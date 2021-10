Hoy Nueva York

El tren? Cómodo, limpio, grandes espacios, salón comedor, aire acondicionado, wifi.

Las personas? Cada uno en su mundo: a los chicos los enchufan a un DVD portátil para ver una película infantil, mientras los adultos se enchufan a sus PC, mandan mails, juegan sudoku digital o leen libros electrónicos. No dejo de pensar en que hubiera pasado si en nuestro país se hubieran cuidado los trenes que conectaban cada rincón. Argentina tenía una de las redes de trenes más extensas del mundo, pero después del cierre de líneas, muchos pueblos fueron condenados al abandono y se convirtieron en pueblos fantasmas o solo desaparecieron y el transporte de carga quedó supeditado a los camiones y el de pasajeros a buses. Una lástima.

Pero volvamos a Nueva York.

Que se puede decir que no se halla dicho o que el mundo no sepa? Todos quieren visitar la ciudad y dejarse deslumbrar por ella. Desde finales de siglo XIX, la ciudad es uno de los principales centros de comercio y finanzas del mundo y está considerada una ciudad global, por sus influencias a nivel mundial en medios de comunicación, política, educación, entretenimiento, artes y moda.

Acá la gente corre y se amontona en la entrada del metro, con negocios a pleno, luces de neón que todo lo invaden e innumerables anuncios en grandes rascacielos, con algunas tribus urbanas donde los pakistaníes no quieren llevarte en taxi porque no les conviene el viaje o los chinos te ofrecen baratijas o los conductores de bici taxis te cobran con tarjeta de crédito, o los fanáticos del hip hop quieren venderte imitaciones de carteras y relojes y se mezclan con quienes suben al Empire State o disfrutan de algún espectáculo en Times Square y en su pantalla gigante pasan noticias o música mientras los muñecos de M&M bailan alguna coreografía o el rubio guitarrista cowboy de calzones blancos, con sombrero y botas texanas, se saca selfies por moneda y los promotores de espectáculos y tours de la ciudad charlan con policías a caballo. Todo es una gran mezcla.

Pero hagamos un stop acá, antes de continuar viaje.

Lo primero que debes hacer al llegar a Times Square es subir unas escaleras rojas que se encuentran ahí, donde todo el mundo se saca fotos y se queda unos minutos disfrutando de esa esquina en todo su apogeo e imaginarte que estás en recital gratis que dan de vez en cuando, como el que dieron Alicia Keys y Jay Z en el 2016.

Hay pequeñas estatuas ahí como las del Padre Francis Duffy, un capellán militar que vivió en Nueva York y participó en la Guerra Hispanoamericana de 1898 y la Primera Guerra Mundial. El religioso al terminar la guerra regresó a Nueva York y fue nombrado pastor de la Iglesia de Santa Cruz y hoy su estatua está sobre un pedestal apoyada sobre una cruz celta. También está la de George Cohan, un artista estadounidense, con actividades tan diversas como compositor, actor, cantante, bailarín y productor teatral.

Times Square, recibe su nombre del diario New York Time que hace años se encontraba en la zona y a medida que la ciudad crecía, Times Square se transformó en centro cultural lleno de restaurantes, teatros, auditorios y hoteles, por donde pasaron celebridades como Fred Astaire y Charlie Chaplin, transformándose en el lugar más conocido de Manhattan desde los años 30. Sin embargo, desde esa época la zona crecía la corrupción, los juegos de azar, la delincuencia y la prostitución.

En los años 90, el alcalde Rudolph Giuliani, limpió la zona, aumentó la seguridad, eliminó la prostitución y aumentó el número de sitios turísticos y establecimientos de lujo. Los defensores de la remodelación afirmaron que el barrio se hizo más seguro y limpio, pero los detractores sostenían que se había perdido el carácter tórrido de Times Square.

El nombre de Gran Manzana la empezaron a usar hace años los músicos de jazz, cuando decían: “Hay muchas manzanas en el árbol, pero si tomas New York estarás tomando la Gran Manzana”.

