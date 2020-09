Hoy Egipto – Última parte

Las Pirámides de Guiza

En nuestro viaje hacia el norte del país, vamos a Guiza, cerca del complejo donde están las Pirámides, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que aún se encuentran en pie.

Nuestro hotel se encuentra muy cerca del complejo y llegar ahí fue una aventura más, ya que cerca hay una vía rápida en donde te das cuenta la anarquía que reina en el país y sobre todo los que circulan en coche. Es normal que puedas ver que en el carril central que divide la circulación de los coches, algunos puestos de comida y gente comiendo o coches que sólo se estacionaron ahí para comer algo.

El tráfico es uno de los más caóticos del mundo, en donde los semáforos no funcionan, la polución y los bocinazos son tremendos, los agentes de tránsito no son respetados, hay carros tirados por caballos y bicicletas que circulan por cualquier lado. También si circulas por una vía rápida y te pasaste del lugar donde tenías que desviarte, simplemente das la vuelta y circulas en contramano o sólo volvés en reversa esquivando a los coches.

Las Pirámides de Guiza, que vemos desde nuestra ventana, están muy cerca de El Cairo. Estos son monumentos, que en realidad son tumbas o cenotafios de los reyes Keops, Kefren y Micerino (padre, hijo y nieto) y son más emblemáticos de esta civilización.

Ahí están. Erguidas sobre la arena del desierto. Con más de 4.500 años. Son más que tumbas a la gloria de un dios, ya que en ellas se realizaban rituales de muerte y nacimiento. Y a pesar de varias teorías y fantasías, aún se desconocen como hicieron exactamente los ingenieros y constructores para tener amplios conocimientos matemáticos y astronómicos

La Gran Pirámide, da la impresión de guardar en sus entrañas secretos trascendentales muy estrechamente relacionados con su estructura.

Esta enorme montaña creada por el hombre, tiene más de dos millones seiscientos mil bloques de piedra que fueron acarreados desde lejos y ensamblados en el lugar y cuenta con un inmenso volumen de dos millones y medio de m3 y un peso superior a seis millones de toneladas.

La Pirámide de Keops

Desde que se crearon, las Pirámides de Egipto han sido los más portentosos y emblemáticos monumentos de la civilización egipcia, así como el único de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que aún están de pie.

Existen varias teorías que intentan explicar la construcción de las pirámides, pero aún no hay certeza, al no haber perdurado documentos de la época que describan el proceso de construcción, pero aún se realizan excavaciones en cercanías de las pirámides, en donde estaba el poblado de artesanos, el cementerio, los almacenes y las canteras.

La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2.570 a.C., siendo la primera y mayor de las tres grandes pirámides de la Necrópolis de Guiza, situada en las afueras de El Cairo y con sus casi 150 metros original y 230 metros por lado, fue el edificio más alto de la Tierra durante 3.800 años. Hoy perdió casi 10 metros de altura, gracias a la erosión y a la arena.

Esta pirámide se compone de tres cámaras principales, la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la Cámara Subterránea en donde se encontraba un gran barco solar que guiaría al Rey al más allá.

Soy de la época de cuando estudiábamos Egipto, dibujábamos el interior de las pirámides. Y de niños lo veíamos como algo lejano. Pensábamos: para que dibujamos? Para que nos va a servir? Y además debíamos explicar sobre las cámaras y era algo tedioso pero a la vez era teníamos curiosidad de saber más sobre las construcciones y cómo hicieron para construir estos enormes monumentos, que en realidad son tumbas.

Así que un día fuimos a visitar las pirámides y después de pagar los tickets de entrada al predio, accesos y visitas, se te acercan varios guías que te ofrecen un tour por el lugar. La mayoría es en inglés y bien podrías tomarlo o esperar a que venga otro guía que te haga la recorrida en español o tal vez hacerlo por tu cuenta. Ellos te explicarán algunas cosas que sabes, otras que no sabes y otras que inventarán. El tema es que, como sucede en todos lados, hay que negociar el recorrido y acá volvemos a cuánto tiempo te lleva?, cuantas personas son?, que se quiere visitar? etc. todo es un gran negocio.

