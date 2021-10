Hoy Estados Unidos – Las Vegas

Lo que pasa en Las Vegas….

Cuando organizamos éste viaje pensamos que recorrer sólo California estaría muy bien, pero nosotros queríamos ver más. No es que el estado nos quedara chico para conocer, sólo que estando tan cerca dijimos: porque no vamos a Las Vegas? Así que armamos todo y nos fuimos unos días a La Ciudad del Pecado.

Nos miramos y dijimos: “Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas”.

Volar a Las Vegas es una experiencia rara. Y ya en el avión que sale de Los Ángeles, en tu asiento, solo dispones de juego de casino con los cuales te vas entreteniendo hasta que llegas al Aeropuerto Internacional McCarran, muy cerca de la ciudad de Las Vegas, donde miles de máquinas tragamonedas te dan la bienvenida y agradecen tus ahorros con placer.

Era el año 2010 y en esa oportunidad ya pensábamos en casarnos así que dijimos:

- Porque no nos casamos en Las Vegas no?

Silvia quería casarse vestida como Marilyn Monroe y yo como Elvis Presley, pero todavía nos faltaban algunos detalles como el oficial de justicia, vestido con botas y sombrero texano con sus nalgas al aire, un testigo borracho que pasara por la calle, para el final de la ceremonia salir sentados en la parte posterior de un Cadillac blanco descapotable con algunas latas colgadas que golpean en la calle y un cartel que diga Recién Casados.

Después nos pusimos a pensar que tal vez el matrimonio no sería válido en Argentina y no valía la pena incurrir en tantos gastos. Así que rápidamente cambiamos de idea y tomamos una sabia decisión: en lugar de casamiento, compraríamos una filmadora.

Así que todos felices.

Pero así como es fácil casarse en Las Vegas, también es fácil divorciarse, ya que no se necesita tanto papeleo como en otros Estados. Por eso es muy común que lleguen miles de personas para pasar de un estado civil a otro con absoluta tranquilidad y rapidez, para luego terminar celebrando ese divorcio en algún bar de strippers de la ciudad.

Lo lindo que tiene la ciudad, además casinos y diversiones, son sus hoteles temáticos. Nosotros elegimos el Hotel Flamingo, uno de los más antiguos de la ciudad. Con 3.600 habitaciones, pasillos interminables, pocas comodidades, pero cerca de todo. Todos los hoteles son temáticos y éste no es excepción: su piscina está rodeada de palmeras y hay varios flamencos rosados que disfrutan la estadía mientras son fotografiados por los turistas. Una noche vimos que en el patio del hotel había una fiesta y nos acercamos. Allí te daban pequeños cupones en la entrada con lo que podías beber gratis mientras escuchabas música. Toda el que salía de la fiesta, te regalaba los cupones que no habían usado, así que tranquilamente te podías quedar toda la noche bebiendo. Después de un rato de estar ahí bebiendo y sin saber el motivo de la fiesta, nos fuimos y regalamos los cupones que sobraron a quienes llegaban.

El nombre de la ciudad tiene su origen gracias al español Antonio Armijo, quien llegó allí siguiendo un viejo camino desde Texas. En esa época existían manantiales que creaban áreas verdes y contrastaban con el desierto y de ahí el nombre de Las Vegas. En 1900, los manantiales fueron canalizados hacia la ciudad, que quedó provista de una fuente importante de agua potable, esto permitió a Las Vegas convertirse en una parada en la que repostar agua para los trenes que viajaban entre Los Ángeles y Albuquerque, Nuevo México.

La ciudad fue fundada en 1905 junto a las vías del ferrocarril de la Union Pacific Railroad y con la legalización del juego, la ciudad inició su fama mundial. En 1941, empezaron a construirse grandes hoteles que incorporaban casinos con juegos de azar. Muchos de los primeros inversores de la ciudad fueron acusados de traer dinero a la ciudad procedente del crimen organizado. De hecho, el primer hotel de características de ciudad moderna fue nuestro hotel, El Flamingo, construido bajo supervisión del gánster Bugsy Siegel. En los años 50 fue inaugurado The Moulin Rouge, el primer casino hotel de Las Vegas con integración racial.

Los hoteles comenzaron a reproducirse e incorporaron más atracciones que atrajeron a millones de turistas de todo el mundo. En los 50´, se extendió la actividad musical en la ciudad y estrellas de la talla de Elvis Presley, Dean Martin, Jerry Lewis, Frank Sinatra, Tom Jones, Tony Bennett o Liberace desplegaban sus grandes show en la ciudad obteniendo ganancias astronómicas Hoy continúan llegando grandes estrellas que presentan espectáculos muy buenos como Cirque du Soleil David Copperfield, Siegfried & Roy, Criss Angel, Blue Man Group. Nosotros disfrutamos de un show muy bueno de Le Rêve en el hotel Wynn, un espectáculo realizado en un escenario circular y combina un ballet acuático con natación, fuego, efectos y acróbatas de primer nivel.

Como sabrás la ciudad también fue escenario de series y películas como Bugsy (1991), Propuesta Indecente (1993), Leaving Las Vegas (1995), Casino (1995), Vacaciones en Las Vegas (1997), CSI: Las Vegas (2000), Ocean Eleven (2001), Qué pasó ayer? (2009), El Ejercito de los Muertos (2021), Rápido y Furioso 9 (2021) y muchas más.

