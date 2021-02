Hoy Malta – Última Parte

Si te gusta el cine, te cuento que Malta es un lugar al que tenes que visitar al menos una vez en la vida, ya que acá se encuentra el Hollywood del Mediterráneo, debido a la cercanía de los lugares de filmación y los bajos costos de producción.

Malta es famosa por sus escenarios y porque posee condiciones perfectas para rodar. La isla puede hacerse pasar por Israel, Roma, Francia, Palestina o cualquier otro lugar que te puedes imaginar, tanto moderno como del pasado. Acá se filmaron más de 130 películas y series.

Su posición geográfica entre Europa y África, sus escenarios y recursos naturales, las distancias cortas que permiten rodar en cinco localizaciones diferentes en un mismo día, sus horas de luz solar, su clima templado, junto a sus acantilados y ciudades históricas como Mdina, te transportan al Siglo XV mientras caminas por sus calles amuralladas y sus empedrados callejones que hacen de Malta el lugar ideal para directores de cine, de la talla de Ridley Scott, Steven Spielberg, Guy Ritchie o Alejandro Amenábar. La industria del cine recibe ayuda y permisos del gobierno maltés, hasta el punto que es una de las principales fuentes de ingresos de este país.

Repasemos algunas películas.

Uno de los primeros directores que se fijó en Malta fue Alan Parker quien en 1978, convirtió a Malta en Turquía durante el rodaje de la película El Expreso de Medianoche donde se cuenta la historia del estadounidense Billy Hayes, apresado en el aeropuerto de Estambul cuando se disponía a subir a un avión ocultando varios paquetes de hachís. El Fuerte de San Telmo, en La Valeta, simuló ser la prisión turca en la que estuvo Hayes encerrado.

El Grand Muelle de La Valeta fue el puerto de Alejandría en el filme Alejandro Magno, protagonizada por Colin Farrell y también fue el puerto de Marsella en la película El Conde de Montecristo, donde Mdina fue la ciudad de Roma y la torre de Comino el Castillo de If, la prisión en la que está preso el protagonista, pero también utilizaron como escenario de rodaje la Laguna Azul.

Otra película que tuvo mucha repercusión fue Gladiator, dirigida por Ridley Scott. Que rodó acá durante 3 meses, utilizando una réplica del Coliseo de quince metros de altura, construido específicamente para la película en el Fuerte de Ricasoli. Russel Crowe, Joaquín Phoenix, Richard Harris y Oliver Reed participaron del filme. Este último falleció en un bar de La Valeta, llamado El Pub, después de beber tres botellas de ron jamaicano, ocho botellas de cerveza alemana, algunos whiskies y haber retado a pulsear a marines ingleses de la Royal Navy. Desde entonces, este bar se conoce con el sobrenombre de Ollies Last Pub y se ha convertido en un lugar de peregrinación para sus admiradores.

Troya, protagonizada por Brad Pitt y Orlando Bloom, también se filmó en parte en Malta. Además del Fuerte Ricasoli, la película muestra sitios como la playa Golden Bay, ubicada en un acantilado en el noroeste de Malta y la Laguna Azul, en Comino.

En la película Ágora, dirigida por Alejandro Amenábar, Malta se convirtió en la antigua Alejandría, donde vivió la matemática Hipatia. En el Fuerte Ricasoli, se construyeron los decorados de la película que incluyen viviendas, el ágora, la prefectura romana, templos paganos, iglesias cristianas y las calles de la ciudad. También rodaron en Marsaxlokk, donde hicieron la réplica de las escaleras de la Biblioteca de Alejandría. Este pintoresco pueblo de pescadores en el sur de la isla, es un pequeño puerto donde abundan los luzzus, que son unas barcazas pintadas de colores vivos y con un ojo de Horus en la proa, que según los fenicios, aleja envidia y atraen la buena suerte para la pesca. Otro lugar que se ve en escenas es la antigua capital maltesa, Mdina. Conocida como Ciudad Del Silencio, una ciudad amurallada, situada en un promontorio y repleta de bellos edificios, palacios barrocos y un laberinto de calles estrechas donde el susurro del pasado se hace evidente.

