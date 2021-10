Hoy Washington

Dejamos Boston para venir a Washington DC, donde si queres conocer la ciudad, debes caminar, caminar y caminar. Acá hay una gran mezcla de culturas que te das cuenta en el momento que subís al metro y vas a la ciudad de raros peinados nuevos.

La gente? cordial, amable, atenta. Nosotros parábamos en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad y al salir en la mañana para tomar el tren, algunas personas nos saludaban sin conocernos, pero si notaban que estabas algo perdido, enseguida te ofrecían ayuda. Eso nos sorprendió muy gratamente.

A la Capital de Estados Unidos, se la conoce como Distrito Columbia (D.C) y fue fundada el 16 de julio de 1790 a orillas del Potomac y nombrada en honor a George Washington, primer presidente de Estados Unidos. El nombre Columbia, fue en referencia a Cristóbal Colón (Christopher Columbus) ya que se encontraban cerca del 300º aniversario del Descubrimiento de América. La ciudad se desarrolló para servir como capital nacional, después que varias localidades ostentaran esa posición de manera alternativa desde la independencia de 1776.

Si hay algo que caracteriza a la ciudad es que a lo largo de lo que llaman el National Mall, que tiene unos 3 km de largo, se distribuyen muchos museos y monumentos para visitar como: los museos de Ciencias Naturales, del Aire y Espacio, de Bellas Artes, de Indios Americanos, del Holocausto y el Archivo Nacional. Además edificios gubernamentales como la Casa Blanca, el Capitolio y la Suprema Corte, más los distintos monumentos de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson, Martin Luther King, más los monumentos dedicados a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Vietnam y Corea.

En fin, un montón de sitios para conocer, con la particularidad que la mayoría son gratis, pero aun así no te alcanzará el día para visitar todo y tus piernas necesitaran un descanso para recorrerla de punta a punta este lugar donde se encuentran los tres poderes de la Nación, pero también las sedes del Banco Mundial, FMI, OEA, BID.

El Centro de las Protestas

Debido a su importancia política, Washington es el sitio elegido para manifestaciones y protestas y una de las más numerosas se dio en 1963, cuando el líder y activista por los derechos civiles, Martin Luther King dio su discurso de Yo Tengo un Sueño, reuniendo unas 300.000 personas en el National Mall delante del Monumento de Lincoln.

Durante los discurso habló de su deseo de un futuro en el cual la gente de tez negra y blanca pudiesen coexistir como iguales.

Pero, cinco años después, el 3 de abril de 1968, Martin Luther King sería asesinado en Memphis y al día siguiente se produjeron graves disturbios en Washington que duraron 4 días. Cuando las protestas estuvieron cerca de la Casa Blanca, el presidente Lyndon Johnson ordenó que 13.000 soldados federales protejan la ciudad, siendo esta la mayor ocupación de una ciudad estadounidense desde la Guerra Civil. El saldo final para esos días de furia fueron 13 muertos, 8.000 personas arrestadas, varios edificios incendiados y pérdidas por 174 millones de dólares. La ciudad tardó dos años en recuperarse y volver a la normalidad.

Este tipo de disturbios se repitió en el año 2020 cuando miles de personas manifestaron para protestar por la muerte del afroamericano George Floyd, de 46 años, quien murió en Minneapolis después de que el policía Derek Chauvin se arrodillara en su cuello durante nueve minutos durante un arresto. Sus últimas palabras, "No puedo respirar", que se convirtieron en eslogan de las manifestaciones nacionales.

En 1995, se produjo la Marcha del Millón de Hombres, donde más de 850.000 personas de origen afroamericanos marcharon junto al líder del Islam, Louis Farrakhan, con el fin de abordar los males de las comunidades negras y pedir la unidad y revitalización de las comunidades afroamericanas. Farrakhan, se hizo famoso por ataques contra blancos, judíos, católicos y gays y por decir que “el Papa es la representación del Anticristo".

