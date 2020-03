Hoy Doha –Primera Parte

El viaje fue largo pero placentero, ya que la aerolínea cuenta con un buen servicio a bordo y se viaja muy cómodo. Llegamos casi a medianoche al inmenso aeropuerto de Doha en donde es muy fácil perderse y por su puesto perder el lugar de entrega de equipaje. Eso nos pasó a nosotros que dimos vuelta por todos lados hasta encontrar el lugar al que tuvimos que llegar en un bus. De ahí nos fuimos derecho al hotel. Teníamos hambre y la idea fue salir a comer algo. Grave error, porque a esa hora ya está todo cerrado. Preguntamos en el hotel sí podrían hacernos algo para cenar a pesar que ya la cocina estaba cerrada. Si claro, fue la amable respuesta.

- Genial gracias, podrían ser dos sándwich de jamón y queso y algo para beber?

- Excuse me. What you said? Me dice el conserje. (Acá se habla solo inglés o árabe)

- Oh I’m sorry, two sandwich ham and cheese and something to drink please.

El conserje me mira extrañado, encoge sus hombros, hace un gesto y asiente con la cabeza en señal de “ok, no problem” Mientras esperamos en el lobby y mandamos mails a la familia para avisar que habíamos llegado bien, a los 10 minutos se acerca un empleado con cara de pocos amigos y nos trae dos sándwich de queso con mermelada. Lo miramos sin entender que traía, fruncimos las cejas y ponemos cara de asombro. El tipo nos hace un gesto, gruñe y con la cabeza nos indica que eso es lo que habíamos pedido. No dijo ni una palabra. Todo gestual. Suponemos que se fue pensado: “que raros son estos extranjeros con sus comidas.”

Después de un rato de pensar lo raro de éstos sándwich, nos dimos cuenta que no nos hicimos entender bien ya que ham (jamón) sonó en mi mal inglés a jam (mermelada). Además en los países árabes no se come cerdo, con razón la cara del muchacho. Empezamos mal dijimos. Igual los sándwich de queso y mermelada estaban muy buenos.

Al día siguiente desayunamos y salimos a conocer Doha. Mucho calor por acá por lo que la mejor época para venir es entre octubre y abril cuando la temperatura ronda los 25ºC. Fundamental moverse por la mañana temprano o cuando se pone el sol. Qué fecha elegimos nosotros para venir? Septiembre, cuando hacen 40º C a la sombra y por eso buscábamos lugares con aire acondicionado que abunda en todos lados, porque es un horno. Además al estar en permanente construcción, la ciudad es una revolución permanente ya casi no existe aceras para caminar, salvo que sean lugares netamente turístico. Esta ciudad es para moverse en coche, con calles de 4 carriles muy difíciles de cruzar y ahora están preparando un transporte público más eficiente para trasladar a los miles de personas que los visitarán pronto ya que en el año 2010 fueron elegidos por la FIFA para preparar el Mundial de Futbol 2022y están casi terminados los 12 estadios que tendrá ese Mundial, todos techados, climatizados y con todas las comodidades y como consecuencia de las inclemencias del tiempo, ese mundial se jugará durante los meses de noviembre y diciembre del 2022.

Al igual que su vecino Dubái, Qatar, está intentando generar un turismo de lujo y de negocios y para ello buscan atraer empresas y firmas importantes del mundo, juntos a muchos espectáculos deportivos de nivel mundial, como las carreras de Fórmula 1 o el Mundial de Futbol. Los nuevos y modernos edificios se multiplican a lo largo de su costanera llamada Corniche y es una ciudad para visitar con más tiempo ya que es recomendable conocerla cuando baja el sol.

Qatar es uno de los países más ricos del Golfo Pérsico que tiene 11,000 km2 y unos 2 millones de habitantes. Para tener una referencia, es la mitad de Tucumán con más habitantes. Casi todos los qataríes son musulmanes. Pero los cristianos tienen libertad de culto y pueden profesar su fe siempre y cuando no promuevan el Cristianismo. Además de los árabes nativos, hay muchos extranjeros que trabajan en la industria petrolera y de la construcción del país. La población netamente qatarí, que vive una vida más relajada, con algunos lujos y extravagancias, no paga impuestos y solo conforma el 20 % de los habitantes del país, mientras llegan trabajadores de otros países como India, Nepal, Irán o norte de África que trabajarán casi explotados y en un régimen más duro.