Es una ciudad amplia y diversa que combina la locura del downtown con la tranquilidad del Central Park, lo atractivo de Wall Street con lo histórico de Ellis Island y su Estatua de la Libertad, lo hippie del Soho con la locura de Chinatown, su 5ª Avenida y su congestión de grandes marcas, sus grandes museos como el Metropollitan o el Guggenheim, su soul de Harlem, sus coros góspel y los grandes espectáculos en el Madison Square Garden. Esta ciudad es una gran Babel de personas que gritan en varios idiomas.

Historias de Nueva York

Al momento de su descubrimiento en 1524 por Giovanni da Verrazzano, la región estuvo habitada por indígenas de la tribu Lenape. Este explorador italiano al servicio de Francia, la llamó Nueva Angulema. Luego llegarían los holandeses y según dicen, en 1626 el jefe de la colonia, Peter Minuit, compró la isla de Manhattan a los indígenas a quienes les pagó con cristales por un valor de sólo 24 dólares, algo no comprobado, pero tampoco es tan descabellado de pensar no?

La isla luego sería renombrada como New Ámsterdam y se especializaría en el comercio de pieles. Años después, los ingleses conquistan la ciudad y la rebautizan Nueva York en honor al duque de York y Albany.

Nueva York gana importancia como puerto comercial bajo dominio británico y en 1754, se funda la Universidad de Columbia y para esa época la población indígena quedó reducida a sólo 200 habitantes.

Durante la Guerra de la Independencia, en la ciudad se algunas producen batallas y al finalizar, se reúne el Congreso Continental y en 1789 eligen a George Washington como el primer presidente de Estados Unidos.

En el siglo XIX, con la llegada de inmigrantes, comienzan las transformaciones y la ciudad se expande por la Isla de Manhattan y se abre el canal del Erie que conecta el puerto del atlántico con los mercados agrícolas del interior del país. En 1835, Nueva York pasa a Filadelfia como la ciudad más grande de Estados Unidos. Y en 1898, nace la moderna Nueva York con la anexión de Brooklyn y otros distritos gracias a sus puentes y la apertura del metro en 1904.

Hacia 1920, la ciudad se convierte en destino principal para afroamericanos y crecen barrios como Harlem, coincidiendo con el crecimiento económico y la construcción de rascacielos. Hacia 1948, Nueva York se convierte en la ciudad más poblada del mundo, superando a Londres, que había ocupado el primer puesto durante más de un siglo. Ya en los 90, llegaría una nueva ola inmigratoria desde Asia y América Latina.

El hecho más triste se vivió el 11 de septiembre de 2001.

Ese día se secuestraron 4 aviones de pasajeros, de los cuales dos de ellos, el vuelo 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines, fueron estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center, provocando su derrumbe dos horas después. Un tercer avión impactó con el Pentágono; mientras el último se estrelló en campo abierto, tras el intento de tripulación y pasajeros de recuperar el control. En esos atentados organizados por Al-Qaeda, murieron más de 3.000 personas.

Ese día, el Mundo como lo conocimos, cambió para siempre.

Tuve la oportunidad de visitar Nueva York por primera vez en 2005 y ya trabajaban en ese Gran Agujero (como dijo un amigo) para construir un enorme rascacielos en reemplazo de las torres y en memoria de las víctimas. El nuevo edificio es conocido como New World Trade Center y se inauguró en el 2014, tres años más tarde de lo proyectado, superando los 541 metros y convirtiéndose así en el rascacielos más alto del país.

Hay más de 100 películas que usaron Nueva York como decorado y seguro viste algunas como Desayuno en Tiffany’s (1961), El Padrino (1972), Taxi Driver (1976), Superman (1978), Kramer vs Kramer (1979), Manhattan (1979), Cazafantasmas (1984), Secretaria Ejecutiva (1988), Quisiera ser Grande (1988), Mi pobre angelito 2 (1992), El Club de las Divorciadas (1996), Hombres de Negro (1997), Mejor… imposible (1997), Tienes un email (1998), Otoño en Nueva York (2000), Pandillas de Nueva York (2002), El Hombre Araña (2002), Madagascar (2005), El Diablo viste a la moda (2006), Una noche en el Museo (2006), Soy Leyenda (2007), Lobo de Wall Street (2013), Sully (2016), El Irlandés (2019) Jocker (2019).

