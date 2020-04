Hoy India – Tercera Parte

Nuestro guía, Pablo sigue con nosotros y nos muestra más de Agra antes de partir a Jaipur. Él nos cuenta algo que nos llama la atención. Su matrimonio fue arreglado por sus padres y recién conoció a su esposa el mismo día de la boda. Ellos nunca antes se habían visto. Él estuvo tentado de escaparse de su casa para no cumplir con los designios familiares, pero esto hubiera significado un gran deshonor para sus padres, así que la noche anterior a la boda se juntó con sus amigos y se emborrachó para soportar lo que ya estaba decidido.

Al día siguiente, terminada la ceremonia, al fin pudo levantar el velo para conocer a su esposa por primera vez. “Por suerte ella era linda” recordó, “quienes mejor que tus padres para saber que quieren los hijos, no?” nos dijo. Ellos llevan años juntos y son felices o por lo menos eso dijo él.

Para los hindúes, el matrimonio proporciona no solo un lugar respetable en la sociedad, sino también la sensación de cumplir con un deber familiar, así que cumplir 30 años de edad y ser soltero es una excentricidad. No es extraño que personas que dedicaron su vida a una profesión exigente se encuentren con que la sociedad los considera individuos incompletos por el simple hecho de no estar casados.

Él nos explica que los matrimonios arreglados son comunes en la India, que es un deshonor familiar no aceptar el designio de los padres y que el amor llegará con el tiempo. Son costumbres que llevan siglos y conlleva una práctica, que a pesar de estar prohibida desde 1963, aún sigue vigente y es el pago de la dote, donde la familia de la novia entrega bienes y dinero disfrazado de regalos a la familia del novio, siendo esto una obligación moral de la familia de la novia de correr con los gastos de la boda.

Tener una niña implica que la familia tendrá que ahorrar para esa dote, desde el nacimiento hasta su casamiento. A eso se une la superstición que vincula la gestación de niñas con la mala suerte, una creencia extendida en India que lleva a que el cuidado y la educación de las niñas sea menor al de los varones. Un antiguo proverbio hindú dice: "Criar a una hija es como regar el jardín del vecino". Las hijas no salen rentables, ya que suponen una gran carga económica para la familia, una gran inversión por algo temporal, ya que al casarse la mujer dejará a su familia y pasará a ser propiedad de la familia del marido. En la India, el matrimonio resulta tan imprescindible para la familia de la esposa como caro. Una mujer que no tenga un hombre al lado nunca será una mujer completa ante los ojos de la sociedad.

Pese a la ilegalidad, el pago de la dote sigue vigente en la tradición familiar y tras el impulso económico que vivió el país, aumentó el consumismo elevando las exigencias de los obsequios matrimoniales. Es por eso que para mantener su estatus, la familia del novio exige bodas costosas. No sólo se trata de dinero, también automóviles, electrodomésticos, muebles, joyas o bienes, acorde a la posición social de la familia.

Como el objetivo de todo matrimonio es fundar una familia y es necesario que los cónyuges tengan cosas en común para evitar problemas desde el principio. Estos matrimonios tienen una índole religiosa y social y se busca que hombres y mujeres encuentren parejas de la misma religión, valores, casta y con un nivel socio económico similar. Hoy los padres para seleccionar una pareja a sus hijos, estudiarán a los candidatos a través de agencias matrimoniales: su educación, pasatiempos, negocios familiares, religión, casta, detalles de nacimiento, carácter de los aspirantes a esposos, características físicas, alguna foto, educación de sus padres, abuelos, tíos, hermanos y familiares cercanos, además de la afinidad de acuerdo al horóscopo y la compatibilidad de sus cartas astrales.

Luego se hace una selección y la familia revisa los datos del otro hasta encontrar a la persona que más se ajuste a su perfil. En la antigüedad no era común que se pidiera la opinión de los novios, pero en la actualidad se les consulta sobre su parecer antes de concertar un primer contacto con la otra familia.

