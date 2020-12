Hoy Grecia – Segunda Parte

Todavía me acuerdo del Rey Leónidas, que de una patada manda al foso al persa, que pedía la sumisión espartana ante el Rey Jerjes, mientras le grita “Esto es Esparta”. Y no caben dudas que siempre que hablas de Grecia se te cruza alguna película por la cabeza. Y mientras recuerdo esa épica batalla, que música aparece sonando por ahí? Acertaste:

Zorba El Griego que a ésta altura se torna un poco molesto.

Sabemos que muerto Darío de Persia, su hijo Jerjes asume el trono y decide conquistar de una vez por todas a Grecia y por eso organiza el avance de sus tropas durante la Segunda Guerra Médica. Cuenta la historia que los espartanos consultaron al Oráculo de Delfos sobre el resultado de una guerra contra los persas y éste dictaminó que la ciudad de Esparta sería saqueada por los persas o debían sufrir la pérdida de un rey descendiente de Heracles. Leónidas, en línea con la profecía, estaba convencido que se dirigía a una muerte segura y eligió sus 300 mejores soldados, acompañados por 1000 guerreros de otros pueblos, quienes contuvieron a los casi 400.000 persas durante un largo período en La Batalla de las Termópilas. El fin de la historia ya lo conocemos.

Pero que era el Oráculo de Delfos?

Sabemos algunas cosas de ese lugar que fuimos a visitar que se encuentra a unos 160 km de distancia de Atenas. Te cuento.

Un día, Zeus soltó dos águilas y las envió en direcciones opuestas. El punto de encuentro fue indicado como el centro del mundo y era una roca cónica, llamado Ónfalos que tenía la forma de un huevo. Ese lugar fue Delfos y ahí se levantaría el Templo de Apolo.

Al santuario acudían multitud de peregrinos desde Turquía, el norte de África o incluso desde la actual Francia, en busca de orientación sobre que decisiones se debían tomar. Pero la función del oráculo no era predecir el futuro, sino proveer de sanción divina a las decisiones políticas de las ciudades: ratificaba leyes y constituciones, aprobaba la fundación de ciudades y colonias, aconsejaba empresas bélicas o las censuraba. Aunque Delfos no intervenía directamente en la política de las ciudades, sus oráculos podían ser usados como arma política en caso necesario.

La elección de la Pitonisa se hacía sin distinción de clases y a la candidata se le pedía vida y costumbres irreprochables. La pitonisa era entrenada desde pequeña y era escogida por los sacerdotes, ya que debían tener cualidades especiales y vivir rodeada de pureza física, psíquica y espiritual. Al principio, las pitonisas debían ser jóvenes y bellas, pero luego de la violación de una de ellas, las pitonisas pasaron a ser feas y mayores.

El nombramiento era vitalicio y se comprometían a vivir para siempre en el santuario. Durante los siglos de apogeo del Oráculo fue necesario nombrar hasta tres pitonisas para poder atender las innumerables consultas que les hacían. Todos los estudiosos de la época coincidían en que ella aspiraban gases que salían del fondo de la tierra, luego entraban en estado de trance y revelaban el mensaje de Apolo a un sacerdote quien lo escribía y se lo entregaba al consultante.

Cuando los peregrinos llegaban al pie del Monte Parnaso, donde estaban Delfos y el recinto de Apolo, los recibía el embajador que cada polis tenía en el santuario y atendía por igual a embajadores y a ciudadanos comunes. Pero no todos tenían que esperar. Tanto Atenas como Esparta disfrutaban del privilegio de la prioridad de consulta, de la que se beneficiaban tanto sus emisarios como los ciudadanos privados.

Para llegar al Oráculo había que ascender una pendiente flanqueada por tesoros de las ciudades. Estos tesoros eran templos donde se conservaban las donaciones que los ciudadanos de una polis entregaban al santuario. Después la vía llegaba al templo de Apolo, luego se encontraban la palestra, el gimnasio, el teatro y el estadio, que podía albergar 5.000 espectadores durante los torneos que se celebraban en honor de Apolo.

Para realizar una consulta, primero se ofrecía un sacrificio en el altar que había delante del Templo de Apolo, se pagaban los impuestos correspondientes y el consultante se presentaba ante la Pitonisa, donde hacía sus consultas oralmente.

Uno de los grandes enigmas con el que se enfrentan los estudiosos del tema es el gran número de aciertos que tuvo el Oráculo de Delfos. La fe en él era total, incluso si se equivocaba, porque en ese caso se decía que el fallo era por la interpretación de lo dicho y no por error del oráculo.