Con respecto a las series, se filmaron más de 15 y algunas son Friends (1994), Sex & the City (1998), Mad Men (2000), CSI Nueva York (2004), Poco Ortodoxa (2020).

Esto es Nueva York, una ciudad caníbal que apasiona y enloquece, compuesta por distritos como: Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island y Manhattan, con más de 8,5 millones de habitantes en un área urbana de 830 km2. Con sitios y edificios reconocidos por el mundo, como la Estatua de la Libertad, Wall Street, Times Square, Empire State, Edificio Chrysler, Central Park, con 35% de sus habitantes nacido fuera de Estados Unidos y donde es posible escuchar más de 170 idiomas.

El turismo es una de las principales actividades de la ciudad, ya que es visitada por 40 millones de turistas al año y entre los principales sitios se encuentran los sitios ya nombrados además de Isla Ellis, teatros de Broadway, Central Park, museos Metropolitano de Arte y el MOMA, Rockefeller Center, Zoológico del Bronx, los templos donde se canta góspel en Harlem, el Jardín Botánico, las tiendas de la Quinta Avenida y mucho más.

Es uno de los principales centros de medios de comunicación, aseguradoras, bienes raíces, artes y finanzas de Estados Unidos, donde el NASDAQ y la Bolsa de Nueva York son la primera y segunda Bolsas del mundo por volumen de capitalización de mercado.

Distritos de Nueva York

El Bronx está separado de la isla de Manhattan por el río Harlem y el único en tierra firme y fue el lugar donde se estableció en 1639, la Compañía Holandesa de Indias Occidentales. Hasta 1890 hubo sólo granjas y pequeñas colonias, pero la llegada del tranvías y el metro elevado aceleró el crecimiento de la zona, que pasó a ser condado de la ciudad. En la primera ola de inmigrantes llegaron irlandeses, italianos, polacos y griegos, pero después de la Segunda Guerra Mundial vinieron dominicanos y portorriqueños, que modificó la composición de la población y en la actualidad es un distrito muy populoso con la mayor diversidad étnica del país, con 52 % de latinos, 32 % de etnia negra y 11 % europeos.

Es una zona de edificios de departamentos, con mínima actividad industrial, pero donde hay atracciones como el Estadio New York Yankees, el Zoológico, el Jardín Botánico y dos de los parques más grandes de Nueva York: Pelham Bay y Van Cortlandt Park. Acá nació el rap, el graffiti y la cultura hip hop y en su cementerio se encuentran las tumbas de Duke Ellington, Miles Davis o Herman Melville, entre otros personajes históricos.

Queens, fue llamado así en honor a Catalina Enriqueta de Braganza, esposa de Carlos II de Inglaterra. Acá llegaron ingleses y holandeses en 1635. Es el condado más grande de los cinco y donde están los aeropuertos de la ciudad: John F. Kennedy y La Guardia.

Fue epicentro del jazz en la década del 40´ y grandes de la música como Louis Armstrong, Count Basie y Ella Fitzgerald encontraron su refugio, mientras a joven generación, de Charlie Parker, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, desarrollaban el bebop en clubes de Harlem. En 1974 se formó acá la banda de Punk, Los Ramones.

Por su parte, Brooklyn era una zona pantanosa donde llegaron los holandeses y por eso la llamaron Breukelen, en honor a ese sitio en Holanda. Tiene barrios que representan a los grupos étnicos mayoritarios de la ciudad, donde la cultura afroamericana eleva su bandera con el hip hop. Pero también llegaron comunidades rusa y ucraniana que se congregaron en un barrio conocido como Pequeña Odesa. Acá nacieron algunos famosos como: Al Capone, Rita Hayworth, Woody Allen, Barbra Streisand, Carl Sagan, Barry Manilow, Eddie Murphy, Michael Jordan, Lenny Kravitz, Cyndi Lauper, Mike Tyson, Adam Sandler.