Nosotros fuimos con guía, que nos llevó a recorrer el lugar en un carro tirado por un caballo, mientras nos explicaba algo. También dimos vueltas por ahí, montamos en dromedario, visitamos sitios (en donde siempre hay gente local en los accesos que te piden dinero extra por la entrada y por las fotos). Les muestras el ticket de acceso y ellos te dicen que ese ticket no corresponde para ese lugar y que debes pagarles a ellos si queres seguir o conocer el lugar, pero no esperes un ticket. Todo está avalado por la gente del lugar y todos hacen la vista gorda. Y ante situaciones como ésta, es muy común que se generen discusiones.

Mi ticket incluía una visita al interior de la Pirámide de Keops. Mi aventura empezaba.

Sólo hay una entrada habilitada para el turismo y por supuesto mostras el ticket para entrar y debes dejar tu cámara, que será devuelta al momento que te retires.

Al entrar, recorres un largo pasillo de 50 metros de largo por un metro de alto. No apto para claustrofóbicos o personas con problemas óseos. Después te encontras con dos caminos; uno que desciende que va a la cámara de la reina y está clausurado para el público y el otro asciende y te lleva hasta la cámara del rey. Este es el único acceso habilitado al público.

Ahí te encontras con una gran galería, que asciende, de 50 mts. de largo y unos 8 mts. de altura. La subida es difícil y al final, después de pasar debajo de otra gran roca, te encontrás en la cámara del rey, que es sólo una planta rectangular, de granito rojo y de techo liso sin decorar, donde se calcula que cada losa del techo tienen unas 45 toneladas.

En la sala hay sólo un sarcófago vacío de granito. Sólo eso. Te sentís raro, pero al final te das cuenta en donde estas: en el interior de la Pirámide viendo el Sarcófago de Keops.

La situación ahí es rara. Como dije, dejas tu cámara en la entrada y al entrar al recinto ves un guardia de seguridad que controla que no se destruya el sarcófago o que los turistas no tomen fotos a escondida. Pero si llegas a un acuerdo con él y le das dinero, podés usar tu teléfono y sacar todas las fotos que quieras.

Cuando ingresé, había 3 jóvenes y dos de ellos dentro del sarcófago, mientras el tercero les tomaba fotos y el guarda los miraba sin importarle. Eso lo ves y te molesta. Y no fue la única vez que lo vi.

Relajemos un poco y volvemos a lo nuestro.

Hoy se sabe que a pesar que los accesos quedaron cerrados por bloques tras el entierro de Keops y los trabajadores que ayudaron a cerrarlo no quedaron atrapados en la pirámide. Aunque en muchos casos así fue.

Para evitar esto, se excavó una salida de emergencia, llamado Pozo de los Ladrones, que es un angosto corredor vertical en el extremo inferior de la cámara de la gran galería, que desembocaba en un nicho excavado antes de la entrada a la cámara subterránea. Desde allí, los obreros subían por un corredor para salir y la entrada quedaba sellada y disimulada tras un bloque del revestimiento. Con el paso de los años se descubrieron más accesos y galerías con acceso prohibido al público.

Kefren

Kefren es otro misterio en sí misma. Más pequeña que Keops. Con cámaras y accesos más cortos pero igualmente bajos. Fue erigida junto a la pirámide de su padre, Keops. En épocas antiguas fue denominada la Gran Pirámide, debido a que parece ser más alta que la pirámide de Keops. Este efecto se debe a está ubicada en un nivel más alto de la meseta, además de que presenta un ángulo más inclinado en sus caras y ese ángulo fue utilizado en pirámides posteriores. Actualmente, la pirámide de Kefren realmente es más alta que la pirámide de Keops, debido a que ésta perdió su cúspide por el deterioro.

