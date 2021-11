Hoy Buenos Aires

Antes de comenzar hay que tener en cuenta que si hablamos de Buenos Aires, debemos diferenciar entre Provincia de Buenos Aires y Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que recibe mucho turismo desde el interior del país, como también del exterior.

La provincia de Buenos Aires es algo más grande que Italia, aunque tiene 17 millones de personas y la península supera los 60 millones. Sin embargo CABA es el doble de grande de Paris con más de 3 millones de habitantes, mientras la capital francesa apenas supera los 2 millones. Una pequeña muestra de la extensión territorial.

La Ciudad de Buenos Aires fue cedida en 1880 por la Provincia para que fuera la Capital Federal del país y desde 1994 por una reforma constitucional goza de autonomía. CABA tiene forma de abanico y limita con el Río de la Plata y la provincia y está dividida en comunas donde se agrupan barrios que destacan por sus estilos arquitectónicos. Esto, sumado a su desarrollo edilicio e influencia europea en su arquitectura en algunas zonas, es que se la conoce en el mundo como La París de América o La Reina del Plata ya que su construcción evolucionó debido a las diversas corrientes inmigratorias de diferentes culturas y en consecuencia se crearon edificios que van del estilo borbónico francés al art decó pasando por el art nouveau y el neogótico, con mezcla de modernos edificios de hormigón y vidrio.

En Argentina nos referimos a ella como Capital Federal como forma de diferenciarla de la provincia, aunque informalmente se la llama Baires. Es una ciudad cosmopolita y un importante destino turístico y su compleja infraestructura la convierte en una de las metrópolis de mayor importancia en América con influencia en el comercio, finanzas, moda, entretenimiento, gastronomía, educación, cultura y además es considerada una de las 25 ciudades más influyentes del mundo. Los habitantes de la Ciudad son llamados Porteños, debido a su condición de habitantes cercanos al puerto, mientras que los habitantes de la provincia de Buenos aires son llamados Bonaerenses.

Desde el momento de su fundación, Buenos Aires fue diferente a las demás ciudades fundadas en Latinoamérica. Por qué, me preguntarás? Porque fue fundada 2 veces.

Cuenta la historia, que antes de la llegada de los españoles al Río de la Plata, estas tierras estuvieron pobladas por indios querandíes, que eran un pueblo recolector y cazador, pero guerrero. En 1516 llegaría a estas aguas Juan Díaz de Solís, quien había participado en los viajes de Cristóbal Colon y se convirtió en el sucesor de Américo Vespucio.

Solís toca primero costas uruguayas, donde no la pasó bien, ya que desembarcó en un lugar donde había indígenas, que los atacaron e incluso devoraron a españoles, mientras desde el barco, la tripulación miraba sin poder hacer nada. A pesar de lo que dice, los indios que atacaron a la tripulación de Solís no serían charrúas sino chandules que vivían en pequeñas islas frente a las costas.

Después de éste hecho, Solís se va del lugar y hace escala en la pequeña isla de Martín García, ubicada entre las actuales Argentina y Uruguay, que fue bautizada así en honor al despensero de la expedición que falleció a bordo de la carabela. De esa forma, Solís se convirtió en el primer europeo en poner pie en suelo argentino.

Un poco de historia porteña

Pero como dijimos, Buenos Aires fue fundada dos veces.

La primera fundación la realiza Pedro de Mendoza en 1536 quien fue enviado a éstas tierra por orden del rey de España para frenar los avances portugueses. El rey manda a construir un fuerte, en las márgenes del Río de la Plata y lo llama Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre, en honor a Nuestra Señora de los Buenos Aires, Patrona de los Navegantes. Pero el fuerte sobrevivió algunos años debido a la falta de recursos y la hostilidad de los indios querandíes que habitaban la zona, quienes no permitían la colonización de la región. Así los españoles abandonan la incipiente ciudad de Buenos Aires y se trasladan por el río Paraná hasta la ciudad de Asunción.

Pero la necesidad de la Corona española de encontrar una salida por el Atlántico a las riquezas que venían del Perú y sus zonas de influencia, fuerzan una fundación y ésta vez envían a Juan de Garay, quien en 1580 vuelve a fundar Buenos Aires, pero esta vez bajo el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad, nombre oficial casi nunca usado. Garay muere tres años después en manos de los indios.