Mientras Staten Island es casi un distrito olvidado al sur de Manhattan y de Brooklyn y está justo en la frontera que separa el estado de Nueva York del estado de Nueva Jersey. Es el distrito menos poblado y una de las zonas más tranquilas con típicas casas con grandes jardines y donde parece que haces un viaje al pasado.

Manhattan es el distrito más pequeño, el corazón de Nueva York donde nació la ciudad, se creó el puerto y el distrito comercial y financiero. El nombre viene de Manna-hata y se traduce como Isla de Varias Colinas en lengua lenape.

Manhattan tiene barrios representativos como: Harlem, que desde 1920 se estableció la comunidad afroamericana con un 72 % de su población y donde grandes líderes negros como Martin Luther King y Malcolm X pronunciaron sus discursos a la comunidad negra que se extendió por todo el país.

También está Chinatown, el lugar de residencia de asiáticos que viven en la ciudad y donde se agruparon para proteger sus derechos y defenderse del racismo. Hoy es un barrio que asiste a nuevos inmigrantes y los prepara para subsistir en la gran ciudad. El barrio es conocido por ser la zona de Nueva York donde se pueden comprar imitaciones de ropa, relojes, bolsos y artículos electrónicos.

O Little Italy, que es un pequeño barrio cerca de Chinatown, separado por calle Canal. Acá llegaron los primeros inmigrantes italianos y hoy es zona de restaurantes cuyos clientes son en su mayoría turistas. Anualmente, cada septiembre, se lleva a cabo la Fiesta de San Genaro, que para muchos es la fiesta más importante de Nueva York.

Un sitio muy visitado es el Soho o South of Houston, uno de los más agradables sitios lleno de boutiques y restaurantes. Esta zona industrial era llamaba los Cien Acres del Infierno ya que era un barrio de mala reputación. En 1970 las industrias se convirtieron en lofts y se crearon talleres de arte, algo que hizo cambiar al barrio.

Más allá está TriBeCa, o Triangle Below Canal St. un barrio bohemio y caro de la ciudad donde se repitió el fenómeno del Soho y se llenó de artistas y donde Robert de Niro creó el TriBeCa Film Festival, donde se presenta mucho cine independiente.

Frente a Manhattan está Isla Ellis, conocida como la Isla de la Inmigración o la Isla de las Lágrimas y era el sitio de ingreso de millones de inmigrantes que debían hacer cuarentena antes de ingresar a la ciudad. Se estima que solo un 2% fue deportado, contándose entre ellos a criminales, anarquistas o portadores de enfermedades infecciosas. Hoy, más de 100 millones de estadounidenses pueden encontrar sus antepasados que estuvieron acá. Junto a Isla Ellis está Lower East Side, un sitio creado por los primeros inmigrantes que llegaban y que en sus inicios fue un barrio pujante. En éste barrio está Katz's Delicatessen, conocido porque fue escenario de la famosa escena de la película Cuando Harry conoció a Sally en 1989.

Atracciones de Nueva York

Hoy no están las Torres Gemelas y en su lugar está la One World Trade Center o Freedom Tower y con 541 mts de altura, es el rascacielos más alto del hemisferio occidental, tiene con 104 plantas de oficinas, restaurantes y un observatorio ubicado en los pisos 100, 101 y 102. El One World Trade Center está formado de 6 edificios y dos fuentes que recuerdan a las víctimas de los ataques terroristas ubicadas donde estaban las Gemelas y donde están grabados los nombres de las víctimas. Es una visita que sin duda vale la pena y donde cada 11 de septiembre se realiza un emotivo homenaje.

Otro típico lugar para visitar es el Empire State Building, que desde 1931 y hasta 1972 fue el más alto del mundo. El Empire State tiene 102 plantas y 443 mts de altura si contamos su antena. Fue el edificio que se contruyó en tiempo record: sólo 410 días, teniendo en cuenta que el país estaba en plena crisis financiera, pero aun así trabajaban más de 3.000 obreros que hicieron posible que se construyeran 4 plantas y media por semana. Aun así el edificio no fue rentable hasta 1950, fecha en que se vendió por 51 millones de dólares, y se convirtió en el precio más alto pagado por un inmueble.