Aunque depende de la época, también puede visitarse por dentro y tampoco es apta para claustrofóbicos. La gran diferencia con Keops, es su ángulo de construcción que la hace más empinada y con una altura que hoy ronda los 135 metros. La gran mayoría de sus bloques fueron sacados de la región, aunque se sabe que las primeras filas de granito rosado fueron transportadas desde las canteras de Aswan.

Te acordás que hace unos días hablamos del italiano Giovanni Belzoni? Aquel que entró en el templo de Ramsés II, también estuvo por Guiza y descubrió la cámara funeraria de Kefren. Sabemos que en ese momento, la arqueología no era tan cuidadosa con lo que se descubría y los objetos eran robados o directamente se arruinaba el patrimonio. Se dice que sólo se encontraron algunos escritos en árabe, huesos de vacas y restos abandonados por ladrones y saqueadores. Belzoni no fue la excepción a la regla de la época y dejó una inscripción en las paredes de la cámara funeraria que todavía existe: “Scoperta da G. Belzoni 2 mar.1818”.

Micerinos

Por respeto a sus antecesores, cada pirámide es menor que la anterior. Micerino es la más pequeña de las tres grandes pirámides y fue construida por órdenes del faraón Micerino, nieto de Keops e hijo de Kefren y tiene una altura de 65 metros. Es la que presenta el mayor daño en su estructura. Tiene un enorme hueco en su cara norte, porque en el siglo XII, el monarca Al-Aziz Uthman, hijo de Saladino, intento demoler las pirámides por considerarlas ofensivas, pero el trabajo fue abandonado por resultar muy costoso.

En las cercanías a las pirámides, también existen cementerios de trabajadores y pequeñas pirámides que pertenecían a las hijas y esposas secundarias de los monarcas.

Es la única de las pirámides en donde se encontraron restos humanos momificados ya que había un sarcófago de basalto, pero se cree que la momia encontrada no era Micerino. Pese a ello, el sarcófago fue sacado de la pirámide para llevarlo a Inglaterra, en octubre de 1938. La goleta que lo transportaba se llamaba Beatrice y se hundió en el Mediterráneo frente a las costas de Cartagena, en España. Toda la tripulación se salvó, pero los tesoros llevados desde Egipto se hundieron en el fondo del mar y hasta el día de hoy no fueron encontrados.

La esfinge

"¡Soldados! ¡Desde lo alto de esas Pirámides, cuarenta siglos os contemplan!" eso exclamó Napoleón al llegar acá y ver estos monumentos junto a la asombrosa Esfinge, cubierta casi por completo por siglos de arena. Esta estructura tallada en una colina, muestra un cuerpo de león y cabeza de mujer, con 60 metros de largo y 20 de alto. A lo largo del tiempo, sufrió mucho deterioro, perdió su corona, parte de su nariz y su barba postiza que se encuentra en el Museo del Cairo y se calcula que fue construida 2.500 a.C por el faraón Kefren.

La cabeza fue tallada sobre una roca que sobresalía del promontorio y el cuerpo fue tallado poco a poco, descendiendo en profundidad donde la piedra caliza toma diferentes colores en el cuerpo debido a la solidez de la roca y esto explica por qué hoy el cuerpo de la Esfinge se ha erosionado a diferentes velocidades. Las patas se agregaron después y también están hechas de piedra caliza. Todo el conjunto se cubrió con yeso y se pintó de rojo.

Se sabe que la construcción de este monumento era puramente funerario y se construyó con la función de proteger la pirámide del rey Kefren y por eso se encuentra frente a dicho complejo y se cree que la cabeza de la esfinge podría representar al propio Kefren.