Por otra parte, cada 4 de julio se celebra aquí el Día de la Independencia y Washington DC se convierte en la ciudad más patriótica de los Estados Unidos. La ciudad se viste de gala para celebrar este evento con una serie de actividades donde destacan los fuegos artificiales, desfiles y conciertos de todo tipo.

Un hecho triste sucedido el 11 de septiembre de 2001, ese día dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, mientas en Washington un vuelo de American Airlines fue secuestrado y se estrelló contra el Pentágono al otro lado del río Potomac, causando un derrumbamiento parcial de un lado del edificio. En un interrogatorio, un militante de Al-Qaeda les dijo a funcionarios estadounidenses que el objetivo era la Casa Blanca, mientras que otros dijeron que era el Capitolio.

Pero la ficción también estuvo acá en 1994.

Ese año, se estrenó la película Forrest Gump protagonizada por Tom Hanks, quien se ponía en la piel de un joven con bajo coeficiente intelectual pero de buen corazón.

La película que ganó seis Premios de la Academia, repasa la historia del país de manera original, mostrando algunos sucesos que acontecieron en Estados Unidos entre 1942 y 1982. Una de ellas fue la manifestación del Movimiento Hippie que estaba en contra de las conductas bélicas por parte del estado en plena Guerra de Vietnam.

Forrest conoce al activista político Abbie Hoffman, quien lo invita a subir al escenario y compartir experiencias sobre Vietnam con miles de personas que protestaban contra la guerra. Pero cuando Forrest comienza a hablar, su micrófono es desenchufado y la multitud no lo escucha. Al final de ese discurso trunco aparece Jenny, su amor de juventud y una de las líderes del movimiento. Ella grita su nombre desde la distancia y Forrest corre al espejo de agua del National Mall y todos aplauden ese abrazo entre el joven militar y su amiga hippie. La escena, además de convertirse en ícono del cine de los 90, puso la mirada sobre uno de los monumentos norteamericanos más importantes de la capital.

Y eso fue lo que quisimos ver en nuestra visita a Washington D.C.

Vimos la Casa Blanca, construida en 1792, cuya idea de construir una casa presidencial fue de George Washington, quien designó a James Hoban para que la diseñara y estuvo inspirada en el Castillo de Rastignac, en la localidad francesa de Dordogne.

A pesar del parecido, el castillo se construyó después de la Casa Blanca, pero por alguna razón los planos del proyecto original francés cayeron en manos de los estadounidenses quienes copiaron la idea. Algunos dicen que Thomas Jefferson, que fue embajador de París, tuvo algo que ver con eso.

Todo parece indicar que él entabló amistad con alguien que le suministró a escondidas los planos de la mansión que en un principio era gris, pero en 1812 el ejército británico la destruyó parcialmente y tras su reconstrucción, se pintó de blanco, conservando el color hasta nuestros días. El primero en darle el nombre de Casa Blanca fue el presidente Theodore Roosevelt y durante su mandato se realizaron distintas remodelaciones en su interior. Durante esa batalla, la Casa Blanca fue saqueada e incendiada y los objetos robados, solo se recuperaron dos: una pintura de George Washington y una caja de joyas, que fue devuelta al presidente Franklin Roosevelt en 1939 por un canadiense que dijo que su abuelo la había tomado. La mayor parte de los objetos se perdieron cuando un convoy de naves británicas se hundió en Canadá, durante una tormenta en la noche del 24 de noviembre de 1814.

La Casa Blanca tiene 6 plantas, 3 ascensores, 132 dormitorios, 35 cuartos de baño y 28 chimeneas y cada día recibe 5.000 visitantes que recorren el exterior y estancias del interior. La visita es guiada y gratuita, aunque debe solicitarse con mes de anticipación. Nosotros no tuvimos en cuenta eso y por tal motivo, solo la vimos desde afuera como muchas personas.