También acá se filmaron los primeros capítulos de la serie Games of Thrones, donde Mdina se convirtió en la Fortaleza Roja del Desembarco del Rey, la Capital de los Siete Reinos. La Ventana Azul en Gozo, que colapsó en 2017 por un temporal, fue el escenario de la boda de Daenerys Targaryen y Khal Drogo. Los acantilados de Gozo se convirtieron en exteriores de la ciudad de Pentos, donde Daenerys y Viserys Targaryen pasan un tiempo como invitados del Magíster Illiryo Mopatis y también el Convento de Santo Domingo en Rabat, el Fuerte Ricasoli en el Gran Puerto o varias localizaciones en la isla de Gozo.

Está claro que este pequeño archipiélago se lleva bien con el séptimo arte. Si te gusta el turismo cinematográfico, aquí te dejo otras películas rodadas en Malta: La Espía que me Amó, (1977), La Isla de las Cabezas Cortadas (1995), Barridos por la Marea (2002), Tercera Identidad (2004), Múnich (2005), Capitán Phillips (2013), Guerra Mundial Z (2013), Frente al Mar (2015) y Mujer Maravilla (2017).

Una de las películas que se filmaron íntegramente en Malta fue Popeye en 1980. En la Bahía de Anchor Bay se construyó el set de rodaje de la película, dedicada a las aventuras del famoso marino que comía espinacas para tener más fuerza. Al finalizar la grabación, el sitio se convirtió en una atracción turística: Sweetheaven o Popeye Village.

Nosotros fuimos a visitar éste pueblo que se convirtió en sitio de filmación de la película protagonizada por el genial Robín Williams en el papel del fornido marinero. Para la película, se armó un pequeño pueblo donde aún están los escenarios y decorados del largometraje. La construcción del set comenzó en junio del 1979, donde un equipo de 165 trabajadores trabajó durante siete meses, para construir el pueblo, el cual tiene diecinueve construcciones de madera. Cientos de troncos y miles de placas madera se importaron de los Países Bajos, mientras que de Canadá se importaron las tejas de madera que se utilizaron en la construcción de los techos. Además, se construyó un rompeolas de 75 metros alrededor de la Bahía del Ancla para proteger el set de la marea alta durante el rodaje.

Con el tiempo, la construcción quedó armada y ahora se desarrollan distintas actividades como paseos en barco por la Bahía del Ancla, teatro de marionetas, cine. Con sólo 60 millones de dólares recaudados, la película fue un fracaso comercial pero los que fuimos niños en esa época quedamos complacidos al visitar el lugar.

Al llegar a Popeye Village lo ves a él, con su camiseta a rayas, su gorra y su pipa al costado de la boca. Un poco más allá están Olivia y Brutus. Al verlos te vuelven los recuerdos de tu infancia y seguro sonreís.

Un padre llegaba con sus hijos pequeños al poblado y mientras él miraba extasiado a los personajes que pasean por ahí y les sacaba fotos les decía a sus hijos:

- Miren, allá va Popeye, uno de los héroes de mi infancia! los chicos se miran entre sí y hacen gestos de no entender quiénes son esos personajes.

- Ves, aquella es Olivia y seguro que ahora viene Brutus, pelea con Popeye y rapta a Olivia, cargándola en el hombro, mientras ella grita: Popeyeeeee!! Los chicos siguen mirándose extrañados y preguntan: Papá y esos quiénes son?

El padre mira a sus hijos extrañado, sin entender porque no conocen a esos personajes. Mientras ellos siguen jugando con sus muñecos de Toy Story y Madagascar. Los tiempos cambiaron y los héroes también.

Una de las principales calles en La Valeta es República, calle peatonal y eje principal de ciudad, que va desde las puertas de la ciudad hasta el fuerte de San Telmo, pasando por los monumentos más representativos como la Co-Catedral de San Juan, el Palacio del Gran Maestre y dos fortificaciones: St James Cavalier y St John Cavalier, un inmenso bastión propiedad aún de la Orden de Malta.

Algo muy pintoresco son los coloridos balcones de madera que dan una apariencia antigua. Lo lindo es conocer los callejones estrechos y cuidados. La calle Merchants es una de las más bulliciosa, llena de restaurantes y bares, en pleno centro de la Valeta, con muchas tiendas de recuerdos. Un lugar de reunión tanto para turistas como para los locales. Sin dudas es de las más turísticas de la ciudad.