A partir del siglo XVIII, la ciudad cobrar auge debido al comercio de esclavos africanos y los principales empresarios eran británicos. Muchos esclavos se quedan en la ciudad y son los que realizaran tareas domésticas en las casas de las familias importantes y estos llevaron a que la ciudad llegara a tener un 25 % de población de origen africano sobre el total de sus habitantes.

En 1776, la ciudad fue designada capital del nuevo Virreinato del Río de la Plata y esa decisión se debió a la necesidad de frenar avances portugueses y británicos y terminar así con el contrabando, además de su localización estratégica sobre la ruta del Atlántico. Comenzó así un período de prosperidad, pues la ciudad fue beneficiada por España con comercio abierto y flexible, ya que podía introducir mercaderías de cualquier región y conectarse con otros puertos sin pedir permiso a las autoridades reales. De esta manera corta su dependencia política y comercial con Lima y vive un crecimiento exponencial entre 1780 y 1800, recibiendo inmigración española, francesa e italiana y poblándose de comerciantes y estancieros.

Para 1806, los ingleses se interesan en la región y el 27 de junio, el general William Beresford se apodera de la ciudad casi sin resistencia, pues no existía un ejército fuerte y organizado. Pero el 12 de agosto, un ejército que llega desde Montevideo al mando del francés Santiago de Liniers derrota y expulsan a los ingleses de la ciudad. Un año después, una segunda expedición inglesa al mando de John Whitelocke toma el fuerte de Montevideo, permanece unos meses e intenta ocupar Buenos Aires, pero ésta vez habitantes y milicias organizadas derrotan a los ingleses. La resistencia del pueblo y su participación activa en la defensa y la reconquista aumentó el poder y popularidad de líderes criollos, al tiempo que incrementa la influencia y fervor grupos independentistas.

Buenos Aires gana así poder militar y prestigio moral.

Al mismo tiempo, queda en evidencia la insuficiencia de España para defender sus colonias ahora deseadas por otras potencias, sumado a la llegada de ideas liberales y la ocupación de España por el ejército napoleónico, lo que permite nacer movimientos emancipadores, que desataron en 1810 la Revolución de Mayo y la creación del primer gobierno patrio. Como consecuencia de esto se produjo la deposición del poder de los españoles en beneficio de los criollos y de ésta forma, la ciudad con 40.000 habitantes, se transforma así en importante puerto de productos manufacturados que provenían de Europa. Luego llegaría el desmembramiento del Virreinato del Río de la Plata y la creación del Primer Gobierno Patrio y los distintos gobiernos en forma de Triunviratos y Directorios, hasta llegar a la Declaración de la Independencia en 1816 en el Congreso de Tucumán.

El primer presidente sería Bernardino Rivadavia en 1826 quien no sería bien recibido por varias provincias, debido a su centralización del gobierno en Buenos Aires y solo beneficiando a la ciudad con el manejo de fondos del puerto. En épocas más recientes vendrían guerras internas, independentistas y contra países vecinos.

Entre 1895 y 1914, a raíz de la llegada de corrientes inmigratorias, la ciudad crece con tasas muy elevada. Para esa época, la ciudad tenía 1.500.000 habitantes y la inmigración provoca cambios en la fisonomía de la ciudad naciendo conventillos, que eran viviendas precarias formadas por varias habitaciones en donde se instalaban familias y compartían un patio común pero debían convivir en situación de hacinamiento y falta de higiene.

La ciudad también fue centro de conflictos, como los sucedidos el 16 de junio de 1955, durante el gobierno de Juan Perón, cuando un grupo de militares y civiles opuestos al gobierno, bombardeó Plaza de Mayo, dejando un saldo de 300 muertos y 700 heridos. O los ataques terroristas del 17 de marzo de 1992 en la Embajada de Israel y el 18 de julio de 1994, en la sede judía de AMIA. Estos dos casos ocurrieron durante el gobierno de Carlos Menem y dejaron un saldo total de 120 muertos y más de 300 heridos.

Más cercano en el tiempo, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, en diciembre del 2001 y debido a la situación económica que transitaba el país se produjeron los llamados Cacerolazos contra el gobierno y los bancos y desató una represión policial que dejó un saldo de varios muertos, la dimisión presidencial y una sucesión de 5 presidentes en 10 dias hasta el llamado a nuevas elecciones.

