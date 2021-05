Hoy Singapur – Última Parte

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Singapur, conocido como Changi te imagina que llegas a otro mundo. Acá llegan unas 70 millones de personas al año y lleva muchos años seguidos quedándose con el trono del mejor aeropuerto del mundo. El Aeropuerto de Changi tuvo altas nota en todas las categorías donde se presentó, porque además tiene características que lo convierten en una atracción en sí misma, más allá de ser un simple lugar de paso.

El aeropuerto tiene la apariencia de un gran centro comercial con más 350 comercios. Además de sus 4 terminales, Changi tiene la terminal JetQuay, que normalmente utilizan quienes viajan en aviones privados y que incluye duchas y cuartos para tomar una siesta.

Todo el ambiente tiene un característico olor a té de orquídeas, que es una estrategia para que los usuarios lo recuerden como un lugar especial.

Changi tiene su propia sala de cine, salas de videojuegos y spas, un tobogán de cuatro pisos, un jardín de plantas propias de Singapur y otro con más de 100 especies de cactus y plantas de zonas áridas de África y América, además de hoteles, piscinas, sitios para descansar en forma placentera entre escalas, tomar una ducha, disfrutar las maquinas gratuitas de masajes de pies, entretenerse con los juegos interactivos donde todos pueden subir su foto y compartirla en las cientos de pantallas existentes, pero además podes ver obras de arte como la llamada Lluvia Cinética donde 1600 gotas de bronce se mueven al unísono y forman cientos de figuras mientras suena una música relajante.

Hace dos años, el aeropuerto de Changi, inauguro el Jewel Changi, una nueva terminal con la que aumentaría su capacidad de tráfico a 85 millones de pasajeros por año y es un espacio pensado como un bosque bajo techo, con sus propias nubes de vapor y una catarata de 40 metros de alto sobre la que se proyectarán espectáculos de luces.

Singapur es uno de los países más populares del mundo gracias a su crecimiento y eso llamó la atención no sólo de los grandes inversores, sino también del deporte mundial. Por eso, desde el 2008 alberga una carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y ese año se realizó la primera carrera nocturna con iluminación artificial quedando en la historia de este deporte. El vencedor de la prueba en 2008 fue el español Fernando Alonso. También ese año, albergó los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud y 10 años después ese mismo evento se realizaría en Buenos Aires.

Damos una vuelta por Singapur?

Singapur es considerada una Ciudad Jardín, con miles de especies de árboles y flores en toda la isla, parques verdes, reservas y exuberantes jardines colgantes de los edificios, incluso en edificios interiores. Para quien visita esta maravillosa ciudad, hay un lugar que impacta tanto por la proeza tecnológica como por el despliegue espectacular de shows que tienen lugar en ese sitio cada noche. Estamos hablando de los Jardines de la Bahía, un lugar con diferentes ambientaciones de climas y arboles gigantes que sin dudas van a sorprender y convertir la estadía en Singapur en algo memorable.

Tras casi 5 años de construcción y 1.000 millones de dólares de inversión, los Jardines de la Bahía de Singapur fueron inaugurados en junio de 2012, se convirtieron en una de las atracciones más visitadas de Singapur y están localizados en una gran extensión de terreno localizada entre el mar y la parte trasera del complejo Marina Bay Sands.

No es sólo la variedad de flora se destaca aquí sino también la sostenibilidad integral que hacen de los jardines una atracción ecológica y quien pase por los jardines notara los Súper Árboles, que son once enormes estructuras de acero recubiertas por plantas en sus laterales que forman jardines verticales, unidos por puentes colgantes y que se han convertido en la imagen más espectacular de los jardines. Cada uno de estos ejemplares mide entre 25 y 50 mts de alto y en el mayor de ellos hay un restaurante giratorio desde donde se ve toda la ciudad. Estos Súper Árboles tienen características ambientalmente sostenibles y cuentan con paneles solares en su parte superior que captan la energía solar que se usa para iluminarlos.

Al anochecer, miles de personas se acercan al lugar, para disfrutar de un espectáculo gratuito de luz y sonido, ya que los árboles se iluminan en forma sincronizada con la música y todos agradecen al final con un gran aplauso.