Para ésta parte del viaje, nosotros no teníamos auto, porque es difícil encontrar donde estacionar y el tráfico es complicado a los largo The Strip que es la avenida principal de 5 km de largo, donde se ubica la mayoría de los hoteles de la ciudad y donde casi no es necesario cruzarla ya que podes desplazarte por escaleras mecánicas y puentes para que puedas cruzar con total tranquilidad. Así que recomiendo sacar una tarjeta de viaje en bus que podés usar por 24 hs y circular el tiempo que quieras por la ciudad, visitando cada hotel sin tener el estrés de manejar.

Como dijimos, todos los hoteles son temáticos y uno de los más importantes es El Cesar Palace con apariencia de templo romano, con esculturas y fuentes que imitan la Fontana di Trevi o algunos sitios de Roma. En ese hotel fines de los 80 se comenzaron a presentar combates de boxes de leyendas como George Foreman, Muhammad Alí, Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Marvin Hagler y Thomas Hearns.

Por su parte, el hotel Excalibur parece un castillo con temática medieval. En el París te sentís en la ciudad francesa con la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo incluido; el Treasure Island rodeado de agua, con espectáculos de bailarines que se presentan cada hora e incluye un barco pirata, sirenas y fuegos artificiales o El Stratosphere, que parece una torre de control de aeropuerto, con un restaurante giratorio llamado Top of the World ubicado a 250 mts y vistas a 360º, con bunji jumping incluido y una montaña rusa en la cúspide. Una locura estar allí arriba.

En el Venetian, podés hacer un paseo en góndola, mientras tu gondolero te canta una canzoneta. El MGM muestra su fachada del cine estadounidense. El Bellagio impresiona con su enorme fuente de aguas danzantes que muestran su show en forma constante. El New York, New York, con fachada de los edificios emblemáticos de Nueva York, con la Estatua de la Libertad incluida y una montaña rusa que rodea todo el complejo. O El Mirage, ambientado en estilo polinesio con un volcán y show de bailarines, además de un delfinario, tigres y leones blancos. En este hotel también se presenta la compañía Cirque do Soleil para su espectáculo sobre The Beatles y otro sobre Michael Jackson. También está El Luxor, que tiene forma de pirámide, estatuas, momias en sus sarcófagos e incluso una esfinge. El Circus Circus, que ofrece atracciones y números circenses, con parque de atracciones cubierto y montañas rusas incluidas. El Mandalay Bay famoso por su enorme piscina de olas, su gran acuario incluyendo varias especies de tiburones y sus espectáculos y combates de boxeo; el Aladdin, que recrea una ciudad persa; además del Planet Hollywood, Montecarlo, Four Seasons, Mandarin Oriental, Casino Royale. En la ciudad hay unos 175 hoteles, con un total de 130.000 habitaciones.

Queres más?

Por supuesto si estás en la ciudad, además de visitar hoteles, entretenimientos y Outlets de ropa, recomiendo visitar por la noche el Freemont Street Experience en el centro de Las Vegas, que es una calle techada cubierta, con un gran led de 300 metros de largo, con 12.5 millones de luces led y 550 mil watts de sonido desde el anochecer, con tiendas de souvenirs, antiguas máquinas tragamonedas, imponentes casinos, comidas rápidas, chicas con poca ropa bailando sobre mesas y una tirolesa que recorre toda la calle. El lugar es abrumador y todos terminan el día acá. No importa si te gustan las apuestas en el casino o no. Acá seguro te divertís. Definitivamente Las Vegas es un lugar para volver.

Algunas personas visitan el Gold & Silver Pawn Shop esa casa de empeño que se ve en History Channel bajo el nombre de El precio de la Historia y gracias al show de televisión la tienda creció rápidamente, lo que obligó a los dueños a contratar 30 empleados, ampliar su sala de exposiciones y comprar un estacionamiento adicional para la cantidad de clientes que hacen fila afuera para ingresar al local.

Ultimo día en Las Vegas

Para finalizar nuestra visita a Las Vegas, al día siguiente tomamos un tour y visitamos la enorme Represa Hoover, ubicada entre los estados de Nevada y Arizona. Esta enorme presa se construyó en los años 30, sobre las aguas del Río Colorado, durante la época de la Gran Depresión. La gran muralla mide 220 mts de alto y 400 mts de largo.

Para terminar el tour y después de 4 hs de viaje atravesando grandes extensiones con árboles de Joshua, que son esos grandes cactus que incluso le dieron nombre a uno de los discos de la banda irlandesa U2, llegamos al Gran Cañón del Colorado, en el estado de Arizona, para descubrir su magnificencia.

Creado hace millones de años por el recorrido del río Colorado, tiene una extensión de 450 km y alcanza profundidades de 1.600 mts. Lo interesante es quedarse al borde de los acantilados y solo dedicarse escuchar los sonidos naturales: el viento que sopla fuerte entre altos murallones, el rio que corre al fondo del desfiladero, las rapaces que sobrevuelan en busca de alimentos. Pero toda esa paz se rompe cuando aparecen turistas haciendo rafting en el río o helicópteros que sobrevuelan el cañón con el solo propósito de tomar alguna fotografía pero asustando a la fauna local.

En uno de los paradores del Gran Cañón está el Skywalk, que es una pasarela con piso de vidrio, suspendida sobre el vacío a 1.200 mts de altura.

Pero hasta acá llegamos hoy con ésta visita a la Ciudad del Pecado. La semana que viene visitaremos otro lugar de Estados Unidos. Los esperamos.

