),“James Bond: Muere otro día” (2002), “Batman Begins” y “La conquista del honor” (2005), “Stardust” y “Hostel II” (2007), “Viaje al centro de la Tierra” (2008), “Prometeo” (2012), “El quinto poder”, “Thor”, “Oblivion”, “Star Trek” y “La vida secreta de Walter Mitty” (2013), “Interestelar” y “Noé” (2014) y escenas de “Rogue One: una historia de Star Wars” (2016). Como podes ver, en cualquier lugar de Islandia, es posible que reconozcas el paisaje de alguna película.

Un poco de su historia

Se sabe que los primeros humanos se establecieron en el año 874 d.C, siendo el noruego Ingólfur Arnanson quien se convirtió en el primer colono, llegando luego más nórdicos y esclavos irlandeses.

La economía islandesa dependía sólo de la agricultura y la pesca y desde 1262 formó parte del Reino de Noruega hasta su independencia en 1944, momento que su economía se desarrolla a pesar del aislamiento del mundo por su ubicación.

Ya en 2003, Islandia cambió su economía pesquera, para convertirse en un país que comenzó a ofrecer servicios financieros. Ese mismo año, el sector bancario creció tanto que alcanzó un tamaño similar a su economía nacional. Tres años después ese tamaño, fue 10 veces el PIB del país. Algo impresionante porque la economía islandesa no tenía la capacidad para crecer tanto en poco tiempo. Sus tasas de interés eran más elevadas que las del resto del mundo desarrollado por lo que muchos inversores extranjeros tomaban préstamos en yenes (con bajo interés) para invertirlos en bonos islandeses con altos rendimientos y una divisa casi estable. La expansión bancaria fue la más rápida de la historia y los bancos, al ver el negocio atrajeron depósitos en euros, ofreciendo un interés superior al promedio de la Eurozona. Comenzando una gran burbuja financiera.

Los problemas para el sector financiero islandés comenzaron meses antes de la caída del Lehman Brothers y a ésta burbuja financiera se unió la desconfianza extranjera por la capacidad del país para hacer frente a una crisis, debido al pequeño tamaño de su economía comparado con el sector bancario. Al caer el Lehman Brothers, en el año 2008, todo se precipitó: la corona islandesa se devaluó, se disparó la inflación causando un colapso, se produjo una fuerte contracción económica y la gente salió a protestar en lo que se llamó “la Revolución de las Cacerolas”, motivando la dimisión del gobierno y una convocatoria a elecciones. Te suena conocido?

El gobierno quiso ayudar a los tres bancos más grandes del país nacionalizándolos, pero ya habían caído en suspensión de pagos y debido a las protestas del pueblo, que se sintió estafado, se comenzó una investigación con el fin de enjuiciar banqueros y funcionarios que fueron acusados tráfico de información y manipulación del mercado y enviados a prisión por períodos de hasta cinco años y medio.

Islandia refinanció el 70% de su deuda, mantuvo el crecimiento paulatino y garantizó los ahorros de los islandeses, pero no los ahorros extranjeros. De ésta forma 5.000 millones de euros de depósitos británicos y 1.500 millones de depósitos holandeses quedaron atrapados en Islandia sin que el gobierno islandés les garantizase un centavo de vuelta.

Hoy Islandia cuenta con buena economía y mantiene un alto bienestar, donde provee asistencia sanitaria universal y educación superior gratuita a todos sus ciudadanos y desde el 2011, su economía crece con fuerza, impulsada por el turismo. Pero, lo que antes era una burbuja financiera ahora cambió a una burbuja inmobiliaria, debido al incremento de precios en viviendas y alquileres por el impacto turístico. Existen muchos casos donde no se renuevan los contratos de alquiler, así que los inquilinos se van y esos inmuebles son usados para turistas que dejan más rentabilidad.