En este parque, bajo los rascacielos de la bahía y junto a la orilla del mar, se encuentra la estatua más conocida de Merlion, el símbolo de Singapur, que es mitad pez y mitad león. La cabeza de león representa al león que descubrió el príncipe Sang Nila Utama cuando re-descubrió Singapur en el siglo XI y la cola de pez representa el pasado pesquero de la ciudad, cuando aún se conocía como Temasek. Cuando Sang Nila llegó a Singapur cambió el nombre de Temasek por Singapura (Ciudad León).

En el parque hay dos estatuas de Merlion. La mayor de 9 mts de altura y 70 toneladas, escupe agua a la bahía, es la más famosa y todos quieren tomarse una fotografía ahí.

Cuando llegas a los Jardines de la Bahía te encontrás con más tecnología y algo que ves son taxis autónomos, es decir taxis sin chofer que te llevan de un lado a otro y te acercan a dos invernaderos enormes recubiertos de paneles de cristal conocidos como Cloud Forest y Flower Dome.

El Cloud Forest, se construyó alrededor de una montaña artificial de 35 metros de altura donde se esconde la catarata interior más alta del mundo. Según se desciende por la montaña, se van viendo los diversos hábitats que existen en función de la altitud, ya que tiene plantas que habitan a más de 2.000 metros de altura. Ahí podés ver desde plantas carnívoras como las plantas de jarra o la Venus atrapamoscas, o disfrutar de una enorme alfombra de helechos y musgo. También hay una caverna donde hay formaciones de estalactitas y estalagmitas reales y un micro cine donde se muestra películas que hablan sobre el calentamiento global y que le podría pasar al planeta si aumenta la temperatura unos 5°C.

Para terminar, un paseo por el Jardín Secreto, donde existen más de 7.000 plantas de más de 135 especies e híbridos, además de un jardín de orquídeas en miniatura que tenes que verlas a través de una lupa.

El otro invernadero, el Flower Dome tiene 12.000 m2 y está catalogado como el mayor invernadero de cristal del mundo. No sólo cuenta con flores de todo el mundo, sino también con árboles que sólo se encuentran en un lugar del planeta, como los baobabs africanos, los arboles de Joshua de California, los árboles de los bosques patagónicos y de los desiertos australianos, también los jardines mediterráneos y por supuesto las plantas desérticas que almacena agua como los cactus, aloes y suculentas.

Si bien las plantas tienen un valor significativo, los invernaderos están diseñados para la sostenibilidad con un sistema de enfriamiento que reduce el consumo de energía en al menos el treinta por ciento. Éstos incluyen el vidrio especial que permite el ingreso de luz para las plantas pero reduce el calor, refrescando el air y deshumidificándolo antes de enfriarlo para reducir la cantidad de energía usada y de esa forma aprovechar el calor para reducir la dependencia a los sistemas eléctricos de calefacción. En la medida de lo posible, los invernaderos pretenden reutilizar la energía creada y reducir los residuos energéticos.

Te dejo ésta página para visitar para que veas de qué estamos hablando.

El Marina Bay Sands

Marina Bay Sands es un complejo de hotel, casino y centro comercial, cuya construcción alcanzó los 5.700 millones de dólares. Fue diseñado por el arquitecto Moshe Safdie para Las Vegas Sands Corporation, tiene una superficie de 845.000 m2 y su espectacular forma sobresale en el paseo marítimo de Singapur, creando una puerta de entrada a la ciudad y armando una especie de ciudad moderna dentro de otra ciudad moderna.

El conjunto tiene tres torres hoteleras con 2.560 habitaciones, centro de convenciones y exposiciones de 120.000 m², un enorme centro comercial de varias plantas, museo de Arte y Ciencia, dos teatros Arenas con capacidad para 4.000 personas, seis restaurantes, dos pabellones flotantes, un casino con 500 mesas y 1.600 máquinas tragamonedas, una plaza pública de 5.000 m2 y conexiones con el metro y medios de transporte.

El núcleo del complejo está formado por tres torres independientes de 55 plantas destinadas a hotel, coronadas por una única plataforma apoyada sobre ellas, a modo de terraza abierta de 340 m de largo, finalizando en uno de los lados en la mayor plataforma pública en el voladizo más largo del mundo con 65 mts. Esta plataforma llamada Sky Park se encuentra a 200 mts de altura y cuenta con una piscina elevada de 150 mts de largo, llamada Infinity Pool, con bordes invisible de 150 mts y capacidad para 3.900 personas. El Sky Park cuenta con senderos arbolados, restaurantes, discotecas, jardines y un observatorio público con vistas de 360 grados de la ciudad.