Museo Egipcio de El Cairo

El museo custodia la mayor colección de objetos de la época del Antiguo Egipto, unos 150.000 objetos clasificados desde la historia egipcia llegando al periodo de dominación romana. Y sobresale de otros museos no solo por la cantidad, sino por la importancia de muchos de ellos ya que más de dos millones y medio de personas lo visitan anualmente.

El museo antiguo, que visitamos, no tenía el espacio suficiente para exponer todas las obras, que en lugar de estar expuestas y conservadas, sólo se veían apiladas y casi descuidadas. El museo abrió con 12.000 piezas y es por eso que no hace mucho tiempo se inauguró un nuevo Museo Egipcio, que cuenta con tecnología y más espacio.

Uno de los sitios más visitados del museo es la sala que pertenece al Rey Tutankamon en donde se pude ver su sarcófago con incrustaciones de oro y todo su ajuar compuesto de unas 3.000 piezas. Pero tal vez la pieza más vista sea su famosa Máscara que pesa unos 11 kgs, de oro macizo y piedras preciosas. Más allá del valor económico que esa mascara tiene, uno no se cansa de admirarla por su excelente y fino trabajo realizado por los orfebres egipcios hacia el año 1.340 a.C aproximadamente.

Tutankamon no tuvo un buen reinado durante sus casi 10 años frente a Egipto, pero si amaso una gran fortuna que llego hasta nuestro días intacta gracias a que su tumba no fue saqueada por profanadores.

Durante la revolución que se produjo en Egipto durante la caída de Hosni Mubarak en el 2011, las personas atacaron museos con intenciones de saqueo. En el Museo Nacional se formó un cordón humano para protegerlo, pero a pesar de eso algunas piezas sufrieron daños y saqueos, incluso las del Rey Tut.

Otras de las piezas asombrosas que se pueden ver en el museo son las momias de algunos faraones, entre ellas la de Ramsés II quien tuvo uno de los reinado más longevos de Egipto. Su imagen y sus estatuas se pueden ver en todo el país. Como habíamos dicho en informes pasados, era un egocéntrico con su imagen, tuvo varias mujeres y más de 120 hijos dejando un legado muy importante.

Te cuento lo que nos pasó en el museo.

Dentro del museo no está permitido sacar fotografía, por lo que las cámaras fotográficas son retenidas en la entrada, los mismos guardas de seguridad te dicen: “el cartel dice que no se puede usar cámara de fotos, pero no dice nada de no usar la el teléfono celular”. Así que muchos turistas usan sus teléfonos celulares a escondidas y los guardias hacen la vista gorda, siempre que le dejes efectivo en sus bolsillos. Es común caminar por ahí y ver turistas sacando fotos con sus celulares. Ya de salida, nosotros quisimos tomar fotos con el celular con discreción, pero un guardia de seguridad se nos acercó y nos comenzó a increpar por lo que hacíamos. Él quería quitarme el teléfono que ya tenía en mi bolsillo y me empujaba y yo lo empujaba también, mientras Silvia decía “don´t touch me”. Mientras discutíamos, él en árabe y nosotros en español, sus colegas le preguntaban por la situación y se reían por lo que pasaba. Y le decíamos: “no me dejas sacar fotos, porque no te di plata como te dan los demás? Corrupto! Fíjate los que están allá sacando fotos y vos acá discutiendo conmigo!. Andá a pedirles coima a ellos antes que se la den a tus colegas, corrupto!!”

No nos pareció correcto que un museo, como el de Cairo, no permita sacar fotografías, salvo que las obras estén resguardadas en lugares protegidos como la Máscara de Tutankamon. Pero lo que es algo ridículo, es que la misma gente que te vende tickets para entrar te dicen que no podes usar una cámara de fotos pero si sacar fotos con el celular porque no es una cámara de fotos y al entrar al museo te recriminan el uso del celular para sacar fotos, salvo que dejes algo en los bolsillos de los guardias. Todo un gran negocio. Se entiende no?