La península era una zona casi hostil, sólo habitada por grupos de nómadas beduinos que luego se asentaron en lo que hoy es Doha y con el tiempo llegaron algunos profetas de Mahoma a profesar el Islam.

A principio del Siglo XX llegaron los ingleses ya que vieron que la mejor zona de Medio Oriente para establecer negocios petroleros era Qatar que también se usó como punto estratégico para reforzar el Imperio Británico. Esta República se independizo en 1971, estableciendo luego relaciones con Israel y Estados Unidos, convirtiéndose gracias al petróleo en una potencia económica. Actualmente Qatar es el país más rico del mundo y el más abierto del golfo pérsico.

Por siglos, la principal fuente de riqueza fue la pesca, el cultivo de perlas y el comercio y en los años 30´los japoneses aprendieron a cultivar sus propias perlas, por lo que el país entró en crisis. Qatar se recuperó en los 40’, con el descubrimiento de petróleo y con el descubrimiento de esas reservas la economía de país se revolucionó por completo. Los dólares comenzaron a entrar las arcas del país y los jeques comenzaron sus vidas de lujos y recién en los 60´el agua corriente y electricidad llegaron a la ciudad.Acá la educación es obligatoria y gratuita para todos los residentes de 6 a 16 años de edad y el índice de alfabetización es muy alto.Se debe tener en cuenta que acá no se puede beber alcohol excepto en algunos hoteles internacionales ya precios elevados. Los residentes permanentes sólo puede adquirir el equivalente al 10% de su salario en alcohol y sólo en algunas tiendas de distribución.

La vestimenta en Qatar

Qatar tiene códigos de vestimenta que generan polémica, sobre todo por la organización del Mundial de Futbol de 2022 en donde muchas personas llegarán al país. Por ese motivo se lanzó desde hace años “Reflect Your Respect” (Refleja tu Respeto) y presenta el código de vestimenta aceptable según las leyes del Emirato. La campaña la lanzó el Centro Cultural Islámico y está destinada a todas las personas que circulan por el país.

Tanto para hombres como para mujeres se prohíben los shorts, o mini faldas en lugares religiosos, como tampoco se pueden enseñar hombros, ombligo o pierna por encima de la rodilla. Los carteles dicen: Ayúdanos a preservar la cultura y los valores de Qatar. Modera tu vestuario en lugares públicos” o “Si estás en Qatar, eres uno de nosotros. Por favor ten decencia en público”.La campaña visual está acompañada con fragmentos del Código Penal de Qatar en los que además de a la vestimenta, se alude al código de conducta, considerado “indecoroso” según las leyes del país. Por ello advierte que "las frases, canciones o conductas consideradas indecentes u obscenas en público pueden ser castigadas hasta con seis meses de prisión". La violencia y la delincuencia casi no existe en éste país y es común ver policías montados a caballo patrullando las calles.

La mujer qatarí goza de mucha libertad en el país, algo inusual en los países árabes. De hecho, muchas ocupan puestos de responsabilidad, conducen automóviles, no están obligadas a cubrirse la cabeza, proveen sus propios recursos y en general hacen lo que quieren. De todas formas, no pierden la forma tradicional de vestir. Casi todos los hombres lucen la túnica blanca o Thobe, que llega hasta los tobillos y la Ghutra que es un manto que cubre la cabeza, sujetada por un cordel.

Las mujeres usan una túnica negra o Abaya y un velo o Hiyab que les cubre el cabello. Esta es una vestimenta modesta y es un pañuelo que puede ser de varios colores. Algunas usan Niqab, donde están completamente cubiertas y sólo se dejan ver sus ojos pintados. Las más tradicionales usan la Burka en donde ocultan todo el cuerpo y sólo tienen una rejilla de tela a la altura de los ojos que les permite ver pero no ser vista, llevando también las manos cubiertas.

Mercado Souq Waqif

Está en el centro de Doha y es un lugar muy amigable para caminar, ir de compras, o comer. El Souq se fundó a finales del siglo XIX en las proximidades de un río seco conocido como Wadi Musheireb. Fue un sitio de encuentro de beduinos y gente local para el comercio de ganado.​ En 2006, el gobierno lanzó un programa de restauración con el propósito de preservar su identidad arquitectónica e histórica. Los edificios construidos después de los años 1950 fueron derribados mientras que las estructuras más viejas fueron renovadas.