Por su parte el Capitolio alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Con una gran cúpula en el centro y dos edificios a cada lado. El ala norte corresponde al Senado y el ala sur a la cámara de Representantes. En los pisos de arriba hay galerías para que el público pueda observar las sesiones en determinadas ocasiones. El Capitolio es uno de los lugares con más poder en el país. En sus cámaras se proponen, debaten y promulgan leyes. Este es un edificio neoclásico del siglo XVIII que tiene una Rotonda que conecta las dos Cámaras y una sala circular abovedada con 29 mts de diámetro y se eleva a una altura de alrededor de 55 mts.

Monumentos del National Mall

Es un gran obelisco blanco de 170 mts de altura que conmemora al primer presidente y líder revolucionario del Ejército Continental, George Washington, quien triunfó durante la Guerra de Independencia luchando contra los británicos. En 1884, el monumento se convirtió en la estructura más alta del mundo, hasta que se construyó la Torre Eiffel en 1889.

La construcción del obelisco comenzó en 1848 y tardo 36 años en terminarse debido a la falta de fondos originados por la Guerra Civil, lo que motivó un cambio de material que se puede notar en el tipo de mármol usado, muy visible y diferente partir de los 50 mts de altura, que marca la construcción de la segunda etapa.

Al terminar la Guerra de la Independencia, ninguna persona fue tan respetada como Washington y como forma de celebrar su habilidad para ganar la guerra en inferioridad de condiciones, poco armamento y hombres inexpertos, pero también por su decisión de rechazar un salario y aceptar solo ingresos por gastos, es que se construyó el obelisco. La admiración de la gente creció más cuando se supo que rechazó el deseo de algunas de personas de hacerlo rey del nuevo país. El monumento no sólo homenajea las cosas que hizo, sino la forma en que las hizo. Washington usó el respeto que su pueblo le tuvo para desarrollar el respeto a las nuevas funciones y acalló las voces que consideraban que el poder su poder sería tan grande como el del rey contra el que habían luchado.

La muerte de George Washington provocó tristeza y surgieron los intentos de honrarle y por ese motivo se construyó éste obelisco que para 1888 unas 55.000 personas habían subido los 900 escalones hasta la cima. Actualmente el monumento es visitado por más de 800.000 turistas al año.

Por su parte, ubicado en uno de los extremos del National Mall está el monumento conmemorativo a Abraham Lincoln. El edificio parece un templo griego con la escultura de Lincoln sentado en su interior, mostrándolo pensativo, mirando la Piscina Reflectante y al Monumento a Washington. Una de sus manos está cerrada, mientras que la otra está abierta. Una leyenda popular dice que Lincoln está usando lenguaje de signos para mostrar sus iniciales, con la mano izquierda forma la letra A y con la derecha la letra L.

En la sala hay grabados de discursos de Lincoln y detrás de la estatua está la frase:

En este Templo

Como en los Corazones de la Gente

Por quien salvó la Unión

La memoria de Abraham Lincoln

Se consagra para siempre.

El edificio adoptó la esta forma clásica con 36 columnas de 10 mts de altura, donde se grabaron los nombres de los 36 estados existentes al momento de la muerte de Lincoln. El resto de los estados fueron grabados en las paredes exteriores y luego se agregaron placas conmemorativas para Alaska y Hawái.

En el año 2001 el director de cine Tim Burton hizo una remake de la película El Planeta de los Simios protagonizada por Mark Wahlberg, quien después de la batalla final entre simios y humanos, consigue volver a la Tierra en su nave, sólo para darse cuenta de que lo que antes era el Lincoln Memorial ahora es una estatua de un gran simio y él está rodeado de grandes simios vestidos de policías.

Alrededor de 1930 ya había monumentos en Washington DC que conmemoraban a los presidentes. Franklin Roosevelt pensó que Thomas Jefferson también merecía uno, así hizo diseñar uno parecido al Panteón de Agripa en Roma y se inauguró en 1943 para el 200 aniversario del nacimiento de Jefferson. En el interior del monumento hay una estatua de Jefferson que se agregó 4 años después de la inauguración. Todas las paredes interiores están grabadas con escritos de Jefferson y tal vez las más importantes son palabras grabadas cerca del techo: "He jurado ante el altar de Dios, hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente de los hombres".

