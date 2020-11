Hoy Gran Bretaña – Tercera Parte

El camino nos lleva a Liverpool.

Unas 4 horas manejando tranquilos y parando cada tanto a descansar, comer o cargar combustible al coche. La ruta es agradable, aunque algo complicado por los densos bancos de nieblas que no dejan ver a 10 metros, los fuertes vientos que zamarrean el coche, los camiones que pasan muy cerca y afeitan los espejos, los coches que exceden los límites de velocidad y la lluvia. Esa lluvia permanente que nos viene acompañando desde el principio del viaje. Molesta, finita, intermitente, insoportable. Y por supuesto cientos de animales muertos que ves al costado de la ruta. Zorros, codornices, faisanes, algún búho, que intentaron cruzar la ruta y no alcanzaron su meta. Triste de ver.

Ladies and gentlemen: The Beatles

La idea de venir acá fue conocer el lugar en donde nació, tal vez, la banda más famosa de todos los tiempos, The Beatles. Quien no escuchó la música de éstos tipos que arrancaban gritos y suspiros a millones de personas alrededor del mundo. Su música viene desde los años 60´ haciendo bailar a varias generaciones.

Incluso nuestra querida Mafalda se apasionaba con ellos y sus amigos la criticaban.

Mis abuelos, chapados a la antigua, no podían escucharlos porque se acordaban de sus años de juventud cuando discutían con sus amigos por estos cuatro flequilludos que estaban dale que dale con la guitarrita y el chingui chingui.

- De que trabajan estos tipos me preguntaban??

- Abuelo, son músicos, el mundo se mueve con sus canciones!!

- Pero que vayan a laburar como corresponde!!

Yesterday, Penny Lane, Love me do, Hey Jude, Strawberry Field Forever, Come Together, Lucy in Sky whit Diamonds, Yellow Submarine, Get Back, I Saw Her Standing There, Please Please me, I Want to Hold Your Hand, She Loves You, el primer tema con el que vendieron más de 1 millón de copias sólo en un mes. Luego llegaron cientos de temas que fueron número 1 en todo el mundo, creados por los genios de Liverpool, que aún hoy siguen generando ganancias a esta ciudad. Porque a decir verdad, el turismo de la ciudad, solo viene acá por ellos y por descubrir su legado.

Según versiones, los integrante comenzaron a pensar nombres de la banda, a partir de la admiración que sentían por Buddy Holly, cuyo grupo se llamaba The Crickets (Los Grillos) y luego de pasar por varios insectos, se propuso The Beetles (Los Escarabajos), por lo que Lennon aportó un decisivo juego de palabras, cambiar la sílaba Beet, por Beat, que en inglés suenan igual, en referencia al movimiento beat de la ciudad.

Quien no tenía un disco de The Beatles? Cual era tu Beatle preferido? John Lennon y su papel de activista de la paz y cantante? Paul McCartney y su intelecto para componer y su maestría multinstrumental? George Harrison y su mística hinduista? O Ringo Starr, tal vez el loquito actor del grupo?

En cada presentación la policía se veía obligada a usar chorros de agua a presión para controlar a las masas. Incluso hubo debates en el Parlamento sobre los miles de policías que ponían en riesgo sus vidas para protegerlos.

The Beatles recibieron influencias de Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry, entre otros, cuyas canciones interpretaban en sus actuaciones en vivo. De hecho, sobre Elvis, John Lennon alguna vez escribió “Nada me había influenciado tanto hasta que escuché la música de Elvis. Si no hubiera existido Elvis, The Beatles tampoco hubieran existido”. En años posteriores crecieron con canciones de Bob Dylan, Frank Zappa, Roy Orbinson, The Beach Boys. A veces se juntaban con amigos de una banda rival también nacida en Gran Bretaña por esa época llamada The Rolling Stone.

En esas épocas, las chicas le preguntaban al varón que recién conocían:

- vos sos Stone o sos Beatles?

Si el chico decía que era Beatles, tenían la tranquilidad asegurada y tal vez no tendrían problema en conocer a sus padres. Pero si decían que era Stone, ya se sabía que el chico era un rebelde que sólo quería “eso” con ellas y tendría la entrada prohibida a la casa.

La idea de visitar Liverpool era venir a respirar The Beatles y su música que está en todos lados. Como se dijo, la ciudad vive de ellos desde hace 60 años.