Originalmente programado para abrir en 2009, la empresa enfrentó retrasos causados por el aumento de costos de materiales y escasez de mano de obra desde el principio. La crisis financiera mundial, presionó a la compañía a retrasar sus proyectos en otros lugares para completar el complejo integrado, que fue inaugurado en junio de 2014.

Las 2.560 habitaciones se encuentran distribuidas entre las tres torres y el precio por noche para la habitación más barata es de 500 dólares.

También cuenta con uno de los centros comerciales más grandes y lujosos del mundo llamado The Shoppes, el cual se comunica directamente con el hotel, donde no solo se encuentran las marcas más glamurosas de la moda, sino también sitios donde comer y una original fuente en forma de embudo, cuya agua cae sobre un canal donde navegan góndolas y desde el techo de su plaza seca se ven una enorme lámpara donde se proyectan imágenes y se realizan shows del luz y sonido.

En el siguiente video podes ver un poco lo que es la Bahía de Singapur.

Barrios de Singapur

Como dijimos, el país es muy cosmopolita y aunque todos dicen ser singapurenses, hay dos razas bien diferenciadas, y no se mezclan demasiado a pesar de años de convivencia: los chinos y los hindúes.

Ellos viven en lugares bien marcados: Little India y Chinatown y los dos se pueden visitar moviéndote en el metro (subte).

El primero que visitamos fue Little India y al salir del metro nos impactó el fuerte olor a mierda que había en el ambiente. Muy cerca, un camión atmosférico hacía su trabajo y todo el que pasaba por ahí se tapaba la nariz. Linda experiencia como para arrancar el día recién desayunados no?.

Pero dejando de lado el camión atmosférico, el olor a incienso y especias invade las calles, las tiendas muestran sus ropas de colores y se multiplican los puestos de flores y comida al paso. Esto y su arquitectura son cosas que lo hacen un barrio especial. Lleno de joyerías donde prevalece el oro, pero también centros de estética donde podés hacerte un tatuaje con henna y supermercados al mejor estilo Kwik-E-Mart de Apu (el de los Simpson).

Los primeros inmigrantes indios fueron sirvientes de Sir Stamford Raffles, que llegaron durante el XIX buscando trabajo. Lo más impactante es el ambiente del barrio, porque es como recorrer una calle de Bombay. Actualmente Little India es el centro neurálgico de la comunidad india en Singapur.

Recomiendo beber un chai masala, que es un té con especies.

Uno de los lugares para visitar es el templo de Sri Veeramakaliamman (no me pidas que lo pronuncie porque es muy difícil) y está dedicado a la diosa Kali, (en la doctrina hindú es la imagen oscura de la Madre Universo, esposa de Shiva Parvati y destructora de la maldad y de los demonios). Dentro del templo hay varias imágenes de ella junto a sus hijos Ganesha y Murugan. Muy lindo lugar en donde se respira inciensos y flores de loto, se ven cartones de leche con lo que bañan las deidades y todos circulan descalzos.

El templo fue construido en 1881, es el más importante de la comunidad hindú y aunque no lo creas no está en Little India sino que se encuentra infiltrado dentro de Chinatown.

Por su parte, en Chinatown hay cientos de restaurantes de comida china, thai, coreana, taiwanesa, etc. El olor a comida friéndose en grande cacerolas, se huele a la distancia, sus grandes bowls con arroz blanco, sus pescados secos y salados, sus patos colgados y listos para ser servidos, sus panes cocidos al vapor y sus toneladas de pollo frito servidos con salsas semi dulces te llamarán la atención, así que usa pegamento extra para tus dientes postizos, así quedan bien fijados, porque te aseguro que vas a comer mucho y variado porque los precios son económicos y la calidad de la comida es bastante buena.

Chinatown es el centro de la comunidad china de Singapur. En Pagoda Street seguro te vas a cruzar con turistas que se deleitan comiendo, comprando baratijas o solamente sacando fotos a los característicos farolitos que adornan la calle. Acá podés tomar un cofi, que es tradicional café singapurense.

El barrio surgió en 1821 cuando llegó el primer junco con trabajadores desde Xiamen y se establecieron al sur. Chinatown se destaca por la mezcla cultural y es posible ver dos mezquitas árabes y el templo hindú Sri Veeramakaliamman. Pero por supuesto hay templos chinos como el Thian Hock Keng Temple, uno de los más importantes y antiguos dedicado a Ma Zu, la Diosa del Mar a quien se le rinde respeto para tener un viaje seguro o el Buddha Tooth Relic Temple, que es un templo construido y dicen que alberga una reliquia en forma de diente de Buda.