La historia cuenta que Layo se convirtió en rey de Tebas y toma como esposa a Yocasta. Durante años intentaron tener hijos, sin conseguirlo. Hasta que un día, Layo le suplicó al Oráculo una próspera descendencia y éste le profetizo: “Te daré el hijo que deseas, pero tu hijo matará a su padre y se acostará con su madre”. A Layo no le cae bien la respuesta del Oráculo, pero guarda el secreto y no le cuenta a Yocasta. Una noche, Layo engendra a su hijo Edipo y para que no se cumpla la profecía, lo abandona en un bosque para que muera. Pero el niño es encontrado por los reyes de Corinto y crece.

Años más tarde, Edipo comienza a sospechar que no era hijo de sus padres y para salir de dudas visita al Oráculo quien le profetiza que mataría a su padre y se casaría con su propia madre, algo imposible de creer. Por eso decide abandonar Corinto y emprende un viaje hacia Tebas.

Un día, el rey Layo iba en su carro camino al Oráculo y se cruza con un joven a quien de mala manera le pide que se quite del camino. Se produce una pelea y el joven mata a Layo, quien apenándose por la tristeza de la viuda, se casa con ella con quien tendría 4 hijos. Ese joven era Edipo.

Fueron vanos los esfuerzos de padre e hijo por evitar que se cumplieran las predicciones.

Yocasta al enterarse que Edipo era su propio hijo se suicida, mientras él se saca los ojos porque prefería quedar ciego para no ver la desgracia que había ocasionado.

El declive del oráculo de Delfos fue acelerado por los romanos que redujeron a Grecia a una provincia en el año 147 a.C., así que el general Sila, necesitado de dinero para una campaña militar, desvalija Delfos. Nerón, no se queda atrás y envía a Roma unas 500 estatuas. También Constantino I se llevó obras, incluso la Columna de las Serpientes que tenía grabado los nombres de las polis griegas que se unieron para enfrentar a los persas en la Batalla de Platea en 479 aC. Hoy sólo hay una réplica. Por el contrario, el emperador Adriano, un enamorado de la cultura griega, restauró el templo y revivió el oráculo en el año 132 d. C. y de nuevo hubo tres pitonisas profetizando.

Ya en el siglo III se terminó de saquear y destruir lo que quedaba en pie, porque se pretendía acabar oficialmente con todos los "ídolos del paganismo".

Del Templo de Apolo solo quedan algunos cimientos, escalones y columnas ya que es un edificio de 3.000 años de antigüedad, pero también ves el teatro construido en el siglo IV y más arriba el estadio que fue famoso por sus carreras de carros y pruebas olímpicas y hoy está considerado el estadio mejor preservado de toda Grecia.

Muchas de las piezas fueron llevadas al Museo de Delfos que, en la actualidad, es uno de los más ricos de Grecia: entre otras el famoso Auriga, de bronce de tamaño natural, la Esfinge de Naxos, los Mellizos de Argos, varias de estatuas y una copia romana del Ónfalos que era la piedra en forma de huevo que señalaba el Ombligo del Mundo en Delfos y que fue encontrado durante las excavaciones hechas en el Templo de Apolo.

Estar en éste lugar me hace imaginar cosas y sin querer veo al cielo y algo desconocido aparece en las alturas.

- Qué es eso que vuela en el cielo?

- No sé, parece un ave pero es muy grande!!

- Fíjate bien, parece un caballo alado!!

- No lo puedo creer. Es Perseo montado en el Pegaso, dicen por ahí…

- Pero eso es un mito, no es real!

- Estas seguro que es un mito?

Perseo fue aquel semidiós, hijo de Zeus y la mortal Danae, criado en la Isla de Sérifos. Ambos fueron abandonados en el mar, por el padre de ella, para que otra vez no se cumplan las predicciones del Oráculo, que había predicho que Acrísimo, rey de Argos, moriría en manos de su nieto, por ese motivo, encierra a su única hija Dánae, en una cámara subterránea de bronce con prohibición de acceso a los varones. Zeus la ve, se enamora de ella, se transforma en fina lluvia dorada y fecunda a la cautiva. De ésta unión nace Perseo, quien debía cumplir la profecía de matar a la Medusa, aquel ser mitológico con cabeza de mujer, pelos de serpientes en movimiento que silbaban continuamente y tenía extremidades de bronce. Todo aquel que se atrevía a mirarla a los ojos, quedaba convertido en piedra, don que ni siquiera los dioses podían neutralizar.

Cuenta la leyenda que para cumplir con esa tarea, Perseo descendió al inframundo en una barcaza conducida por Caronte, un ser de aspecto cadavérico, que transportaba a los muertos al otro mundo, quienes tenían monedas en sus ojos para pagar al barquero.

Para matar a Medusa, los dioses ayudaron a Perseo quien bajó con un casco que le dio Hades y lo volvía invisible, Hermes le dio alas que lo ayudaban a volar, Atenea un escudo y Hefesto una espada indestructible.