En 2003, Buenos Aires se convierte en la primera ciudad en América Latina en oficializar la Unión Civil​ para parejas con cualquier inclinación sexual.

El 30 de diciembre de 2004, la ciudad sufrió una nueva tragedia durante un recital de rock. Esa noche se produjo un incendio en un local bailable por el uso ilegal de bengalas y dejó un saldo de 193 muertos y más de 1400 heridos.

En 2010 se festejó en la Capital el Bicentenario de Argentina.

Un paseo por Buenos Aires

La ciudad es visitada por unos 6 millones de personas al año que vienen con la intención de conocer su historia, su gente, su cultura y sus comidas y al ser una ciudad populosa, se encuentra entre los 20 destinos preferidos en todo el mundo.

Si venís a visitar la ciudad te cuento que una de las avenidas más conocidas en el mundo es la Avenida 9 de Julio que fue pensada para celebrar los 100 años de la declaración de Independencia.

La avenida es todo un ícono de la Ciudad de Buenos Aires, pero recién se pudo inaugurar en 1937 ya que se debió expropiar varias cuadras para su desarrollo. Con el tiempo ese tramo fue ampliado y hoy la avenida se desarrolla a lo largo de 3 km en pleno centro de la ciudad y comunica los nudos de transporte y las principales terminales ferroviarias en el barrio de Constitución y Retiro.

Para muchos es la avenida más ancha del mundo, gracias a sus 140 mts y muchas veces es utilizada para eventos artísticos, deportivos, culturales y políticos.

Pero también es muy conocida porque en el cruce con Avenida Corrientes se encuentra el Obelisco con sus 67 mts de altura, que fue construido un año antes y se levantó en apenas dos meses. Este el gran ícono de la ciudad y está ubicado en el lugar exacto donde se dice que se izó la bandera nacional por primera vez en Buenos Aires en 1812 y donde estaba la Iglesia de San Nicolás de Bari.

Se dice que es un símbolo fálico de una sociedad demasiado psicoanalizada, con un guiño a la masonería, un saludo egipcio al sol y un homenaje a la Plaza San Pedro. Tiene una sola puerta de entrada y en su cúspide cuatro ventanas, con persianas metálicas a las que solo se puede llegar por una escalera de 206 escalones.

El sitio donde está ubicado se convierte en sitio de celebración de futbol o de la vuelta a la democracia, pero también se usó para lamentar dictaduras y la Guerra de Malvinas. Aunque tuvo distintas etapas, se le hicieron varias intervenciones a lo largo de los años. En diciembre de 1973 se lo decoró como Árbol de Navidad, en 1975 se colocó un anillo giratorio con las inscripciones “El silencio es salud” y “Mantenga limpia Buenos Aires”, el 1 de diciembre de 2005 apareció cubierto por un enorme preservativo color rosado, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

En el 2009 se exhibió una muestra artística en homenaje a Charly García con el lema Say No More, como parte de la campaña publicitaria para el lanzamiento de la canción Deberías saber por qué, que marcó el retorno del músico al espectáculo.

En el 2015 apareció desprovisto de su punta gracias a una intervención artística del argentino Leandro Erlich, que generó esa ilusión tapando la punta y colocando una réplica del mismo tamaño en la explanada del Museo MALBA.

En el 2018, con motivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Buenos Aire, el obelisco se transformó en una gigantesca pantalla vertical donde con juego de luces y sonidos se realizó una cuenta regresiva. Luego, la fiesta abrió con un acróbata descendiendo del extremo superior y flameando una bandera argentina, pero también fue utilizado para simular, mediante luces, una pista de remo, otras de atletismo y otras pistas, donde los acróbatas colgados de arneses, bajaban o subían en virtuales botes o bicicletas. Sobre el final se realizó un show de tango con un bandoneonista ubicado casi en la punta del Obelisco.

Si tenes posibilidad de venir, vas a descubrir una ciudad colorida con plazas cubiertas de jardines, monumentos y luminarias que comenzaron a desarrollarse gracias a las tareas del paisajista francés Carlos Thays, un enamorado de Buenos Aires, que no sólo creó el Jardín Botánico y varias plazas, sino que arboló la ciudad con tipas, lapachos y jacarandas que florecen en primavera y tapizan como una alfombra violeta las calles. A pesar de eso, según la OMS se necesitan más espacios verdes para alcanzar lo recomendado.