Actualmente Islandia, no sólo es considerado el país más amigable del mundo, sino que además ocupa el sexto lugar entre los países más desarrollados del mundo, alcanzando, el año pasado, el primer lugar en el Índice de Paz Mundial, una clasificación entre países en función de sus niveles de violencia, criminalidad y gasto militar. En ese ranking, Nueva Zelanda ocupa el puesto 2, Portugal el 3, España el 32, Argentina el 75 y Estados Unidos el 128. Siendo Afganistán el país menos amigable, ubicándose en el puesto 163.

Es uno de los países con mejor nivel de vida y su esperanza de vida también es la más alta del mundo. Los precios son elevados pero los salarios no sólo no están mal, sino que también son igualitarios. La seguridad social y el sistema educativo son de alta calidad, siendo el tercer país a nivel de educación después de Finlandia y Noruega. Y en cada ciudad o pueblo, se pueden encontrar piscinas termales donde la gente se relaja y es un placer que tuve que conocer. Pero eso te lo cuento durante el viaje.

De recorrido por la Ring Road

Ya al salir del aeropuerto de Keflavik, nos dirigimos hacia el norte para tomar la Ruta 1 conocida cómo Ring Road, que es un trazado de 1.340 km que rodea a la isla y desde ahí se llega a muchos sitios. Yendo por ésta ruta, que se encuentra en buenas condiciones, vas a poder disfrutar de los mejores lugares de Islandia y según dicen los islandeses, el Creador se inspiró mucho con ellos y después de recorrer la isla, te das cuenta que algo de razón tienen.

Nuestro destino final para el primer día era Akureyri a 400 km de Reykiavik. El recorrido es entretenido y a lo largo de la ruta podes visitar algunos sitios particulares. Así que visitamos el Parque Nacional Thingvellir que tiene gran importancia histórica y es donde se encuentra el sitio que durante siglos reunió al Parlamento Islandés llamado Althing y donde todas las decisiones se tomaban junto al Lögberg o Roca de la Ley, donde hoy existe sólo una bandera islandesa. A finales del siglo XVIII, el parlamento se trasladó a Reykiavik.

Lo particular de éste lugar es que acá se juntan las placas tectónicas: la Norteamericana y la Eurasiática, que lentamente se desplazan sobre el manto de la Tierra y se separan originando valles, enormes grietas y cañones, pero también tiene tramos donde las placas se juntan y podes poner un pie en cada una de ellas. Estos desplazamientos producen movimientos sísmicos y erupciones que se sienten en toda Europa y el sitio es uno de los mejores lugares del mundo donde podes apreciar éste fenómeno geológico. La actividad volcánica en Islandia, dio nacimiento a 200 volcanes, algunos muy activos, como el Volcán Laki cuyas cenizas, de la erupción de 1783, no sólo se esparcieron por la isla dando lugar a una hambruna, causando la muerte de un cuarto de la población, sino que la nube de cenizas cubrió parte de Europa, Asia y África. En 1968, el material arrojado por la erupción del Volcán Surtsey, creó una nueva isla que aún se encuentra entre las más jóvenes del mundo y en 2010, la erupción del Volcán Eyjafjallajökull, no sólo forzó a miles de personas a abandonar sus hogares, sino que la nube de ceniza provocó el cierre del espacio aéreo de parte de Europa.

Los amantes de la geología tienen en Thingvellir una cita obligada ya que aquí se puede apreciar, mejor que en ningún otro sitio, la Teoría de la Deriva de los Continentes.

Dentro del Parque Nacional Thingvellir podes ver la Fisura de Silfra, que hace siglos era una gran cueva y por los movimientos tectónicos se fue ampliando produciendo la caída de rocas, haciéndola más ancha y profunda y creando un gran cañón por donde circula un río de agua muy clara y fría, que proviene del Glaciar Langjökull y termina en el Lago Silfra. Esta formación es especial para los amantes del buceo ya que no sólo se pueden alcanzar 18 mts de profundidad, con una visibilidad de 100 mts, sino también admirar las formaciones que pertenecen a ambas placas tectónicas.