Las bodas en la India representan un gran costo económico, ya que son fiestas que duran tres días con música, banquetes, cientos de invitados, espectáculo de colores y opulencia hechos para presumir de relaciones, poder y dinero, lo que supone un enorme desembolso económico familiar. Por su parte, las parejas con menores recursos aprovechan las bodas masivas que organizan las autoridades.

Cada año se celebran en la India unos diez millones de bodas arregladas y en muchos casos los cónyuges no se conocen. Esta mezcla de tradición, sentido práctico y presión social en donde los matrimonios arreglados siguen siendo mayoría en la India, indica que tres de cada cuatro jóvenes prefieren éste tipo de casamiento en vez de un romance a la occidental. A pesar de esto, la tasa de divorcio entre los matrimonios arreglados en India es cercana al 2%, sin embargo muchos dicen que las cifras son engañosas, sobre todo porque aún prevalece un estigma sobre el divorcio y muchas mujeres no hablan abiertamente del tema en esta sociedad tan machista.

También uno de los grandes estigmas de la sociedad, es no poder cumplir con los términos de la dote y no pagarla lleva en ocasiones a las peores consecuencias. Basado en éstos problemas, la Fundación Vicente Ferrer estima que cada año son asesinadas miles mujeres y que millones son maltratadas por temas relacionados con la dote.

Hay casos tremendos de mujeres que se suicidan porque son amenazadas durante años por el marido o sus familiares por no poder pagar la dote matrimonial. Otras son asesinadas u son obligadas a desfilar desnudas mientras las graban en video bajo amenaza de difundirlo si no realizan el pago exigidos tras la boda. Incluso es común el suicidio de la madre de la novia por no poder cumplir con las exigencias de su futura familia política. Difícil de entender que aún sucedan éstas cosas en el mundo moderno.

Fuerte Rojo o Lal Qila

Cerca del Taj Mahal se encuentra Lal Qila, construido entre 1565 y 1573 por Akbar, que hizo un gran palacio. Luego fue ocupado por su hijo Jahangir y su nieto Shah Jahan, que aportaron contribuciones personales al edificio.

El acceso no es sencillo. Este fuerte tiene unas murallas de 20 m de altura y una longitud de 2,5 km Sobre unos de sus lados está el rio Yamuna y del otro lado está protegido por un foso. Tiene dos entradas: la “Puerta de Delhi” y la “Puerta de Amar Singh” por donde se accede y ésta tiene varios arcos y otras 3 enormes puertas. Después de una larga rampa amurallada se llega al palacio.-

El único edificio importante del reinado de Akbar que se conserva dentro de la ciudadela es Jahangir Mahal construido en 1570. En el centro del edificio principal hay un gran arco central con mosaicos geométricos y en cada extremo dos grandes balcones, delante del edificio una enorme tinaja de mármol.

Uno de los edificios del complejo es el Palacio de Cristal o Shish Mahal y se trata de una serie de habitaciones cuyas paredes estaban decoradas con espejos y nichos para candelabros que refractaban la luz de las velas.

Otro edificio es el Mussaman Burj, que tiene una torre octogonal coronada por una cúpula de cobre, desde donde puede verse el río Yamuna y un poco más allá el Taj Mahal. El interior del recinto está decorado con celosías, relieves de mármol e incrustaciones de piedras semipreciosas. Fue en este lugar donde Shah Jahan, estuvo prisionero de su hijo Aurangzeb y pasó los últimos ocho años de su vida contemplando como se terminaba el Taj Mahal que era lugar donde descansaban los restos de su amada esposa. La vista desde éste balcón es espectacular.

En el edificio también se encuentra el Diwan-I-Khas que era una sala de audiencia privada, que albergaba las reuniones oficiales a puerta cerrada y el Diwan-I-Am que era la sala de audiencias públicas, en donde se realizaban asambleas y ceremonias al aire libre. El emperador se sentaba en una entrante al fondo del muro, todo de mármol e incrustaciones de piedras semipreciosas.

Fathepur Sikri

Fue una ciudad mogol construida por el emperador Akbar, utilizada solo por 17 años y abandonada luego por falta de agua, convirtiéndose luego en ciudad fantasma. Se dice que el emperador escogió la colina de Sikri tras haber consultado al jeque Salim Chistie. Los nobles de la corte construyeron sus casas en las cercanías y al tiempo se convirtió en una nueva ciudad que fue la capital del imperio hasta que la abandonaron.