Visitar el Museo The Beatle Story, que parece un parque temático y hacer un recorrido desde sus inicios, conocer The Cavern Club, sacarse unas fotos junto a las estatuas de bronce de éstos genios o solamente entrar a comprar su música o su merchandising, fue todo un placer.

Pero antes de ir al mítico pub, es lindo descubrir las casas donde pasaron su infancia, Paul McCartney o John Lennon, que se encuentra cerca del parque Strawberry Field que inspiró una de sus canciones más legendarias o tal vez ir a la calle Penny Lane y su famoso cartel, o la iglesia de St. Peters, donde John y Paul se conocieron y la estatua de Eleanor Rigby en Stanley Street, un homenaje de la ciudad a la canción.

De Liverpool que decir??? Ah sí, ahora te cuento.

Más allá de los Beatles, Liverpool es una ciudad con mucho por ofrecer. Liverpool es una ciudad única, bella y adorable, con toneladas de historia que la han marcado a través de los años.

No se tiene exactitud sobre el origen del nombre de la ciudad, pero se sabe que en 1207 el rey de Inglaterra Juan sin Tierra, el mismo que nombramos en Nottingham, hermano de Ricardo Corazón de León, le otorgó una patente real a los habitantes de Liverpool con las mismas franquicias que gozaban otras ciudades de la costa, declarándola puerto y es cuando se considera que se fundó oficialmente la ciudad que contaba con apenas unos 500 habitantes. Pero la ciudad creció y hoy alberga casi 1 millón de personas.

En Liverpool no sólo viven la población más grande de irlandeses y galeses fuera de sus países, sino también las comunidades negras y chinas más antiguas de Gran Bretaña, cuyos primeros colonos se remontan al 1700, época de marineros y esclavos liberados.

Dicen que los londinenses tienen reputación de reservados y los habitantes de Liverpool, o Scousers, tienen fama de ser los más amigables y divertidos del Reino Unido. Que les encanta conversar y si necesitas saber algo, te contestarán de forma amable. Eso lo pudimos confirmar cuando al llegar al hotel, detuvimos el coche cerca de la entrada para bajar el equipaje y luego buscar un lugar donde estacionar y fue en ese momento cuando se acercó un policía de tránsito con intención de multarnos por estacionar en forma indebida y ahí tuvimos que hablar con él para que no lo hiciera y nos dijo de buen modo Váyase de aquí y estacione en otro lado!!. No sé si eso cuenta como amabilidad pero en realidad no tuvimos demasiadas charlas con la gente.

Liverpool tiene dos sorprendentes catedrales: una anglicana y otra católica. Diferentes en apariencia, pero ambas hermosas. La anglicana es una construcción clásica medieval de estilos góticos con grandes arcos y un campanario ubicado a 100 mts de altura y una campana más pesada. Si bien los primeros servicios religiosos se llevaron a cabo durante la guerra de 1940 y la ciudad fue duramente bombardeada, sólo sufrió daños menores. De hecho el último tramo de su torre se construyó en 1942.

Por su parte, la católica Cristo Rey es una construcción moderna en forma circular, con capacidad para unos 2.000 feligreses, que se ubica sobre un gran atrio de escalones que simulan estar subiendo un templo maya.

También está St Luke’s Church, con visibles huellas de los bombardeos sufridos durante la Segunda Guerra Mundial, donde parte de su interior se mantiene sin tejado en honor a las víctimas de la guerra.

También podes visitar Albert Dock, construido en 1846 a orillas del río Mersey declarado Patrimonio de la Humanidad. Este complejo de muelles y almacenes históricos fue la primera construcción del Reino Unido fabricada en hierro, ladrillo y piedra. Después de años de estar cerrado, se rehabilitó para convertirse en una de las atracciones turísticas más visitadas del país, cuyos edificios históricos cuentan con el mayor espacio de ocio y cultura de la ciudad con tiendas, bares, restaurantes, una noria gigante, el museo The Beatles Story o el Museo Marítimo que cuenta la historia marítima de la ciudad muy ligada a este puerto. Algunos hablan de la similitud con nuestro Puerto Madero.