Muy cerca de allí, el Cráter Grábrók se eleva 170 metros y se puede acceder hasta su cumbre, por un sendero escalonado. Al llegar a la cima, podés recorrer todo el círculo de su corona y la sensación de caminar sobre un volcán es sensacional, pero mejor si está apagado como éste y desde las alturas contemplar todo el valle mientras el fuerte viento helado te empuja. Grábrók es el mayor de otros tres cráteres, que están muy cerca y emergieron hace 3.400 años. Tanto los cráteres, cómo la lava que salió de ellos se declaró sitio protegido desde 1962 y está muy cerca de la ruta del Ring Road. En la base del Grábrók, muy cerca del estacionamiento, aún existen construcciones de piedras que se cree fueron realizados por antiguos pastores.

Otro lugar cercano son las Cascadas Hraunfossar, o Cascadas de Lava, muy particulares, no por su caudal o su salto, sino porque el agua que no proviene de ningún río, sino que llegan a la superficie filtrada a través de los campos de lava de Hallmundarhraun donde existen las cuevas más profundas y grandes de Islandia. El agua queda atrapada entre las rocas de lava, creando riachos que forman finas cascadas a lo largo de un kilómetro, que caen por una pendiente no demasiado pronunciada hacia el Río Hvitá.

A metros de esa cascada y cruzando unas pasarelas de madera llegas a Barnafoss o Cascada de los Niños, formada por rápidos que circulan por un estrecho canal donde el río Hvitá se estrecha tanto que el impacto del agua esculpe la roca volcánica creando pequeños puentes y arcos.

Una leyenda popular cuenta que un día unos padres fueron con otros campesinos a la iglesia y sus hijos debían quedarse en casa, pero al aburrirse decidieron salir a buscar a sus padres. Los chicos, tomaron un atajo y cruzaron por un puente de piedra natural que estaba sobre la cascada. Mientras atravesaban el puente, se marearon, cayeron al agua y se ahogaron. Al volver los padres, no encontraron a sus hijos, fuera de la casa vieron huellas que llegaban hasta el puente de piedra y ahí se dieron cuenta de lo sucedido. Una versión de la historia dice que la madre en un acto de locura, destruyó el puente para que no vuelva a suceder otra vez. Pero otra versión dice que la madre, hechizó el puente para que todo aquel que pase por ahí, se maree, caiga y muera en las frías aguas del río Hvitá. Cual leyenda preferís?

Otro lugar que visitamos es la Fuente Termal Deildartunguhver, el mayor manantial de aguas termales de Europa. Cuando llegas a la zona, te llama la atención las nubes de vapor que se elevan. Ves esos manantiales que parecen tranquilos, pero de pronto empieza un borboteo y el agua salta a una temperatura de 100ºC. Gracias a su potencia y temperatura, éste vapor es utilizado para calefaccionar las ciudades de Borgarnes a 34 km y Akranes a 64 km de distancia.

Excepto por sus fuentes de energía hidroeléctrica y geotérmica, Islandia carece de otros recursos naturales, pero estos recursos aportan el 80% de la electricidad requerida por el país y sólo el 20 % proviene de combustibles importados utilizados para el transporte y la navegación. Islandia espera ser autosuficiente en energía para el año 2050.

Los campos no son planos de tierra y pasto, son irregular de lava y liquen y sólo el 1% de su tierra es cultivable. Al estar debajo del Círculo Polar Ártico, desde el cielo se ve blanca gracias a sus inmensos glaciares, lo que la hace atractiva, sobre todo para ver auroras boreales y conocer las Noches Blancas con el Sol de Medianoche.

Akureyri y los duendes de Islandia

La llegada a la ciudad, fue casi al anochecer y el alojamiento era un sitio para mochileros. Las habitaciones estaban en un segundo piso por escalera y daban a un comedor general donde todos juntos se reúnen para cenar. Parecía divertido, pero los baños para todos estaban en los subsuelos y debías pasar por un bar con mucha gente que comía, tomaba cerveza y festejaba los goles de Islandia que se clasificaba para el Mundial de Rusia 2018, mientras Argentina penaba por entrar al evento, logrando hacerlo en el último partido frente a Ecuador de la mano de Lionel Messi. Pero dejemos el futbol y sigamos con lo nuestro. No era muy cómodo pasar una noche ahí y por lo tanto nos mudamos a un pequeño departamento que conseguimos en el momento.