Pero también Franklin Roosevelt tiene su monumento, no solo por ser presidente sino también por la época en que le toco gobernar el país: La Gran Depresión. El conjunto se inauguró en 1997, ocupa 30.000 m² y describe doce años de historia de Estados Unidos a través de cuatro espacios al aire libre con esculturas inspiradas en fotografías, escenas de la Gran Depresión, gente escuchando un discurso de Roosevelt, colas para conseguir pan, una estatua de bronce de Eleanor Roosevelt delante del emblema de las Naciones Unidas. Pero además en el año 2001, se agregó una estatua de Roosevelt sentado en silla de ruedas parecida a la que utilizaba ya que mucha gente pedía que la minusvalía del presidente sea representada, así que se recaudaron fondos para hacer la reforma. El conjunto se completa con cascadas que representan la complejidad de su presidencia marcada por una gran agitación de la economía y por la Guerra Mundial.

A más de 70 años de su muerte, las palabras en las paredes del monumento aún suenan como si fueran actuales.

Más allá, está el monumento a Martin Luther King Jr. de 9 mts de alto, inaugurado en año 2011, donde pronunció su discurso "I have a dream" en 1963 y está considerado el punto de inflexión en la lucha por las libertades civiles. El monumento llamado Piedra de la Esperanza, es una gran roca de donde emerge King, con brazos cruzados, mirando al horizonte. Detrás del monumento, se ven frases talladas como: “Tengo un sueño que un día la nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Nosotros sostenemos como evidente esta verdad. Todos los hombres son creados iguales”.

También hay un monumento a Albert Einstein donde se lo muestra sentado con papeles manuscritos en sus manos. Ahí se ven 2.700 tachas de metal que muestran la ubicación del Sol, la Luna, los planetas, asteroides, galaxias, quásares y estrellas, tal como se veía el cielo el día que se inauguró el monumento. En los papeles se ven descubrimientos como el efecto fotoeléctrico, la teoría de la relatividad y la equivalencia de la energía y la materia: E = mc 2

Memoriales del National Mall

Acá también podés ver memoriales que recuerdan la participación de Estados Unidos en varias guerras y uno de ellos es el monumento a Veteranos de la Guerra de Vietnam. En 1962, durante el gobierno de John Kennedy, el comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Vietnam, pronosticaba que la guerra acabaría antes de la Navidad de 1963. El 30 de abril de 1975 y tras una bochornosa derrota, las tropas de Estados Unidos se marchaban de Saigón de forma apresurada, dejando atrás una sangrienta guerra que había involucrado además a Camboya, con un saldo de 5 millones de víctimas en ambos lados. Esta guerra es todavía una herida abierta y sigue causando polémicas entre los que quieren olvidar su derrota y los que no olvidan a los caídos.

Este enorme Monumento tiene 3 partes: la Estatua de los Tres Soldados, que muestra a soldados blancos, afroamericanos e hispanos que combatieron durante el conflicto y se los ve cansados y desaliñados, como terminando de patrullar la selva. También está el Monumento a las Mujeres de Vietnam representadas por tres mujeres enfermeras que tuvieron un papel importante durante el conflicto, atendiendo a un soldado herido. Las mujeres son conocidas conoce como Hope (Esperanza), Faith (Fe) y Charity (Caridad). Pero la parte más importante del monumento y a pesar del modesto diseño, es el Muro Conmemorativo de 75 mts de largo y 3 mts de altura y parece un gran tajo en el parque con forma de V, construido en granito pulido negro, sobre el que se tallaron los nombres en orden cronológico de unos 60.000 estadounidense muertos y desaparecidos durante la guerra. La simpleza y la fuerza de la propuesta, opera como elemento de identificación directa de los visitantes que ven reflejados sus rostros que se mezclan con los nombres de quienes cayeron en combate.