Y por supuesto, si hablas de Liverpool, hablas de futbol y el emblemático estadio Anfield construido en 1884, donde el Liverpool F.C hace de local y donde alguna vez lo hizo el Everton F.C, el otro equipo de la ciudad hasta mudarse a su estadio llamado Goodison Park en 1892.

Además la ciudad de Liverpool fue usada muchas veces como escenario de películas y serie como Nowhere Boy (2009), Millions (2004), Shirley Valentine (1989), Annie (1982), Creed, la Leyenda de Rocky (2015). Pero tal vez, una de las que más me gustó fue Yesterday, estrenada el año pasado, que trata sobre un apagón mundial de energía durante unos minutos y al volver la energía nadie conocía a The Beatle, excepto una persona, Jack Malik. Muy buena.

La financiera Manchester

Nuestro recorrido por esta ciudad, que está a solo 50 km de Liverpool, fue breve y como siempre nos quedamos con ganas de más. Te cuento que la ciudad de Mánchester es tal vez, el más importante centro artístico, financiero y de comunicaciones y se convirtió en la primera ciudad industrial del mundo y un ejemplo para todo el mundo occidental.

De hecho, las encuestas dicen que Mánchester es el mejor lugar en el Reino Unido para establecer un negocio, ya que se la muestra como la ciudad con más rápido crecimiento económico y una de las más visitadas por turistas extranjeros.

Su proximidad a Liverpool y el tamaño similar de ambas ciudades hacen que la rivalidad entre ella sea constante, sobre todo a nivel de futbol, en donde el Mánchester United en su Old Trafford y el Mánchester City en su Etihad Stadium ostentan record de público y de títulos.

Con respecto a eso, sabemos que el argentino Sergio Agüero, es el goleador histórico del equipo y por lo tanto ídolo del Manchester City. Pero hace años apareció Bernhard Carl Trautmann, un alemán que durante siete años, fue soldado del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue operador de radio, paracaidista y soldado de infantería. Combatió en Polonia, Ucrania, Francia, Bélgica y Alemania y gracias al valor mostrado en el frente oriental recibió varias medallas, incluida una Cruz de Hierro de Primera Clase. El tema es que Trautmann fue capturado por los aliados varias veces y otras tantas logró escapar, hasta que lo capturaron los ingleses y lo llevaron prisionero a las islas. Allí estuvo en prisión donde el futbol era pasatiempo de los reclusos. Al terminar la guerra y cerrar el campo de detención, Trautmann se quedó en las islas donde consiguió trabajo desactivando bombas mientras jugaban en un equipo local. El Manchester City se fijó en él y lo contrató causando estupor en la población quienes se enteraron de su pasado. El capitán del equipo, Lee Westwood, que había tomado parte en el desembarco en Normandía, acabó con las discusiones diciendo: "La guerra no existe en nuestro vestuario", y desde ahí no hubo más protestas. Trautmann ocupó el arco del City y consiguió el campeonato de 1956 hasta su retiro en 1964 cuando, delante de 50.000, le puso fin a una carrera que abarcó 545 partidos. Una estatua lo recuerda en el museo de la Fama del Etihad Stadium, pero también una película basada en éste caso real llamada “The Keeper".

Dicen que uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad es la John Rylands Library, una de las bibliotecas de estilo neogótico victoriano más bonitas donde no sólo tenes la sensación de formar parte de la película Harry Potter, sino que además encontrás obras únicas como el Fragmento de San Juan, que se cree que es el texto existente más antiguo del Nuevo Testamento, primeras ediciones de las novelas de Dickens, en sus envoltorios originales y una primera edición de los sonetos de Shakespeare.

Uno de los lugares donde la gente se reúne a pasar un buen rato es Shambles Square, llenos de edificios estilo medieval en donde se encuentra The Old Wellington Inn, un bar construido en madera en 1552, y el Sinclairs Oyster Bar, otro de los edificios que no sólo sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial sino también a un atentado del IRA.

Recordemos que en mayo de 2017, hubo un atentado terrorista en el Mánchester Arena al final de un show de la cantante estadounidense Ariana Grande, causando la muerte de 22 personas e hiriendo a otras 116. Ese día un hombre solitario realizó un ataque suicida con explosivos. Ataque que fue reivindicado por el Estado Islámico de Irak. El atacante fue identificado como Salman Abedi, de 22 años de edad, nacido en la misma ciudad de Mánchester en el seno de una familia libanesa. Por ese motivo, no sólo en Mánchester, sino también en todo el Reino Unido había mucha policía custodiando las ciudades.