Para moverte por la ciudad, podés hacerlo con el transporte público o tal vez utilizar las bicicletas gratuita, y a que a pesar que fue la primera ciudad del hemisferio sur en inaugurar su red de subterráneos en 1910, sólo tiene 70 km de extensión, muy lejos de los 1.000 km de Nueva York, 294 km de Madrid, 226 km de Ciudad de México o los 140 km de Santiago de Chile. O tal vez puedas disfrutar del Bus Turístico y conocer alguna de las 22 paradas que tiene el recorrido.

También sobre Avenida 9 de Julio se encuentra el famoso Teatro Colón y para muchos está a la altura de La Scala de Milán, La Opera de París y El Royal House de Londres. Desde su primera función el 25 de mayo de 1908, en la que se presentó la ópera Aída, de Giuseppe Verdi, actuaron los directores, cantantes y bailarines más importantes de la historia como Igor Stravinsky, Herbert von Karajan, Daniel Barenboim, Maria Callas, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Rudolf Nureyev, Paloma Herrera, Julio Bocca y Maximiliano Guerra.

Su construcción duró 20 años y según los grandes directores de orquesta, es uno de los mejores teatros de su tipo porque la sala en herradura genera una distribución perfecta del sonido y los tres pisos de palcos, diseñados con materiales blandos como telas, maderas y alfombras, logran una óptima absorción. Su cúpula fue decorada por el pintor argentino Raúl Soldi y ese trabajo le llevó 41 días.

Actualmente, alberga talleres donde se realizan producciones de espectáculos, así como el Instituto Superior de Arte y donde se forman los futuros cantantes líricos y bailarines.

Una de las anécdotas más recordadas del Teatro Colón tuvo como protagonista al arquitecto italiano Francesco Tamburini quien realizó el proyecto, pero murió antes del inicio de las obras. A este lo sucedió su coterráneo Víctor Meano, quien también falleció antes de la inauguración. Lo curioso es que además de compartir país de origen y la desgracia de no haber podido completar su trabajo, ambos murieron a los 44 años. A raíz de esto mucha gente habló de La Maldición del Colón.

Otra curiosidad fue la soprano italiana Claudia Muzio que estaba acostumbraba a tirar agua bendita al escenario, pero en el Teatro Colón eso le provocó un resbalón y la caída al foso de la orquesta.

Por los 100 barrios porteños

Si bien es una expresión que tiene origen en una canción popular y no es la cantidad real de barrios, sabemos que cada uno de ellos tiene historias y características distintas que le dan color, estilo y costumbres únicas. Algunas de estos barrios son centenarios, otros se fusionaron o desaparecieron, pero también surgieron nuevos, como Parque Chas que se convirtió en barrio en el 2006 o Puerto Madero en 1990, que se une a los barrios del noreste que tienen el mayor poder adquisitivo de CABA, con grandes edificios, tiendas exclusivas y áreas residenciales como Recoleta, Retiro, Palermo, Belgrano, Núñez, Las Cañitas, Colegiales. En el otro extremo se encuentran los barrios de Barracas, Pompeya, La Boca, Mataderos, Parque Patricios, Villa Lugano, San Telmo en donde se distribuye la población de clase media o media baja que ostenta menores indicadores económicos pero prácticamente fue la zona donde nació la ciudad y los sitios donde se establecieron los primeros inmigrantes.

Tal vez los sitios más visitados sean los barrios Monserrat y San Telmo, donde está el casco histórico. En el primero de ellos encuentra la Casa Rosada, el Cabildo, la Catedral, Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, Plaza del Congreso y la Manzana de las Luces y tuvo el orgullo de ser el escenario de la fundación de la actual Buenos Aires, por Juan de Garay.