Uno de los más visitados es el de Veteranos de la Guerra de Corea, inaugurado en 1995 por Bill Clinton y el ex presidente de Corea del Sur Kim Young Sam y está dedicado a los hombres y mujeres que sirvieron en esa guerra. En el monumento de forma triangular se ven 19 estatuas de acero de un tamaño mayor al real y que representan un escuadrón en patrulla vestidos de combate, dispuestos y separados por arbustos que representan el terreno abrupto de Corea. Sobre uno de los laterales hay una larga pared negra de granito de 50 metros de largo, con imágenes mostrando soldados, equipamiento y gente envuelta en la guerra. Cerca de las estatuas está la Pared de las Naciones Unidos que contribuyó con tropas o apoyo médico a la Guerra de Corea. La obra la completa una Piscina del Recuerdo, con inscripciones que muestran el número de muertos, heridos, desaparecidos o tomados como prisioneros de guerra. Esos números impactan tanto que de solo leerlos se te hace un nudo en la garganta.

Pero uno los más grandes monumentos es el que conmemora a los 400.000 soldados estadounidenses caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue inaugurado en el 2004 por George W. Bush y recibió muchas críticas por su parecido con la arquitectura nazi con una pared de estrellas para los caídos, dos cascadas, águilas de piedra, coronas de bronce y una fuente en el centro. Pero a pesar de ello, el monumento tiene 56 pilares de granito de 5 mts de altura colocados de manera semicircular alrededor de una gran plaza y dos arcos de triunfo en lados opuestos. Cada columna tiene el nombre de los 48 estados que conformaban el país en 1945, así como el distrito de Columbia, Hawai, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Alaska, Filipinas, Guam y Samoa estadounidense.

Uno de esos arcos dice Atlántico y el otro Pacífico, siendo este último el dedicado a las batallas que se llevaron a cabo en este océano. En el centro de la plaza está la Piscina Arcoíris que tiene varias fuentes.

Uno poco más allá está el Cementerio de Arlington, que es un cementerio militar que se encuentra en esa área desde la Guerra de Secesión. Allí, se encuentran enterrados los veteranos de todas las batallas en las que participo Estados Unidos, incluidas las guerras de Irak y Afganistán. Allí se encuentran varios monumentos famosos como el Memorial de Iwo Jima, pero además está la tumba de John F. Kennedy, en donde hay una llama votiva que lo recuerda y está enterrado junto a su esposa, sus hijos y sus hermanos.

Pero también hay un memorial que recuerda a los astronautas que murieron en el accidente del Transbordador Challenger y a las víctimas del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 al Pentágono.

Como dijimos, en National Mall hay mucho para ver y si después de visitar monumentos y memoriales aún te quedan piernas para caminar, recomiendo que te des una vuelta por los Museos de Historia Natural, el del Aire y el Espacio, El Museo Smithsoniano, el Museo del Holocausto, el Jardín Botánico, el Cementerio de Arlington y su tumba más famosa, la de John F. Kennedy y por supuesto podes descansar mientras disfrutas viendo las ardillas que recorren el parque buscando alimento y muchas de ellas comerán de tu mano.

Por supuesto y para terminar, Washington también fue escenario de películas como El Exorcista (1973), Todos los Hombres del Presidente (1976) Poder Absoluto (1979), El Cielo se Equivocó (1989), JFK (1991), El Silencio de los Inocentes (1991), Cuestión de honor (1992), En la Línea de Fuego (1993), La Red (1995), Marcianos al Ataque (1996), Día de la Independencia (1996), Minority Report (2002), Quemar después de Leer (2008), Salt (2010), Argo (2012), Jackie (2016). Las series no se quedaron atrás y usaron la ciudad como escenario para: The West Wing (1999), The District (2000), 24 (2001), Bones (2005), Criminal Mind (2005), Homeland (2011), House of Cards (2013).

Washington es una ciudad para visitar con piernas nuevas y caminarla mucho. Todos son memoriales, monumentos o museos donde podes disfrutar parte de la historia del país, si te gusta la historia claro está.

Mail: silviayoscarporelmundo@gmail.com

Blog: https://silviayoscarporelmundo.blogspot.com

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVpv0lP78yOx-FGzERNpzCg

Instagram: silviayoscarporelmundo