Desayuno con orangutanes

Habíamos leído de una experiencia con orangutanes y quisimos ver de qué se trataba, así que nos fuimos a desayunar con ellos. Y te cuento que no hay mejor manera de comenzar el día que visitar uno de los zoológicos más lindos del mundo y tener una experiencia gastronómica única con algunos amigos de la selva, como los encantadores orangutanes, algunas serpientes resbaladizas y monos titíes cabeza de algodón, que te dan una cálida bienvenida al zoológico de Singapur.

Este zoológico que ocupa 28 hectáreas está ubicado los márgenes superiores del Embalse Seletar dentro de la muy boscosa cuenca central de Singapur. Costó 9 millones de dólares y se abrió en 1973 y atrae a 2 millones de visitantes por año. Está operado por la institución Reservas de vida silvestre de Singapur, que también gestiona el Safari nocturno y el parque de aves de Jurong. Hay 315 especies de animales, de las cuales un 16% son consideradas especies amenazadas.

El zoológico de Singapur tiene cuatro recintos. El primero es el zoológico general donde hay 300 especies de mamíferos, reptiles y aves, el segundo es el River Safari, que alberga animales marinos y es el único parque de animales acuáticos de toda Asia. Después está el Night Safari, el primer parque de vida silvestre del mundo en el que ves animales que están activos durante la noche y por último el parque de aves, el más grande de Asia.

Muchos hábitats incorporan sitios de observación como plataformas elevadas para ver la exhibición de jirafas, galerías submarinas para ver los mundos acuáticos de las nutrias, hipopótamos pigmeos y cocodrilos de estuarios gigantes, así como observatorios de vidrio para ver animales como guepardos y leones. Acá también se usan barreras naturales como arroyos, paredes de roca y paisajes para separar a los animales de los visitantes y crear un efecto de zoológico abierto, por donde los visitantes pueden circular libremente en minibuses abiertos.

Este es el primer zoológico del mundo con un hábitat de orangutanes de rango libre que presenta a éstos simios en un entorno natural y cuyo programa cuidados depende de Jungle Breakfast whit Wildlife y esto es acercar al público durante un desayuno en un gran patio abierto mientras unos orangutanes se encuentran cerca de ellos y también desayunan, éste programa no está disponible en ningún otro lugar de Asia.

Si tenés la posibilidad de ir, te advierto que los orangutanes no se sientan a tu mesa para compartís unos mates y unos bizcochitos de grasa. Solo los acercan a un sector en donde todos pueden tomarse unas fotos con ellos sin estresarlos demasiado, aunque seguro lo es. Estar ahí, aburridos y comiendo fruta, mientas un montón de gente se para delante para fotografiarse. Es un negocio por parte del Zoo? Es muy posible. Pero el programa también se financia y mantienen esos ambientes donde los animales se encuentran casi como en su hábitat natural.

Isla de Sentosa

Es una pequeña isla conectada con Singapur y desde hace unos años se convirtió en un parque de atracciones. En ella, además de playas museos, atracciones y actividades de aventura, se encuentra los Universal Studios Singapore. Y aunque tal vez no te interesen este tipo de cosas, ir a Sentosa vale la pena para pasar unas horas en unas de sus bonitas playas.

Vamos por parte.

La isla de Sentosa sólo tiene 5 km2, pero en las últimas cuatro décadas, se hizo popular en todo el mundo, está muy cerca de Singapur y se acondiciono para que se convierta en uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Gracias a los casi 1.000 millones de dólares de capital privado y público invertidos en su infraestructura.

Sentosa es la zona de recreo favorita de Asia, alberga atracciones que hace que no dejen de llegar barcos llenos de turistas. No es exagerado decir que gracias a sus spas, sus bosques tropicales, sus hoteles de cinco estrellas, sus campos de golf, su dársena de yates y sus lujosas residencias, además de los Estudios Universal y un gran Acuario que alberga cientos de especies marinas. Sentosa ofrece todas las oportunidades posibles para diversión, la aventura y el relax.