Lo llamativo de ésta construcción es que durante su estadía, el Emperador mostró interés en temas religiosos y su idea fue unificarlas y como muestra tomó esposas de cuatro religiones: cristiana, hindú, musulmana y budista, incorporando de ésta forma el concepto de tolerancia religiosa. De hecho hay muchos dibujos y tallados en las paredes que muestran animales que no condicen con las enseñanzas del Islam.

Jaipur

En nuestro recorrido llegamos a Jaipur, capital de Rajastán, acompañados por nuestro chofer Ram Singh. Conocida como la Ciudad Rosa debido al color de sus fachadas.

Una versión del porqué de ese color dice que el Maharajá Jai Singh II, fundador de la ciudad en 1727, quiso copiar el color de los edificios construidos con arenisca roja durante el imperio mogol y otra versión dice que con motivo de la visita de la Reina Isabel en 1876 el Maharajá Sawai Jai Singh ordenó que se pintasen de rosa las fachadas como símbolo de hospitalidad a los visitantes. La leyenda cuenta también que un año después de esa visita, una de las mujeres del Maharajá lo convenció para mantener el color de las paredes y prohibió pintar cualquier otro edificio en un color diferente, un deseo que quedó reflejado como una de las leyes de la ciudad.

La ciudad tiene algunos edificios emblemáticos como el Hawa Mahal o Palacio de los Vientos, una obra fantástica. El Palacio se terminó en 1799, lo construyó el Maharajá Sawai Pratap Singh y su propósito fue el de otorgar un lugar de excepción para que las damas de la corte observaran lo que sucedía en la ciudad sin ser vistas ya que cuenta con una fachada de cinco pisos de altura cubierto con casi mil pequeñas ventanas que forman celosías desde donde sólo se puede ver desde el interior hacia el exterior. Hawa Mahal parece un enorme panal de abejas, en donde las pequeñas ventanas parecen sus celdas. Sin embargo, el edificio debe su nombre al viento que circulaba a través de ellas, una forma de refrigeración que permitía que el recinto se mantuviera fresco incluso en verano. Es tal vez el edificio más hermoso para ver.

No está rodeado de jardines como tienen los palacios indios sino que se encuentra en el centro de una de las principales calles de la ciudad. La estructura exterior del palacio recuerda a la cola de un pavo real. No hay escaleras que lleven a los pisos superiores y se accede mediante rampas. El palacio es el símbolo de la ciudad de Jaipur.

Laboratorio astronómico de Jantar Mantar

Construido a principios del siglo XVIII, el observatorio astronómico de Jantar Mantar está compuesto de veinte instrumentos de albañilería que fueron innovadores, tanto en el plano arquitectónico como técnico. Que fueron destinados a las observaciones astronómicas a simple vista. Con éstos instrumentos los astrónomos de esa época ilustraban al Maharajá Jai Singh II en astronomía. Este es uno de los observatorios solares más grandes del mundo que aún hoy en día se utiliza. No es un edificio, es un gran patio con diversas construcciones que parecen extravagantes esculturas, pero son instrumentos de gran precisión para el estudio del firmamento. Estas 14 estructuras sirven para medir el tiempo, estudiar las estrellas y constelaciones, o predecir eclipses y posicionar planetas. Hay muchas referencias religiosas, ya que los astrónomos indios eran además sacerdotes que estudiaban el cielo para predecir el futuro, de una cosecha o de una persona. Acá se puede ver un reloj de sol que apunta al polo norte y que se dice es el más grande del mundo con 27 metros de altura, en donde a simple vista, se ve el desplazamiento de la sombra a un milímetro por segundo.