Así que la vida del barrio se inició con el nacimiento de la Ciudad que aloja la plaza más importante de la Argentina, Plaza de Mayo y poco después de la Revolución de Mayo acá se realizaban corridas de toros y según se cuenta, hasta mediados del siglo XIX, los habitantes de la Ciudad no se animaban a acercarse a este lugar cerca de la Catedral, porque decían que ahí vagaban los espíritus y por eso se la conoció como El Hueco de las Ánimas, pero el sitio desapareció con la construcción del primer Teatro Colón, inaugurado en 1857. La plaza está bordeada por los edificios más importantes y desde 1890, en que se realizó el primer acto político de masas, se ha convertido en escenario de manifestaciones sociales y a partir de 1977, el lugar de reunión de las Madres de Plaza de Mayo, que reclaman por sus hijos desaparecidos durante el último proceso militar.

Por su parte, la Casa Rosada es un palacio ubicado frente a Plaza de Mayo que funciona como sede del Gobierno Nacional y ocupa el sitio donde se erigió en 1580 el Fuerte de Buenos Aires. Fue residencia de virreyes españoles y albergó a las autoridades de los sucesivos gobiernos patrios y bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el edificio se pintó de rosa, color que conserva hasta hoy con variaciones de tonalidad a través del tiempo, desde el rosado pálido hasta una cercana al anaranjado. Según la tradición, dicho color se debe al deseo de Sarmiento de representar simbólicamente la fusión de los partidos que protagonizaron las cruentas guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX, con la mezcla del blanco usado por los unitarios y el rojo de los federales. La leyenda, sin embargo es improbable ya que los unitarios se identificaban con el color celeste. Por otra parte el color rosa era muy utilizado durante el siglo XIX y surge de la combinación de pintura a la cal con sangre bovina, empleándose esta última por sus propiedades hidrófugas y fijadoras.

El Cabildo fue sede de la administración colonial y ocupa el mismo lugar desde 1580, pero sufrió sucesivas modificaciones. Las primeras referencias del Cabildo vienen de 1608, con paredes de adobe, techo de paja, interior dividido en un salón para reuniones y otro que funcionaba como cárcel. Para 1725, el edificio estaba en tan mal estado que fue demolido y comenzó a levantarse uno nuevo, tal como lo conocemos hoy. Luego de la Revolución de 1810, el cabildo funcionó como edificio administrativo y se derribaron tres arcos del ala norte para dar paso a la Avenida de Mayo y en 1931 se demolieron otros tres arcos del ala sur para el trazado de la Avenida Julio Roca.

Hoy el Cabildo alberga la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y el Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, cuyo patrimonio está conformado por el propio edificio y por colecciones de documentos, pinturas y objetos de los siglos XVII al XX.

En otro sector, frente a la Plaza de Mayo, está la Catedral Metropolitana donde por 20 años oficio misa el hoy Papa Francisco y es una de las obras arquitectónicas con mayor valor patrimonial y el actual edificio se inauguró en 1852, cien años después de iniciada su construcción, ya que desde el momento de la fundación de Garay varios edificios destinados al culto no sobrevivieron el paso del tiempo.

En 1880 se repatriaron los restos del General José de San Martin, quien había fallecido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne Sur Mer, Francia y fueron depositados en la Capilla Nuestra Señora de la Paz en la nave derecha del templo y está siempre custodiado por Granaderos a Caballos. Los restos de San Martín están rodeados por tres esculturas femeninas, que representan los países que éste liberó: Argentina, Chile y Perú y junto a él se hallan urnas con los restos de los generales Juan Gregorio Las Heras y Tomás Guido y los del Soldado Desconocido de la Independencia.

Si seguimos por Avenida de Mayo, vemos la columna vertebral de la ciudad y que a lo largo de 10 cuadras conecta Plaza de Mayo con Plaza del Congreso, atraviesa la avenida 9 de Julio y está plagada de edificios emblemáticos como el Café Tortoni, Hotel Castelar, Palacio Barolo o el Teatro Avenida y justamente en este teatro, Federico García Lorca, actuó en 1933 en la obra Bodas de Sangre y se instaló en la habitación 704 del Hotel Castelar, que fue lugar de reunión de la intelectualidad local con artistas como Alfonsina Storni, Norah Lange, Oliverio Girondo, Luisa Vehil, Milagros de la Vega, Jorge Luis Borges, Raúl Soldi, Conrado Nalé y el mismo Lorca. Hoy el hotel se encuentra cerrado por la Pandemia del Covid y se espera una pronta reapertura.