En éste mercado se desarrolla la actividad comercial a pequeña escala y tiene un cierto encanto caminar por ahí, hacer compras, perderse en las galerías y los callejones o sólo entrar en alguna cafetería y fumar una shisha mientras disfrutas un té de canela y manzana o un cargado café con cardamomo.

El sitio al atardecer comienza a poblarse. Los hombres vestidos con sus túnicas blancas que descienden de autos de lujo y atentos a sus celulares, no le llama la atención lo que sucede alrededor. En éste mercado se pude encontrar desde ropas y artesanías hasta pipas de agua, desde lámparas labradas a especies exóticas, desde pollitos y conejos coloreados hasta espesas alfombras y tapetes. El Souq Waqif es un mercado muy tranquilo. No hay vendedores que griten los precios ni acosen a los turistas persiguiéndolos por los pasillos con el sólo deseo de vender una pashmina a precios irrisorios. Nada. Los vendedores esperan tranquilos pero sí tendrás que regatear cada precio y ese ejercicio es agotador.

Mercado de Halcones

Dentro de Souq Waqif se encuentra el Mercado de Halcones. Esta es la gran pasión de los millonarios qataríes, junto a las joyas, las mansiones y los coches deportivos de alta gama. Cada halcón vale una enorme fortuna y es maravilloso verlos a todos juntos parados sobre vigas de madera, con sus capuchas en la cabeza esperando a un futuro dueño.

En Qatar, al igual que en varios países más del Golfo Pérsico, el halcón cumple una diversidad de roles, desde mascota familiar hasta símbolo de estatus y competidor en carreras. La cetrería es una de las principales actividades deportivas durante la temporada de caza, de octubre a marzo. Es el símbolo de la nobleza y la riqueza.

En una de las secciones de este zoco se encuentran numerosas tiendas de cetrería con todo tipo de objetos y materiales para esta actividad, así como una gran diversidad de aves rapaces. Los precios de las aves empiezan en los 2.000 dólares de acuerdo a la raza, hasta alcanzar los 100.000 dólares con el valioso halcón blanco.

Estas aves tienen un valioso vínculo con la cultura beduina de la región en el país más rico del mundo, pero a veces pueden sufrir lesiones o enfermarse y por eso también existe un hospital ultra moderno dedicado exclusivamente al cuidado de éstas aves. En él se puede encontrar toda clase de especialidades médicas, al igual que el mejor hospital del mundo. Este hospital 5 estrellas sólo para halcones, cuenta con toda la tecnología necesaria como un servicio de endoscopía de alta definición, radiología digital, rayos X, laboratorios de virología, toxicología y biología molecular, cirugía ortopédica, secuenciador de genes y un centro cosmético que cuenta con una amplia selección de plumas de todos los colores posibles a disposición de aquellos halcones que las hayan perdido o las tengan dañadas, además de cuidar sus picos y garras.Algunas aves tienen implantados radiotransmisores y dispositivos de GPS para que sus dueños puedan rastrear a las aves cuando las llevan de caza.

Los halcones son llevados al hospital con frecuencia para revisiones o procedimientos quirúrgicos ya que es común que sufran lesiones que afecten su rendimiento. Estas aves pueden vivir hasta 20 años y a veces padecen enfermedades bacterianas provocadas por parásitos o virus. Este hospital de alta tecnología, compite con el que se encuentra en la ciudad de Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos.

La práctica de la halconería en Qatar se remonta a la época de los beduinos y se ha arraigado aún más desde 2010 cuando se celebró el Festival de Caza y Halcones a los que concurrieron cientos de personas con sus aves provenientes de distintos países. Los aficionados a la caza con estos pájaros, cuidan con tanto esmero a sus aves, que suelen viajar con ellos a los festivales o competiciones en las cabinas de pasajeros de los aviones. De hecho Qatar Airways, Emirates, Etihad o Royal Jordanian Airlines, permiten subir en cada vuelo a algunos propietarios con sus halcones sobre el brazo, siempre y cuando ellas tengan su propio pasaporte. Así que no te quejes si viajas en primera clase y a tu lado alguien ronca o un bebé llora durante el vuelo, porque es posible que tu compañero de viaje sea un árabe con su halcón con una capucha en su cabeza. Según dicen por acá, “los qataríes cuidan a sus halcones mejor que a sus hijos. De hecho, si un hijo se enfermara mandarían al chofer, a la empleada doméstica o a la esposa con el doctor. Pero si el halcón está enfermo, el hombre de la casa iría en persona”.