Alejandría

Cuando Alejandro Magno ocupo triunfante Egipto en el año 332 a.C., estaba bajo dominio persa, los egipcios lo aceptaron y lo proclamaron faraón. Así nace una ciudad que llevaría su nombre: Alexandria, por lo que encarga a sus ingenieros todos los trabajos para la nueva ciudad y el parte a nuevas conquistas.

Alejandro Magno nunca vio terminada su ciudad. Muere joven en Babilonia en el 323 a.C. y su sucesor, Ptolomeo, se encarga de terminar la obra construyendo en la ciudad el famoso Faro que tenía más de 140 metros de altura y a la Gran Biblioteca de Alejandría, con más de 1 millón de ejemplares. En ésta ciudad se concentraba el conocimiento humano de la época. Ambos se perdieron en la historia debido a los desastres naturales y a los ataques foráneos. Se cree que parte del faro está bajo las aguas del Mediterráneo junto con parte de la ciudad. Se encontraron ahí varias piezas y el gobierno egipcio quiere crear un parque subacuático para que pueda ser visitado. Existe un proyecto de reconstrucción del faro, propulsado por varios países de la Unión Europea que están dispuestos a incluir el Faro en un ambicioso proyecto, concebido para recrear los antiguos monumentos de su época de gloria.

La Biblioteca, se reconstruyo en el año 2002 con ayuda de las Naciones Unidas en donde la cantidad de volúmenes comienzan a acumularse.

Sabemos que Ptolomeo inicio una dinastía de faraones que se asentaron en Alexandria gobernando Egipto y una sucesora de Ptolomeo fue Cleopatra que también tuvo su palacio aquí y hoy se encuentra sumergido bajo las aguas del Mediterráneo. Y fue una Reina que durante la decadencia de Egipto y el gran apogeo de Roma, enamoró a Julio Cesar y Marco Antonio por igual, generando luchas internas.

Al perder la guerra en manos de Octavio, Marco Antonio se suicida y en ese camino lo sigue Cleopatra y Egipto pasaría a convertirse en provincia de Roma. Se sabe que Cleopatra fue una mujer bella ya que quedo registrada en la historia por sus conquistas y amoríos pero todos coinciden en imaginarse a Cleopatra como a Elizabeth Taylor. En la actualidad, la ciudad de Alejandría se ve como una gran ciudad portuaria en decadencia, con sus grandes edificios deteriorados.

Algunas películas sobre Egipto?

Muchas, pero te dejo sólo algunas: The Bucket List, La espía que me amó, La Joya del Nilo, Lara Croft: Tomb Raider, La Momia, El Paciente Inglés, El Quinto Elemento, Transformers. Otra película podría ser Éxodo: Dioses y Reyes, que habla sobre la esclavitud de los hebreos y su liberación gracias a Moisés

Pero también podría ser Dioses de Egipto que muestra la lucha entre los distintos dioses.

Te había contado que la corrupción es tan alta que algo más nos tenía que pasar y esta vez fue en el aeropuerto de El Cairo.

En nuestro equipaje de mano llevábamos una pequeña estatua comprada en una tienda de souvenires y cables de teléfono y al ser escaneados, tres guardias no llaman aparte y nos pidieron que lo abriéramos porque veían algo sospechoso dentro. Los miramos extrañados y lo abrimos sin problema. Ellos ven los cables y nos dicen que estaba prohibido llevar eso en el equipaje de mano, que era peligroso y que así no podíamos pasar. Después de un largo rato de discusiones. Los miramos a los guardias, con cara de pocos amigos y cansados de lo mismo y en español les dijimos “ustedes también quieren su coima? Acá tienen 5 dólares y no jodan más!!". Juntamos nuestras cosas, cerramos el equipaje y sin más, salimos hacia la zona de pre embarque. Fue la única coima que pagamos, porque agotan a cualquiera.

Pero por ahora dejamos acá.

La próxima semana te espero para una nueva aventura.