La construcción fue parte de una competición en Nueva York por el título del edificio más alto del mundo y fue inaugurado el 1 de mayo de 1931 por el Presidente Herbert Hoover, quien convirtió el Empire State Building en el edificio que encendía sus luces con solo pulsar un botón desde Washington. En su origen, el edificio tenía estacionamiento y amarre para dirigibles en el piso 102, pero resultó poco práctico y peligroso debido a los movimientos causados por la ondulación de la construcción.

En 1945 y de forma accidental, un bombardero B-25 chocó contra el edificio debido a la espesa niebla sobre la ciudad. El accidente no comprometió la integridad del edificio, pero causó catorce muertes y daños estimados en un millón de dólares. El cuerpo del piloto se encontró dos días después en el pozo de ascensor y la operadora de ascensores se lesionó y los rescatistas decidieron transportarla en ascensor pero no sabían que tenía los cables dañados, éstos se cortaron y el ascensor cayó 75 pisos. La mujer fue rescatada con vida pero con graves lesiones y aún tiene el récord mundial Guinness como la sobreviviente de la caída de ascensor más larga. No es un record para cualquiera no?

A lo largo de la historia unas 30 personas se suicidaron lanzándose al vacío y por eso se construyeron mallas de contención. Pero también hay homenajes de luces, en el día San Patricio y Navidad, el cumpleaños de Frank Sinatra, al creador de King Kong, y otros como los Olímpicos de Pekín 2008, el Bicentenario de Argentina en el 2010 o los 200 años de su Independencia en 2016, donde el edificio se iluminó con colores de la Bandera Argentina.

Nosotros lo visitamos una noche y nos quedamos a ver la ciudad desde las alturas. Al salir tomamos una bici taxi que nos llevó esa noche fría hasta el departamento que alquilamos cerca de Central Park. Al llegar y pagarle al ciclista, no nos alcanzaba el dinero y nos dijo que tomaba tarjeta de crédito, por lo que el tipo sacó un pequeño posnet, lo conectó a su teléfono, pasó la tarjata, digitó nuestro email y nos dio ticket de pago. Esa operación hace muchos años atrás era toda una novedad.

Hay más sitios para visitar como el Rockefeller Center donde lo primero que queres ver es la pista de hielo y su gran Árbol de Navidad que tantas veces viste en películas como Mi Pobre Angelito, donde Kevin reza por la único que quería para la Navidad: encontrar a su familia. El complejo original es como una ciudad dentro de otra ciudad y fue la primera vez que se unía grupo de edificios, que combinen oficinas, centros comerciales y ocio y donde un sistema de pasarelas conectan los tejados de los edificios, tomando como referencia los antiguos Jardines Colgantes de Babilonia.

Por su parte, el ícono religioso de Nueva York es la Catedral de San Patricio, dedicado al Patrono de Irlanda y construida en estilo neogótico. La catedral, fue visitada por Papas y reyes y se construyó gracias a donativos de inmigrantes irlandeses, quienes la dedicaron a su patrono, rememorando así las catedrales góticas de Europa. La costruccción comenzó en 1858, pero el trabajo se detuvo durante la Guerra Civil y el edificio recién fue finalizado en 1879. En su interior hay dos órganos con 3.920 y 5.918 tubos, instalados en 1930, además de una escultura de La Piedad, tres veces más grande que la de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro, del Vaticano.

Por supuesto también está otro gran edificio de la ciudad, el Chrysler Building y según dicen es el rascacielos favorito de los neoyorquinos. Cuando lo construyó el magnate del automóvil, Walter Chrysler, quiso mostrar la grandeza de la compañía contratando a un arquitecto que diseñó el edificio con elementos que recuerdan un automóvil. El edificio no puede ser visitado por dentro y solo se puede ver la recepción en estilo art decó.