Palacio del Agua o Jal Mahal

El Jal Mahal o Palacio del Agua es una edificación ubicada en medio del lago artificial Man Saga. Al norte de Amber, el palacio y el lago fueron creados por el Maharajá Jai Singh II en el siglo XVIII.​ El lago se llena durante las lluvias y al palacio sólo se accede en bote. Actualmente el lago está contaminado y el palacio deshabitado, sin mantenimiento y no puede ser visitado. Antiguamente la zona del lago fue una depresión natural del terreno. En una sequía de 1596 se decidió construir una presa para evitar la pérdida del agua y ésta se reforzó en el siglo XVII. La presa actual tiene unos 300 metros de largo y casi 30 m de ancho. El palacio en el lago tiene un estilo mogol, con cinco pisos de altura y cuatro de ellos quedan bajo el agua cuando este llega al máximo.

Fuerte Amber

En las afueras de Jaipur está el Fuerte Amber construidos a fines del Siglo XVI. El Fuerte Amber es tal vez una de las mejores fortalezas sobre la cimas de una colina en India y es una mezcla perfecta de la arquitectura hindú y musulmana. Amber sufrió modificaciones bajo sucesivos dirigentes en los siguientes 150 años, hasta que trasladaron la capital a Jaipur durante la época de Jai Singh II.

El acceso es interminable, con rampas y escaleras que llevan hasta la entrada de los palacios y el más impactante es el Palacio del Maharajá rodeados de jardines y con un imponente salón de espejos, ya que cuando la realeza vivía en este lugar y por la noche se necesitaba pasar de un lugar a otro tomaban una sola vela, y gracias a los espejos, toda la habitación se iluminaba. En otro patio hay un edificio dedicado a la Sala de Audiencias Públicas, el Diwan-I-Am, construido por Jai Singh en 1639, un poco más allá la Puerta de Ganesh. El Diwan-I-Khas es la Sala del Consejo Real que es una gran sala decorada con mármol blanco y mosaicos, tanto en el techo como en las paredes.

City Palace

Si hay algo que tiene Jaipur son grandes construcciones y el City Palace es uno de ellos. El palacio fue construido por Jai Singh II y dentro de la fortaleza se fueron agregando varios edificios a lo largo de los siglos que muestran la diferencia de estilos. El complejo se extiende sobre una amplia zona con jardines, templos y un museo que cuenta con ropas del Maharajá Sawai Masho Singh I, que era un tipo de 2 metros de alto, 250 kilos y más de 100 esposas. El Palacio es un lugar de ostentación que contrasta con forma de vida que tienen la mayoría de los habitantes de la ciudad. La ciudad de Jaipur está dividida en nueve secciones y fue la primera ciudad planeada de la India medieval. La capital se cambió de Amber a Jaipur en el siglo XVI.

Si queres conocer algo más de Jaipur te sugiero que veas la película El Exótico Hotel Marigol (2012) y su secuela (2015) en donde muestran algunos lugares característicos. Esta película cuenta las aventuras de jubilados británicos, que por diversos motivos, acuden a un antiguo Hotel en la India para pasar allí su jubilación. Con esto estaría todo dicho, pero en un país como India, lleno de sorpresas, rico en matices, razas, lenguas, culturas, tradiciones, lleno de vida y sorpresas y un grupo de personajes con sus historias a cuesta, no está nada dicho.

Este grupo se encuentra allí con Sonny (otra vez Dev Pathel), un joven optimista, entusiasta, que quiere hacer realidad su sueño de reconstruir un viejo hotel y comenzar con su proyecto de usarlo para jubilados y sobre todo quiere casarse con la mujer que ama, cosa nada fácil en la India.

En ésta película que tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares alcanzó los 130 millones en muy poco tiempo, contó con grandes figuras como Maggie Smith, Judi Dench, Tom Wilkinson y nos dejaron frases como: “es cierto que la persona que no arriesga nada no consigue nada, no tiene nada. Lo único que sabemos del futuro es que será distinto, pero quizá nuestro temor es que todo siga, por eso debemos celebrar los cambios, porque como dijo alguien una vez, al final todo saldrá bien y si no sale bien, es que aún no es el final.”

La segunda parte termina con una gran boda en donde todos bailan y se divierte. Te dejo algunos tráiler para que lo disfrutes y te esperamos la próxima semana.