Te cuento algo de la ciudad. Akureyri es la segunda ciudad de Islandia y está considerada la Capital del Norte. Coquetas casas en calles empinadas, semáforos con luces en forma de corazón, galerías de arte, hoteles, restaurantes y comercios conforman esta atractiva y dinámica ciudad, con animada vida nocturna y según dicen, donde existen los mejores sitios de esquí del país.

Pero también podés visitar la Iglesia Luterana, ubicada sobre una colina donde hay una maqueta de un barco colgada del techo, que refleja la antigua tradición nórdica de dar ofrendas para la protección de sus seres queridos en el mar. En Islandia, desde el año 1996 es legal el matrimonio igualitario y en el 2006 se garantizó la igualdad de derechos en materia de adopción, paternidad e inseminación artificial a parejas formadas por personas del mismo sexo. Desde el 2008 la iglesia luterana con mayoría en el país puede bendecir estas uniones de hecho.

A pesar de estar cerca del Círculo Polar Ártico tiene un clima más templado que el resto del país y se debe a su ubicación en un fiordo rodeado de montañas. Esta ciudad de 20.000 habitantes, es la puerta de entrada para ver la espectacular belleza del norte del país y desde ahí visitar las regiones de Mývatn, la Cascada de Dettifoss, la Cascada de Godafoss, el Cañón de Ásbyrgi y otros sitios. Si vas a Akureyri, dedicale un tiempo para conocerla y tal vez ver ballenas. Antes de seguir te cuento, sabés que ciudad argentina está hermanada con Akureyri? Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, lo podes creer?

Otro lugar para visitar es La Casa de Navidad, una pequeña tienda de regalos muestra el espíritu navideño sin importar la época del año y es una mezcla entre una típica casa de pescadores islandeses y una gran galleta de jengibre pintada de rojo con caramelos y Papás Noel colgando por todas partes, donde hay un contador con los días que faltan para Navidad y aunque falte mucho para las fiestas, siempre podes comprar regalos o adornos y comida tradicional islandesa.

Los islandeses tiene su propia versión de Papá Noel: Los Yule, que son trece criaturas traviesas que sustituyen a Papá Noel en la celebración de la Navidad. Se cree que son hijos de Gryla y Leppalúdi, unos legendarios trolls de montaña que se los consideraba seres sanguinarios que secuestraban, comían niños por las noches y salían acompañados por el Gato Yuletide, una bestia hambrienta que devoraba a las criaturas que no recibían ropa nueva en Navidad. Con el tiempo, la tradición los reconvirtió en criaturas traviesas y bondadosas.

Ahora ya no sólo hacen bromas a la gente, sino que también depositan pequeños regalos en los zapatos de los niños que se portaron bien durante el año.

Los Yule descienden de las montañas trece días antes de Navidad. Uno por día. A veces vestidos con ropas medievales y a otras con traje típico de Papá Noel. Cada día un nuevo Yule visita a cada niño, dejando regalos o papas podridas, según como se hayan portado.

Los trece Yule, tienen nombres muy difíciles de pronunciar, pero te los presento:

Stekkjastaur: Persigue ovejas, pero no las alcanza porque tiene las piernas deformes.

Giljagaur: Se esconde en barrancos para entrar a los establos y robar leche de las vacas.

Stúfur: Devora los restos de comida que quedan pegados en las cacerolas.

Tvörusleikir: Le gusta lamer una cuchara de madera con el mango muy largo.

Pottaskefill: Se lleva los restos de las ollas.

Askasleikir: Se oculta bajo las camas a la espera que alguien olvide su plato.

Hurtaskellir: Le gusta dar portazos, especialmente durante la noche.

Skyrgámur: Adora el skyr, que es un yogur islandés.

Bjúgnakrakir: Se esconde en los techos y roba las salchichas de la boca a los humanos.