Cottonera, las tres ciudades

El puerto de Valeta es uno de los puertos naturales más grandes del mundo, diariamente llegan cruceros que navegan el mediterráneo y tienen parada en Malta donde podes descubrir Cottonera que son tres pequeñas ciudades muy cercanas llamadas Senglea, Vittoriosa y Cospicua. Estos antiguos bastiones defensivos en pequeñas penínsulas, bahías y calas hacen de esta parte de Malta una de las más visitadas. Las ciudades fueron construidas en el siglo XVII por los Caballeros de Malta, bajo el mando del Maestre Cottoner, motivo por el cual su conjunto recibe el nombre de Cottonera.

Para la visita de Cottonera te proponemos que te tomes todo el día y hagas una ruta por estas tres ciudades ya que cada una tiene algo diferente que ofrecerte y las tres resultan muy interesantes de conocer.

La primera de las ciudades que vas a encontrar es Senglea. Hay que recorrerla a pie, ya que no es muy grande y podes apreciarla mejor. Para ello te recomendamos caminar por la calle principal, Settembru, hasta llegar al final donde se encuentra el Forti San Mikel, una fortificación construida entre el año 1551 y 1565 que ofrece una belleza impresionante. Senglea se enorgullece de su resistencia durante el sitio de Malta por parte de los otomanos.

Vittoriosa es la más pintoresca y animada y es ideal para pasear por la calle Triq It Tarzna que bordea el mar, para luego perderse entre sus pequeñas calles ya que la luz del día, al dar en las paredes de los edificios, muestra colores que le dan un aire especial. Los edificios tienen una arquitectura que nos devuelve a otra época, con balcones llenos de flores que le dan más belleza al juego de colores. También vale la pena visitar el Forti Sant’ Anglu y el Palacio del Inquisidor, construido en 1530, uno de los edificios más antiguos e interesantes de conocer en Malta y por supuesto el Forti Rikazoli, escenario de películas como Gladiador o Troya.

Cospicua es las más conocida gracias a su puerto de 1776. Es la más grande de las tres y fue la última en construirse. En ella todavía hay bastiones construidos por los Caballeros de la Orden de Malta y donde se encuentra una de las iglesias más importantes de todo el archipiélago construida en homenaje a la patrona de esta ciudad y de toda Malta, la Inmaculada Concepción con una exposición de pinturas de esta virgen y del Niño Jesús, realizadas por el artista Polidoro da Lanciano.

Al noroeste de La Valeta están las ciudades de Sliema, St Julien y Paceville, con playas, bares, discotecas, pubs y zonas comerciales, las tres ciudades forman una zona muy tranquila y de gran belleza cultural que vale la pena visitar.

El pueblo de Marsaxlokk

En nuestro recorrido por Malta, visitamos Marsaxlokk, una ciudad de unos 3.000 habitantes que se conoce como el pueblo de los pescadores. Tal vez sea uno de los pueblos más bonitos del archipiélago, reconocible por los colores amarillos, azules, rojos y verdes de sus embarcaciones, conocidas como Luzzu, que flotan en sus aguas. Estas barcazas se utilizan para la pesca del lampuki, un pez del mediterráneo que se captura entre agosto y diciembre y está presente en varias comidas tradicionales.

Se cree que los fenicios en el siglo IX a.C fueron los primeros en asentarse acá y el nombre proviene de la unión de las palabras maltesas: Marsa (puerto) y Xlokk (viento siroco) debido a la importante presencia que este viento africano que llega a éste rincón. A los fenicios se les atribuye la costumbre de decorar las proas de las embarcaciones con un Ojo de Horus, el emblema protector del dios egipcio que habían visto en los veleros del Nilo. Este ojo es uno de los símbolos del Antiguo Egipto y servía para atraer la buena fortuna y prevenir, sobre todo, el mal de ojo. El mito cuenta que Set arrancó un ojo a Horus tras la muerte de Osiris, aunque consiguió ser repuesto gracias a la intercesión de Hathor. Por ello, el Ojo de Horus es interpretado como símbolo de revitalización, curación y protección.

Los habitantes de la localidad se sienten orgullosos de sus tradiciones y por ello se preocupan siempre de que sus barcos luzcan bonitos e impecables, conscientes de la belleza que aportan al puerto pesquero de Marsaxlokk. Así, hoy la villa marinera invita a disfrutar de un paseo por su puerto calmo, del gran mercado de pescado que se realiza los domingos y del atardecer desde uno de sus restaurantes junto al mar disfrutando de un plato de pez espada, atún o lampuki.