La construcción de Avenida de Mayo fue resistida ya que requería la expropiación y demolición de construcciones pertenecientes a la alta sociedad, además de considerarse sumamente costoso. Su realización se inspiró en bulevares de París, pero los inmigrantes españoles tipificaron el carácter hispano al poblarla de teatros de zarzuelas, cafés, ateneos, asociaciones literarias y peñas españolas, influyendo en su arquitectura, razón por la cual se la suele comparar con la Gran Vía madrileña.

En ésta avenida encontramos el Café Tortoni y su nombre procede del que fuera a fines del siglo XIX el café más famoso de París y por más de un siglo fue el lugar representativo del espíritu tradicional de la Avenida de Mayo y una leyenda de la ciudad. El Tortoni pertenece a los Bares Notables de la ciudad que reúne a bares y cafés representativos de la ciudad y en el funcionó La Peña, inaugurada en 1926 por Benito Quinquela Martín que fomentó la protección de las artes y las letras hasta que desapareció en 1943. En la actualidad sigue siendo un lugar de difusión cultural y turística por excelencia. Pero además de figuras de las letras era visitado por políticos como Lisandro de la Torre, Ernesto Palacio, Marcelo Torcuato de Alvear, o figuras populares como Carlos Gardel, Luigi Pirandello, Juan Manuel Fangio o internacionales como Albert Einstein, Federico García Lorca y Juan Carlos de Borbón.

En la actualidad se desarrollan espectáculos de tango y jazz, además de presentaciones de libros y poesías. El café aún conserva la decoración de sus primeros años, además de una biblioteca, mesas de billar y salones para jugar al dominó y a los dados.

Muy cerca se encuentra el Palacio Barolo, inaugurado en 1923 y hasta 1930 fue el edificio más alto de la ciudad y de América del Sur. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997 y tiene analogías y referencias a la Divina Comedia del poeta italiano Dante Alighieri. Por esa razón, tiene tres partes: Infierno, Purgatorio y Cielo y un faro en su cúspide que representa la luz divina, la presencia de Dios en la reunión de las almas. Tiene 22 pisos de altura, al igual que los versos de la Divina Comedia y está formado por dos cuerpos de 11 oficinas por bloques.

El Infierno se compone de dos subsuelos y del piso 1 al 14 está el Purgatorio, donde los 7 pecados capitales están representados cada dos pisos. Se puede ascender al mirador por escaleras estrechas y las vistas desde la cúspide son admirables, ya que sus balcones muestran panorámicas inolvidables.

La construcción para la época fue una innovación por el uso artístico del hormigón armado dentro de un estilo romántico, con reminiscencias del gótico y el arte islámico de la India. En 1923, transmitió con sus luces el resultado de la pelea por el título mundial de boxeo entre Luis Angel Firpo y Jack Dempsey en Nueva York.

En 2012, se estrenó el documental El Rascacielos Latino, dirigido por Sebastián Schindel que analiza la historia y las curiosidades en el diseño del edificio.

Desde el año 2015, todas las noches del mes de octubre, se envuelve con una máscara el vidrio del Faro para que su luz se tiña de rosa y recuerde a la población la importancia de la concientización y prevención del cáncer de mama.

Al final de la avenida se encuentra la Plaza Congreso y el Congreso Nacional donde están las cámaras de diputados y senadores de la nación.

Más lugares para visitar

Uno de esos sitios ubicado en el casco histórico es la Manzana de las Luces, que alberga varias de las construcciones más antiguas, como la Iglesia de San Ignacio, considerada la más antigua que se conserva en pie en Buenos Aires, obra de los jesuitas que se habían instalado allí. Por debajo de la Manzana de las Luces corren túneles construidos en época colonial, utilizados para defensa y contrabando. Como si se tratara de un viaje en el tiempo, quien recorra la Manzana de las Luces podrá tener una mejor idea de cómo era Buenos Aires antes de la Independencia.

Cerca se encuentra el Zanjón de Granados, donde en 1980, el propietario del lugar hizo un hallazgo arqueológico involuntario mientras intentaba recuperar una casa de estilo italiano de la primera mitad del siglo XIX. Como resultado se recuperaron bajo la casona y los edificios linderos, restos de túneles que alguna vez encauzaron el zanjón, junto con cisternas, aljibes, utensilios, recipientes y restos de construcciones del 1700 al 1830.