Gluggagagir: Espía a través de las ventanas en busca de objetos de valor.

Gáttapefur: Con una nariz muy larga detecta en donde está el pan navideño.

Ketkrókur: Usa un gancho para robar carne.

Kertasníkir: Persigue a los niños para robarles las velas y comerse su sebo.

Los islandeses no se dicen creyentes en un Dios, pero si creen en elfos, hadas, duendes, gnomos, trolls y seres mitológicos. De hecho hay Consultores de Duendes. Como es eso?

Ellos siempre creen que debajo de cada piedra, dentro de un árbol o escondido entre la niebla hay duendes que hay que respetar. Una de las cosas que hacen al proyectar la construcción de una carretera, es hablar con el Consultor de Duendes para que les pregunte si ellos viven debajo de alguna piedra que interfiera en el trazado y si dan su consentimiento para moverla de ese sitio. Si no estuvieran de acuerdo, la carretera tendrá que circular por otro lugar o rodear esa piedra, para no molestar a los duendes que habitan. Esto lo vas a ver en varias rutas que rodean rocas y podes sospechar que en esas rocas viven duendes.

Un ejemplo de esto es una nueva autopista en las afueras de Reykiavik, dónde hubo gente que se oponía al proyecto, ya que la autopista atravesaría un lugar donde decían que habitaban los Huldufólk, pero lo grave era que se destruiría una roca de 4 metros de altura, que decían era una iglesia élfica. Finalmente, la cuestión se resolvió gracias a una vidente que pudo comunicarse con los Huldufólk y medió con los constructores de la autopista, llegando a un acuerdo entre ambas partes. Los Huldufólk permitieron que el proyecto continuara siempre que la iglesia élfica fuera cuidadosamente trasladada a un nuevo lugar. Éste es un ejemplo de un conflicto entre elfos y humanos que alcanzó una solución pacífica y si no se llega a un acuerdo, ellos se vengarán destruyendo hogares y provocando desgracias, como averías de maquinaria y accidentes en el lugar donde se realizan obras. A pesar que ellos se esconden de las personas y procuran no ser descubiertos, pero hay humanos privilegiados que alguna vez los vieron o por lo menos eso dicen ellos.

En la tradición islandesa, los Huldufólk, o Gente Oculta, son seres similares a elfos y hadas, aunque dicen que estas criaturas se parecen a seres humanos que viven en casas diminutas que se construyen entre rocas. También es común ver pequeñas casitas en parques y patios para que ellos vivan cuando quieran.

La leyenda cuenta que un día Dios fue a visitar a Adán y Eva al Jardín del Edén y les pidió conocer a sus hijos. En ese momento Eva los estaba bañando, pero no había terminado con todos. Avergonzada de que Dios los viera que algunos todavía estaban sucios, los escondió, mostrándole solo a los limpios. Dios preguntó si tenían más hijos que Él no conociera y Eva respondió que no, pero Dios al ser omnipresente, se dio cuenta de lo ocurrido y en ese momento decretó que aquellos niños que Eva le había ocultado permanecerían ocultos a los ojos de los hombres. De este modo, los hijos sucios de Eva se convirtieron en los primeros Huldufólk.

De todas formas y a pesar de las leyendas urbanas, hasta ahora no tuvimos oportunidad de ver ni la aurora boreal ni los duendes. Para las auroras boreales dependemos de la conjunción de varios factores climáticos como nubosidad, luminosidad de ciudades cercanas, vientos y temperaturas y en éste momento la probabilidad no llega al 10%.

Pero con los duendes tenemos nuestras dudas. En varias oportunidades guardamos nuestras cosas en un equipaje y después aparecían en otro o las encontrábamos recién al día siguiente. Estamos seguros que hay duendes que viajan con nosotros o están tal vez están en los hoteles y nos cambian las cosas de lugar. O serán fantasías nuestras?

Hasta acá llegamos hoy. La semana que viene seguiremos recorriendo éste maravilloso país y toda su fantasía. Te esperamos.