Una de las esculturas de bronce más famosas del mundo es el Toro de Wall Street. A obra pesa 3.200 kg y simboliza la fuerza y el poder. El toro con sus patas delanteras dobladas y la cabeza agachada está en posición como si estuviese a punto de embestir a alguien. La obra está ubicada en Parque Bowling Green desde 1989 como regalo del artista a los ciudadanos de la Gran Manzana, que la convirtió en símbolo del Distrito Financiero. Una leyenda urbana dice que hay que frotarle las partes nobles al toro no sólo para volver otra vez a Nueva York, sino también para tener buena suerte en las finanzas. Así que notarás que esa parte del toro está más clara porque todos se sacan fotos frotándolo.

La novedad es que en el año 2017 se instaló frente al toro una figura de bronce de una niña en actitud desafiante como forma de mostrar las desigualdades humanas y recuerda a los inversores la necesidad de aumentar el cupo de mujeres en la dirección de empresas. Fue llamada La Niña sin Miedo y años después fue trasladada frente a la Bolsa de Nueva York. Lo curioso es que también aparecieron réplicas en Noruega, Bolsa de Tokio y de Londres, como forma de desplegar un mensaje global.

Y si paseas por Nueva York, seguro caminarás por la calle más famosa: Quinta Avenida, donde los locales de marcas internacionales tienen alquileres y precios prohibitivos y se la compara con zonas exclusivas como Oxford Street en Londres, Campos Elíseos en París y Vía Montenapoleone en Milán. Varios edificios famosos están ubicados en esta avenida como Empire State Building, Biblioteca Pública, Rockefeller Center, Museo Metropolitano de Arte, Museo Guggenheim, Catedral de San Patricio, además de tiendas de marcas de lujo como Tiffany’s, Cartier, Burberry, Gucci, Louis Vuitton, Channel, Prada o Versace.

En el medio de la ciudad está Central Park, uno de los parques urbanos más grande del mundo, con 4 km de largo y 800 mts de ancho, con lagos artificiales, cascadas, praderas, bosques, zoológico y atracciones. Además de ser el principal pulmón de Manhattan, es uno de los lugares preferidos por los neoyorquinos para pasear, tomar sol o hacer deporte y es común ver gente corriendo mientras empuja carritos de bebé.

Frente a uno de los laterales se encuentra el Edificio Dakota, donde el 8 de diciembre de 1980, fue asesinado John Lennon y como recuerdo, en el parque se encuentra Strawberry Field que es un sinuoso camino que termina frente a un gran mosaico circular con la palabra Imagine y recuerda al artista.

Pero también hay esculturas, donadas por organizaciones que recuerdan a personajes verdaderos o de ficción como Tutmosis III, Vladislao II de Polonia, Alicia en el País de las Maravillas, Duke Ellingston e incluso una estatua ecuestre de José de San Martín, obra que también se replica en ciudades como Berlín, Londres, Madrid, Viena, Lima, Boulogne Sur Mer, Guayaquil y toda Argentina.

Pero tal vez el monumento más conocido de la ciudad es la Estatua de la Libertad ubicado frente a la isla Manhattan. Este regalo de Francia de 1886 conmemora el centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y como signo de amistad entre las dos naciones. Fue diseñada por Alexandre Gustave Eiffel y desde 1984 es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La estatua a la que se accede en ferry desde el muelle de Battery Park, se convirtió en símbolo de libertad y emancipación de los pueblos y desde su inauguración fue la primera visión que tenían los inmigrantes europeos al llegar a Estados Unidos tras su travesía por el océano Atlántico.

La estatua muestra a una mujer en posición vertical con una corona de siete picos, que simboliza los siete continentes y los siete mares. Tiene 25 ventanas en la corona a las que se puede acceder si estás dispuesto a subir 377angostos escalones y si estas dentro del cupo 240 visitantes diarios. La estatua sostiene una antorcha en su mano derecha y una tablilla en su mano izquierda que evoca la ley y en su base hay una placa que lleva grabada una parte de la poesía de El Nuevo Coloso.

Por supuesto hay mucho más para ver de Nueva York y nunca te alcanzara el tiempo para conocerla en profundidad, así que si tenes oportunidad de visitarla, no lo dudes.

Por lo pronto, hasta acá llegamos hoy.

Los esperamos la semana próxima para visitar otra maravillosa ciudad.