En la misma zona del casco antiguo está Plaza Dorrego, en pleno barrio de San Telmo, donde se agrupan puestos de venta de antigüedades con aire de mercado de pulgas.

Acá puede verse antiguos caserones del siglo XIX, que eran viejos conventillos y hoy se encuentran reciclados y transformados en cafés, negocios o restaurantes de categoría. Además, está plagados de artistas callejeros y fue el lugar, donde el 13 de septiembre de 1816, se anunció al pueblo de Buenos Aires la Independencia que se había declarado meses antes en Tucumán.

Por supuesto tenés mucho más para visitar como la cancha de Boca Juniors en el barrio de La Boca y donde está el emblemático Caminito que muestra sus paredes pintadas de colores, como un museo a cielo abierto a lo largo de un trazado sinuoso que sigue el cauce de un arroyo que fluyó hasta principios del siglo XX. En el otro extremo de la ciudad está el estadio de River Plate, uno de los campos de juego más importantes de América con capacidad para casi 80.000 personas.

Pero si te gusta el arte, Buenos Aires también lo tiene y actualmente ocupa el cuarto lugar entre las ciudades con mayor número de salas de teatro, numerosos museos y según el diario británico The Guardian, cuenta con la segunda librería más importante del mundo: El Ateneo Grand Splendid construido sobre un antiguo cine que conserva su esplendor y elegancia, con su cúpula decorada con frescos, barandas originales e impecable decoración. Donde estaba el antiguo escenario hoy funciona un bar que invita a sentarse a tomar un café y leer un libro o tal vez ubicarse en los exclusivos palcos que funcionan como salas de lectura.

Y si te quedaste con ganas de ver más, podes visitar el Cementerio de la Recoleta, que debe su nombre a que allí se hallaba el convento de los monjes recoletos. El lugar es muy visitado por sus numerosos e imponentes mausoleos y bóvedas, pertenecientes a muchos de los protagonistas de la historia argentina, como Eva Perón. El cementerio muestra su valor arquitectónico, ya que las principales familias de la ciudad competían por construir panteones esplendorosos y entre las personalidades enterradas allí figuran líderes políticos, presidentes, escritores, Premios Nobel, deportistas y empresarios.

Acá se encuentran muchas historias, como la de Liliana Crociati, quien falleció durante su luna de miel. Sus padres le construyeron una bóveda que reproducía su dormitorio y esa escultura fue colocada en la entrada, luciendo su vestido de novia con el que fue sepultada y acompañada de su perro. O la de David Alleno, un cuidador del cementerio, que ahorró toda su vida sólo para poder construir acá su propia tumba.

O tal vez recorrer el Jardín Japonés para disfrutar de su paz interior en medio del bullicio de la ciudad o los inmensos Bosques de Palermo con sus lagos, sitios de deportes, un inmenso rosedal, anfiteatro, patio andaluz y un Jardín de Poetas con bustos que recuerdan personajes célebres y el Planetario Galileo Galilei que se construyó con la finalidad de divulgar la ciencia astronómica a través de espectáculos didácticos para el público en general y en su explanada de acceso hay tres meteoritos encontrados en territorio argentino.

Por supuesto hay mucho más por recorrer y conocer y tal vez quieras incursionar en el idioma Lunfardo que es una jerga popular que se desarrolló a mediados del siglo XIX, con giros idiomáticos de Italia, Francia Galicia y Portugal, así como de la población negra, criolla e indígena. El lunfardo quedó inmortalizado en la música popular y el tango.

El cine en Buenos Aires

La ciudad también fue usada para filmaciones nacionales e internacionales y algunas de las más conocidas son Asesinato en el Senado de la Nación (1984), La Historia Oficial (1985), Esperando la Carroza (1985), Tango Feroz (1993), Evita (1996), Nueve Reinas (2000), Plata Quemada (2000), El Hijo de la Novia (2001), Assassination Tango (2002), Imaginando Argentina (2003), Tetro (2009), El Secreto de sus Ojos (2009), Carancho (2010), Un Cuento Chino (2011), Elefante Blanco (2012), Relatos Salvajes (2014), Focus (2015), Los Dos Papas (2019).

Pero hasta acá llegamos hoy, por supuesto hay mucho más por ver y conocer de Buenos Aires, esperamos que puedas venir a visitar y disfrutar de ésta magnífica ciudad.