Sigamos. Como dijimos, en Mánchester estuvimos poco tiempo dando algunas vueltas por ahí para conocerla un poco, porque nuestro destino final eran unos 300 km más al sur, en donde cambiaríamos de país, para llegar a Gales y visitar su capital: Cardiff.

Ya al llegar a la frontera, los carteles vuelven a cambiar en la ruta y aparecen leyendas que dicen: Cymru am byth que en galés significa “Viva Gales” o “Larga vida a Gales”. Esta es una frase muy común de los habitantes galeses que muestra el orgullo y el patriotismo que poseen y adquiere mayor relevancia sobre todo durante los partidos de la selección nacional de rugby de Gales.

Cuando llegamos a ésta ciudad en el 2017, hacía unos meses había pasado la final de la Champions entre la Juventus y el Real Madrid. Ganando la Casa Blanca por 4 a 1. En ese momento, la ciudad se militarizó, no sólo para proteger a los miles de fans que venían a disfrutar de ésta final y evitar que se repita el episodio de Mánchester unos dias antes, sino también para evitar el choque entre fanáticos que terminan destruyendo la ciudad.

El partido se llevó a cabo en el Millennium Stadium con capacidad para 74.500 personas sentadas, un cuarto de la población de la ciudad. Inaugurado en 1999, renombrándoselo Principality Stadium. Esta superestructura es el segundo estadio más grande del mundo equipado con techo movible que se cierra en 20 minutos, 124 suites, 7 salones, 22 bares, 7 restaurantes, varias escaleras mecánicas y ascensores. Impresionante.

Si en ese momento, fuera del estadio hubo medidas de seguridad sin precedentes, también las hubo dentro, donde además se cerró el techo por recomendación de las autoridades.

El objetivo fue blindar el estadio y sus alrededores con 15.000 agentes de seguridad y un cordón de seguridad de 2 kilómetros por el que sólo entraron los aficionados con una entrada, aplicándose también un sistema de reconocimiento facial que prevenía a los equipos de seguridad en caso de aparecer alguien sospechoso.

Llegar a Cardiff es remontarse en el tiempo y descubrir que la conquista comenzó en el 48 aC, donde los locales resistieron mucho tiempo el embate de las tribus británicas hasta que cedieron y luego ésta pasó a formar parte de la provincia romana de Britania, fortificándose, hasta la retirada de los romanos a comienzos del siglo V.

Se construyeron murallas y varios castillos alrededor de Gales. De hecho, la ciudad posee más castillos que muchas ciudades británicas y esto se debe a que los galeses siempre quisieron defender sus territorios de los invasores. Gales tiene unos 640 castillos en su territorio, siendo el país europeo con más castillos por metro cuadrado.

No solo llama la atención, el Principality Stadium, sino también su gran castillo, Castell Caerdydd, que se encuentra en pleno centro de la ciudad y fue fundado por los normandos en 1091 sobre el asentamiento de un antiguo fortín romano. Roberto, Duque de Normandía estuvo aquí prisionero por orden de su hermano, el rey Enrique I de Inglaterra, durante 28 años hasta su muerte. Con torres góticas, interiores de lujo recubiertos con murales, jardines mediterráneos decorados al estilo italiano y árabe, el castillo fue el escenario de importantes batallas a lo largo de los siglos que toma la forma de un Camelot Victoriano. Fue reconquistado por los galeses en 1404. En 1488 pasó a manos de Jasper Tudor, primer duque de Bedford.

Esta fortaleza normanda se eleva en la cima de una pequeña colina rodeada de impresionantes murallas defensivas que también se usaron como refugio antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial. En una de sus esquinas hay una mansión georgiana y en la otra, un museo de regimientos militares galeses. Un placer recorrerlo.

En el barrio del Castillo está el principal centro comercial de Cardiff y en él se concentran algunas de las famosas galerías victorianas y eduardianas de la ciudad. El High Street atraviesa la zona y como ocurre con las principales calles del Reino Unido, está rodeada de cafeterías y tiendas de grandes marcas.