En la panorámica de la ciudad desde el puerto, destaca la Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya por encima de los demás edificios debido el color ocre de su fachada y a la cúpula roja que la corona. La iglesia, de estilo barroco, fue levantada finales del siglo XIX como punto de referencia religiosa al que acudían los lugareños.

Las catacumbas de Malta

Las catacumbas de San Pablo son algunas de las características más destacadas de la arqueología del cristianismo primitivo de Malta. Los trabajos de limpieza arqueológica del sitio revelaron un extenso sistema de galerías subterráneas y tumbas que datan de los siglos III al VIII d.C.

Hay más de 30 hipogeos en todo el complejo de San Pablo y Santa Águeda, más de 20 están abiertos al público.

Las catacumbas de San Pablo forman parte de un gran cementerio ubicado fuera de las murallas de la antigua ciudad griega de Melite, ahora cubierta por Mdina y Rabat. También comprende las catacumbas de Santa Águeda, San Katald y San Agustín.

Es posible que el cementerio se haya originado durante el período fenicio-púnico.

Al igual que la tradición romana, los entierros fenicios y púnicos se ubicaban fuera de las murallas de la ciudad. Las numerosas tumbas descubiertas en áreas fuera de la línea conocida de la ciudad romana sugieren que la ciudad de Melite tenía casi el mismo tamaño que el actual.

Las primeras tumbas consistían en un pozo rectangular profundo con una o dos cámaras excavadas de sus lados. Este tipo de entierro se usó durante la ocupación romana de las islas, pero las cámaras se hicieron más grandes y más regulares en forma con el tiempo. Es probable que esta ampliación se uniera a tumbas vecinas y condujera a la creación de pequeñas catacumbas, que se convirtieron en la norma en el siglo IV. Las catacumbas estuvieron en uso hasta el siglo VIII.

Se pueden visitar 20 catacumbas del grupo de San Pablo, cuyo complejo de 2000 m2 es la catacumba más grande encontrada en la isla y es tan grande que sirvió como cementerio comunal en fases sucesivas de la historia de Malta.

En el complejo hay varios tipos de entierro pero los mejor cuidados son las llamadas tumbas baldacchino que son entierros independientes que dominan los corredores del complejo, con decoraciones que incluyen ilustraciones y mensajes escritos con pintura roja. Las catacumbas muestran evidencias de enterramientos cristianos, paganos y judíos unos al lado de otros y sin divisiones visibles.

Nosotros visitamos las catacumbas de San Pablo y Santa Agatha y son impresionantes y te permiten conocer sobre el período histórico en que Roma prohibió el cristianismo. Aunque estas catacumbas no sean tan grandes como las de Roma son interesantes de conocer, ya que se conservan en muy buenas condiciones y podes perderte en medio de este cementerio subterráneo.

Las catacumbas de Santa Agatha son más pequeñas que las de San Pablo y dentro de ellas se halla una hermosa basílica en la que todavía se aprecia la esencia pictórica del estilo bizantino y greco romano. Pero solo se puede visitar una pequeña porción de las catacumbas porque contienen frescos del siglo XVI y están cerradas para preservarlos.

Complejos Neolíticos

Como dijimos antes, Malta es un sitio histórico por excelencia y lo encontras en el Hipogeo de Hal Saflieni que son unas construcciones funerarias de mucho antes de la llegadas de los griegos y los romanos. Este lugar se descubrió en 1902 durante la construcción de una cisterna y tras varios años de excavación apareció ésta gran necrópolis.

El Hipogeo tiene tres niveles. En el primero es el más antiguo, tiene cuevas naturales y está a 10 metros bajo tierra. El segundo nivel tiene una estructura más cuidada y ahí están las salas más conocidas del lugar: la Sala Principal formada por varias entradas y varias puertas ciegas y la Sala Decorada de forma circular, amplia y con paredes lisas e inclinadas. También está el Pozo de las Serpientes, en el que se cree que se guardaban serpientes o para la colecta de limosnas.

La sala más conocida del hipogeo es la Sancta Sanctorum, que se encuentra en el tercer nivel y consiste en un inmenso almacén que se utilizaba para conservar el grano.

Al sur de la isla fuimos a un complejo arquitectónico formado por un templo principal y tres estructuras megalíticas situadas no muy lejos de éste. Lo primero que ves al llegar a Hagar Qim es un museo donde se proyecta un audiovisual y allí explica detalladamente la historia del sitio, incluyendo las hipótesis que existen en torno al método con que se construyó. Luego fuimos hasta un sendero que te lleva hasta esa impresionante construcción con fabulosas vistas al mar y sus acantilados.