Después de perder a varios de sus compañeros en batalla que quedaron convertidos en piedra, Perseo evitando mirarla a los ojos y guiándose sólo por el reflejo de su escudo le corta la cabeza a Medusa y escapa del lugar gracias al casco que lo volvia invisible. El héroe vuelve a la tierra de los mortales y usa la cabeza de Medusa para convertir en piedra a un gran monstruo marino conocido como Kraken que destruiría la isla si no recibía en ofrenda a la bella Andrómeda, la prometida de Perseo.

Perseo devolvió a cada dios los dones que le habían prestado y Atenea recibió la cabeza de Medusa, que fue colocada como trofeo en el escudo de la diosa en reconocimiento a sus servicios. Hecho esto, se embarcó rumbo a Argos, en el Peloponeso.

Como termina la historia? Cuando Acrísimo supo que su nieto regresaba, temió por su vida, como profetizó el Oráculo y huye de la ciudad vestido de mendigo.

Poco después se celebraron unos juegos atléticos, donde Perseo acude a demostrar su destreza, tras haber sido declarado sucesor en el trono. Interviene en el lanzamiento del disco y cuando le toca el turno, el disco se desvía y golpea en la cabeza a un forastero que presenciaba el espectáculo quien muere en el acto. Perseo descubre con horror que la víctima a quien había matado accidentalmente era su abuelo, Acrísimo y de esa forma se cumplió la profecía del Oráculo de Delfos.

Si queres conocer un poco ésta parte de la mitología, te recomiendo que veas la película Furia de Titanes.

No todos los oráculos fueron tan tremendos, pero la exactitud de las predicciones era extraordinaria: desde el resultado de las guerras, hasta la infidelidad de parejas. Incluso se dice que fue aquí donde el primer Oráculo predijo la Guerra de Troya, donde se afirmó que las leyes de Atenas se aprobarían y donde se anunció que Alejandro Magno sería invencible.

Y ya que estamos con Alejandro Magno, te cuento que 2400 años después de su muerte continúa siendo un héroe, incluso en los lugares que conquisto y sometió. Sus conquistas llegaron al norte de Egipto, que incluso dentro de edificios se puede ver la imagen de Alejandro tratado como faraón. Conquistó parte de Europa, llegando incluso al extremo norte de India.

Después de éstas batallas y conquistas, sus casi 750.000 hombres habían recorrido unos 25.000 km. Alejandro ordenaba quemar ciudades, saquear aldeas, crucificar hombres y violar mujeres, sólo movido por su ambición de poder y gloria, difundiendo así la cultura griega y fundando unas 70 ciudades.

Hijo de Olimpia y Filipo II, fue preparado para reinar sobre un gran imperio y su formación académica estuvo a cargo de Aristóteles. Su ascenso al poder no fue fácil. Su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo hijo adúltero. Incluso las amistades de Alejandro fueron exiliadas para evitar conspiración. Filipo muere asesinado y Alejandro se hace con el poder, eliminando a los adversarios que pudiesen reclamar el trono.

El dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que aprovecharon la muerte de Filipo para rebelarse.

Así que, junto a su caballo Bucéfalo, pone en práctica un plan aprobado por las polis griegas, que era conquistar el imperio de Persia y vengar los daños que les habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del Egeo.

Tras consolidar la frontera de Los Balcanes, cruza al Asia Menor y derrota a los persas que estabas bajo las órdenes de Darío III. Pero luego de años de batallas y conquistas, su ejército ya cansado, se niega a continuar luchando y deciden volver. Con ésta política de fusión, Alejandro promueve la integración de los pueblos sometidos al dominio macedonio, promoviendo su incorporación al ejército y favoreciendo los matrimonios mixtos. Incluso el mismo se casó con dos mujeres persas de noble cuna.

Alejandro Magno fallece a los 32 años, en circunstancias oscuras, sin poder completar su plan de conquistar la península arábiga. Los antiguos escritos dejan clara evidencia de una muerte lenta por envenenamiento, dejando un imperio sin consolidar.

Alejandro fue el mayor icono cultural de la Antigüedad y su figura han estado presente en la historia y la cultura, tanto en Oriente como Occidente y a lo largo de los siglos inspiró a grandes conquistadores como Julio Cesar y Napoleón Bonaparte.

Hollywood hizo su película en el 2004, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Collin Farrell y Angelina Jolie, donde se mezcla realidad y fantasía con el sólo propósito de conseguir más beneficios.

Y todo esos pensadores?