Algo que nos llamó la atención fue su bandera. Que a pesar de ser una de las banderas más antiguas que existen, recién se oficializo en 1959. La bandera tiene un Dragón Rojo que ha estado asociado a Gales durante siglos.

Dicen que el Y Ddraig Goch, o Dragón Rojo, es una huella de colonización romana, cuyo ejército utilizaba dragones en sus estandartes, por lo que durante la ocupación de las tierras británicas, los galeses se quedaron con el emblema.

La forma del dragón nació de la caballería romana pero podría ser más antigua todavía. Los colores blancos y verdes de la bandera, lo incorporó más tarde la casa Tudor que ocupó el trono británico desde 1485 hasta 1603.

El Dragón aparecía en los cantos populares y en las leyendas del Rey Arturo.

La leyenda cuenta que el Mago Merlin le avisó Vortigern, Rey Gales del siglo V, sobre la presencia de dos dragones: uno blanco y otro rojo. Estos dragones dormían sobre el lugar donde el rey pensaba construir una fortificación para defenderse de los invasores Anglo-Sajones. El rey les ordenó a las bestias que se levantaran del lugar y así empezó una lucha entre ellos que duraría años. El dragón rojo a pesar de estar herido venció al dragón blanco y Merlin interpretó esto como una profecía. El dragón rojo representaba a los galeses que mantendrían su tierra, su lengua y sus tradiciones, a pesar de sufrir los constantes ataques de los invasores anglo-sajones. Aún se pueden ver varias banderas nacionales con el símbolo del Dragón Rojo en ellas. Incluso en la Bandera Argentina, donde ese símbolo representa a la colonia galesa establecida en la provincia de Chubut.

Pero, ya que lo nombramos, existió el Rey Arturo?

El rey Arturo fue un destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y francesa, en donde se lo representa como un gran monarca tanto en la guerra como en la paz. Según algunos textos medievales, Arturo fue un caudillo britano romano que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo VI. Su historia pertenece principalmente al folclore y a la literatura, aunque se cree que Arturo pudo haber sido real o un personaje basado en una persona real.

Las primeras referencias a Arturo se encuentran en las literaturas celtas, aquí aparecen personajes como el padre de Arturo, Uther Pendragon, y su consejero, el mago Merlín, además de elementos como la espada Excalibur o sus acompañantes: Ginebra, Lancelot, Percival y todos Los Caballeros de la Mesa Redonda.

Nadie sabe exactamente si el rey Arturo literario, realmente existió, lo que sí se sabe es que nunca hubo un rey de Inglaterra que tomara el nombre de Arturo: los textos más antiguos en que es mencionado no se refieren a él como Rey, sino como un Jefe Militar.

Existen diversas historias de cómo Arturo obtiene Excalibur. La primera versión dice que al morir el Rey Uther Pendragon, Merlín forjó en Avalon la espada y la clavó en una piedra que estaba al lado de una capilla de Londres a la espera que “El Elegido” pueda retirarla y convertirse en Rey.

Otra versión habla de La Dama del Lago, llamada Nimué. Una hechicera poderosa que podía caminar sobre las aguas y tenía un castillo en el fondo del lago. La Dama tenía en su poder a Excalibur, una espada mágica. Merlín le pide dicha espada para su pupilo, Arturo y ella se la entrega. La espada estaba guardada en una vaina que hizo que el Rey no perdiese sangre cuando la llevaba a las batallas. Merlín le advirtió a Arturo que tuviese cuidado, porque un día llegaría una mujer digna de su confianza y le arrebataría la vaina de Excalibur para siempre. Ella es responsable de la desaparición de Merlín, al encerrarlo por toda la eternidad en una cueva, aprovechando la influencia que tiene sobre el mago. Tras la muerte de Merlín, la Dama del Lago ocupa la posición de este como consejera del Rey Arturo, protegiéndolo, entre otras cosas, de los ataques del Hada Morgana, quien antes de morir, lanza la espada Excalibur al lago como símbolo de unión entre Camelot y Avalon.

Muchas películas cuentan la historia del rey Arturo, el Mago Merlín y los Caballeros de la Mesa Redonda, pero la última que se estrenó fue justamente el año de nuestra visita en el 2017.

Pero por ahora dejamos acá. La semana que viene te mostraremos el último tramo por la isla de Gran Bretaña y todas sus historias. Los esperamos.