Los templos fueron construidos entre el 3600 y 3200 a.C. El templo principal está formado por una entrada exterior que conecta con seis grandes habitaciones. Todo el edificio se encuentra protegido por un muro exterior hecho con grandes bloques de piedra ubicados de forma vertical. Este tipo de construcción es muy característica en las obras megalíticas maltesas: otras que se han encontrado siguen más o menos esta misma estructura. Cabe mencionar que uno de estos muros contiene el mayor megalito maltés, el cual mide aproximadamente unos 5 metros y pesa unas 57 toneladas que nadie sabe cómo llegaron allí. El templo está decorado con motivos vegetales y espirales. En las excavaciones se encontraron varias estatuas de mujeres gordas que podemos ver en el Museo Nacional de Arqueología de La Valeta.

Muy cerca del Hagar Qim se encuentra otra serie de estructuras que se conocen con el nombre de Mnajdra y que se levantan en un hueco que se encuentra sobre los acantilados. Este templo es más pequeño y parece que se usaba como calendario para determinar las mejores fechas para las tareas agrícolas, aunque como suele ocurrir en estos casos, las teorías sobre su funcionalidad son diversas. Los templos de Hagar Qim y Mnajdra se encuentran bien cuidados, a resguardo de los riesgos naturales dotando a la región de un gran valor histórico, arqueológico y cultural.

Hagar Qim, junto a Ggantija en la isla de Gozo, son los templos más antiguos del mundo están en Malta, siendo incluso anteriores a Stonehenge o las Pirámides de Egipto, aunque a simple vista, los templos megalíticos resultan menos impresionantes que los dos ejemplos mencionados, pero desde luego, cuando uno ahonda en su historia, complejidad y extraños rituales y cultos que en ellos se llevaban a cabo, no puede dejar de sentir admiración y una cierta perplejidad ante nuestros antepasados más remotos.

Ya que hablamos de la Isla de Gozo que es físicamente diferente y más tranquila que Malta con un terreno más verde y características rurales. Con muchas colinas, valles, bellos acantilados escarpados y caminos rurales sinuosos que pueden ser interesantes para el senderismo. A diferencia de Malta, Gozo debe su patrimonio a su belleza natural y no a la vida urbana. No obstante, es una isla tan colorida y bella que te recomendamos que no te la pierdas, porque estamos seguros que te enamorará.

La isla estuvo deshabitada durante miles de años y conserva muestras de la inmigración histórica y el reinado de los fenicios, los romanos, los árabes, los sicilianos, los franceses y los británicos, entre otros. Esta ciudad es conocida por las ruinas del templo monolítico Ggantija, las rutas rurales de senderismo, las playas y las zonas de submarinismo.

La capital de Gozo es Victoria, antiguamente se la llamaba Rabat, pero en el año 1887, mientras la isla pertenecía al Imperio Británico, se le cambió el nombre para honrar a la reina Victoria de Inglaterra.

Una de las principales atracciones de Gozo, era la Ventana Azul, pero ésta colapsó el 8 de marzo de 2017 a causa de un fuerte temporal marítimo. Esta formación rocosa ya estaba muy deteriorada por lo que los fans de Games of Thrones tienen un sitio menos para visitar ya que este sitio se usó como locación de filmación de dicha serie.

Isla de Comino

La isla de Comino se caracteriza por ser un territorio inhabitado. Si visitas la isla vas a descubrir playas casi vírgenes en medio del Mediterráneo y para llegar solo debes tomar un ferry desde Malta o desde Gozo.

Esta es una isla para los amantes de la naturaleza, con algunas de las mejores zonas de baño con aguas transparentes, entre rocas escarpadas, acantilados irregulares, cuevas, túneles y pequeñas playas de arena. El agua es particularmente deslumbrante en torno al canal de Comino que divide un pequeño trozo de isla rocosa llamada Cominotto donde se encuentra la conocida Laguna Azul, una hermosa playa de aguas transparentes y cristalinas muy agradable para bañarse. Pero al gozar de tanta popularidad, durante el verano está llena y se vuelve difícil encontrar un lugar donde relajarse. Además, al ser una playa de roca y es un poco incómodo tomar sol sobre el duro suelo.

Pero hasta acá llegamos hoy con Malta. La semana que viene viajaremos a otro lugar maravilloso.