Y mientras volvemos a Atenas para descansar después de un largo día de escalada en el monte Parnaso, cierro los ojos y sueño con esos grandes pensadores que en algún momento nos hicieron estudiar y me viene a la mente un teorema “Si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, los segmentos de una de ellas son proporcionales”. Seno, coseno, secante, tangente y la cosecante y la cotangente. Quien escribió esto? Thales de Mileto o Les Luthiers? El tipo te planteaba: “la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la mas fácil es hablar mal de los demás”. Qué tal?

Después aparece por ahí un tal Sócrates, cuál? aquel jugador de Brasil del 82’?, no, el pensador griego que me dice “la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”. Este tipo jamás escribió sus ideas y sólo se transmitían de boca en boca a través de su discípulo, un tal Platón quien después enunciaba “buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos nuestro propio bien” y concebía el mundo desde la ética, la dialéctica y la física. Ahí nomás pegadito, aparece otro muchacho, un discípulo de éste, llamado Aristóteles, quien decía “el sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice”. Algo que muchos políticos deberían hacer. A éste muchacho se lo considera el padre de la lógica y también de la biología.

Por ahí anda también un tal Pitágoras, que anunciaba: “todo es matemática” y me repite a modo de recordatorio, ese teorema que se quedó rebotando en mi cerebro desde la época estudiantil: “en un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa”. Para después anunciar: “educad a los niños hoy y no será necesario castigar a los hombres mañana”. Cuánta razón tenía éste muchacho no? Los seguidores de Pitágoras fueron los primeros en sostener que la Tierra era redonda y que junto a otros planetas giran todos alrededor del Sol.

Luego aparece Demócrito que enseñaba sobre la teoría atómica del Universo, mediante experimentos y razonamientos lógicos y te convencía diciendo que los átomos que conforman nuestro mundo son enteros, indivisibles, homogéneos e invisibles y me tira la frase al oído “todo está permitido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa”. Muy claro no?

Y ahí llega Hipócrates, el padre de la medicina moderna, que desarrolló un sistema basado en el estudio de las enfermedades y cuyas causas las atribuía a fenómenos naturales y no a intervenciones de los dioses o fenómenos de tipo mágico - religioso. Y Heródoto, ese historiador y geógrafo, que describió el mundo antiguo a gran escala desde un punto de vista geográfico, dejando constancia de las rutas desde Sudán a la Europa Central y desde la India hasta la Iberia. También Sófocles, autor de obras de teatro como Antígona o Edipo Rey. Esopo con sus famosas fábulas, que aún hoy siguen dando vueltas y siendo objeto de iniciación literaria para millones de chicos alrededor del mundo. Demóstenes, que no sólo era uno de los gatos del famoso comic, sino que era uno de los más famosos oradores de la época y como abogado que sabía retórica se ganaba la vida haciendo discursos políticos y judiciales para el que pagara mejor.

Y como olvidar al gran Homero. No, el de los Simpson no, el otro. Aquel poeta al que se le atribuye la autoría de épicas griegas, como La Ilíada con la Guerra de Troya con personajes como Menelao, Agamenón, Helena, Héctor, Paris y el gran Aquiles y sus frágiles talones o La Odisea, que cuenta los viajes de Ulises después de años de finalizada la guerra y sus peripecias para volver a su tierra, Ítaca, junto a su fiel esposa Penélope, que tejía y destejía su gran manta con el sólo motivo de alejar pretendientes.

Y siguen Parménides, Empédocles, Diógenes, Heródoto, Pericles, Arquímedes y su “Eureka, Eureka” corriendo en pelotas por la ciudad mostrando su descubrimiento y tantos otros que se amontonan en fila para hacerme recordar esas cosas del colegio.

Pero por ahora no tengo tiempo para todos ellos, que siguen llegando a mi cabeza y tirándome datos e ideas.

Y nos quedamos pensando en todo lo que nos quedó por ver. Y uno de esos lugares son los Monasterios de Meteora fundados en el siglo XIV y construidos para escapar de los turcos y los albaneses de la época. Estos monasterios están a más de 600 mts de altura y no sólo tiene templos de estilo bizantinos con grandes murales y frescos pintados, sino también varias capillas, una biblioteca llena de manuscritos bizantinos, un museo de historia y folklore, un hospital, antiguas cocinas y bodegas y un osario lleno de calaveras de algunos monjes de la orden.

Algunos monasterios fueron atacados durante la Segunda Guerra Mundial por tropas alemanas, ya que la resistencia griega se refugió en ellos durante la invasión a Grecia y su ocupación militar.

En uno de los monasterios se rodó parte de la película Sólo para sus Ojos de James Bond, pero también fue utilizada de escenario para la serie Games of Thrones que utilizó éste lugar para recrear las tierras The Eyrie.

Ya llegamos a Atenas y nos vamos a descansar porque mañana arrancaremos temprano para continuar nuestras aventuras por las islas griegas. Pero eso, te lo cuento la próxima semana. Los esperamos.