Durante su construcción, lo que se tuvo en cuenta fue el impacto medioambiental del proyecto. El mayor atractivo de Sentosa es la belleza y la tranquilidad de su entorno natural, 70% de la isla está cubierta por selva, hábitat de lagartos, monos, pavos reales, loros, así como otros animales y flora nativa. La isla cuenta con 3,2 kilómetros de playas de arena blanca y terrenos ganados al mar.

En el siglo XIX, la isla era importante porque protegía el paso al puerto de Keppel.

Los planes para fortificar la isla como parte del plan de defensa de Singapur se elaboran en 1827, pero algunas fortificaciones recién se construyeron en 1880, cuando el rápido crecimiento del puerto hizo que fuera necesario proteger las existencias de carbón contra un posible ataque enemigo. Los fuertes construidos en la isla fueron los fuertes Siloso, Serapong y Connaught y la batería del Monte Imbiah.

En la década de 1930, la isla fue fortificada y se convirtió en componente fundamental de la fortaleza de Singapur base de la artillería real y durante la Segunda Guerra Mundial, la isla fue fortaleza militar británica.

Los británicos crearon piezas de artillería en el sur, previendo un ataque japonés desde el mar, sin embargo, los japoneses invadieron y capturaron Singapur desde el norte. Tras la rendición de los aliados el 15 de febrero de 1942, la isla se convirtió en un campo de prisioneros de guerra, el lugar de reclusión de prisioneros australianos y británicos y durante la Operación Sook Ching, los hombres chinos que eran sospechosos, de estar involucrado en actividades anti-japonesas fueron brutalmente asesinados acá.

Al rendirse los japoneses en 1945, Singapur vuelve a la dominación británica y Sentosa.

Se convierte en la base del Primer Regimiento de la Artillería Real en 1947. Los soldados de Singapur eran enviados allí para entrenamiento militar antes de ser asignados a otras unidades del ejército británico en Singapur.

Finalizada la guerra, donde la isla se convirtió en lugar de retiro católico y se instaló también una iglesia protestante, también se estableció acá una escuela de formación marítima y recién en la década del 70, el gobierno decidió desarrollar la isla como un destino turístico para los visitantes locales y foráneos.

En 1974 se construye el sistema teleférico Singapur, que une Sentosa al Monte Faber, luego vendría un monorriel hasta el 2007 que se instaló el Express Sentosa.

Así que amigo lector, si tenes pensado visitar Sentosa, te cuento que cada integrante de la familia puede disfrutar de cada lugar de la isla, por ejemplo: disfrutar de los Resorts donde podrás relajarte con algún masaje oriental o simplemente descansar viendo las piscinas o las playas.

Pero tal vez quieras ir al Acuario, para visitar este extraordinario lugar que cuenta con un Récord Guinness por tener el panel acrílico más grande en su Galería del Océano con más de 18 millones de litros de agua salada y alberga a 100.000 animales de más de 800 especies marinas. Es el hogar de majestuosas mantas rayas, enormes meros Goliat, peces napoleón, morenas gigantes, grandes centellones y atunes y unos 200 tiburones.

Porque no disfrutar de los Estudios Universal Singapur. Más chico que el parque de Orlando pero no menos atractivo.

Al final de la jornada se encuentra toda en el Adventure Cove Waterpark para terminar deslizándose por sus tubos, disfrutar de su piletón con olas artificiales o hacer culi patín sin importar el ridículo. Este es un lindo lugar para descansar, disfrutar y caminar hasta que los pies te queden anchos como empanadas.

Para finalizar, te cuento que en junio del 2018 se encontraron acá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un en busca de un acuerdo para lograr la desnuclearización de Corea del Norte. Nunca un presidente estadounidense se había reunido con un líder de ese régimen y Donald Trump lo había anunciado horas después de alabar a Kim, por liberar a tres presos estadounidenses cuando un año antes se amenazaban con la destrucción total del otro.

En pocos años, Sentosa pasó de La Isla del Terror a La isla Bonita, donde ambos líderes mundiales estrecharon sus manos y limaron asperezas por el bien del mundo.

Hasta acá llegamos hoy queridos amigos.

Nos despedimos de Singapur y ya el despegue de Jetstart Asian Airways fue raro. El avión carreteó demasiado y el Estrecho de Johor, que separa Malasia de Singapur se acerca rápido. Por suerte el avión levanta y a pesar de los cimbronazos del vuelo el nuevo rumbo se aproxima. Camboya nos espera, pero antes de irnos les dejamos este video.

