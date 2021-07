Hoy España – Barcelona

Hablar de Barcelona es zambullirse en siglos de historia. Por un lado se dice que el origen fue griego y el fundador de la ciudad fue Hércules. En uno de sus múltiples viajes, se separaron nueve naves, ocho pudieron reagruparse, e iniciaron la búsqueda de la otra, que luego encontraron atracado junto a la colina de Montjuïc. Los tripulantes quedaron enamorados de la zona y fundaron la ciudad que llamarían Barca (barca) Nona (novena), Barcanona. También se dice que Hércules conoció a una chica llamada Pirene, de la que se enamoró, pero compartió su amor dos meses porque sus viajes le impedían quedarse más tiempo. Y de ahí el nombre de Pirineos.

Por otro lado se atribuyó su origen al cartaginés Amílcar Barca, padre de Aníbal quien llegó acá, fundó la ciudad y le puso su apellido Barca. Los romanos conquistan la ciudad en el año 218 a.C y la bautizan Colonia Avlia Augusta Barcino y aparecería en mapas de Ptolomeo como Barcino. Fue fortificada y amurallada por el Emperador Claudio y gracias a su comercio, su población comenzó a crecer.

Esto es parte de la historia o sólo es un mito?

Lo cierto es que Barcelona tiene unos 4.000 años de historia desde el Neolítico, como lo demuestran restos hallados en la ciudad. Sus habitantes son una mezcla de íberos, romanos, judíos, visigodos, musulmanes y cristianos. Como capital de Cataluña la ciudad forjó su permanencia en el tiempo y de ser una pequeña colonia romana, se convirtió en ciudad muy valorada por su economía, su patrimonio artístico, su cultura, su deporte y su vida social.

Barcelona, es la ciudad más cosmopolita y económicamente activa de España y siempre probó su deseo de ser moderna, seguir las últimas tendencias y estar a la cabeza de ellas. Todo se muestra al turista, sobre todo si ves su arquitectura, que refleja el modo de enfocar la vida que siempre impulsa a la ciudad. Como dijimos, Barcelona tiene historia que se ve en sus monumentos romanos, góticos y renacentistas o incluso en sus restos arqueológicos. Pero lo más característico y la hace única, se construyó en los últimos 100 años con obras como los de Antoni Gaudí, quien, junto a artistas contemporáneos, le dio a la ciudad un aspecto que la ubican en la cúspide modernista.

Históricamente la economía de Barcelona se basó en el comercio, gracias a su ubicación geográfica que le permitió tener una intensa actividad comercial con Francia, el resto de España y los países del Mediterráneo. Barcelona fue uno de los primeros territorios en iniciar la industrialización en la Europa continental, cobrando impulso en el siglo XIX, cuando se convirtió en centro para la producción de textiles y maquinaria.

Un poco más acá en el tiempo, vemos que en 1938 y pese a defender la II República, la ciudad fue foco de rebeliones internas y peleas entre partidos que ni el gobierno pudo controlar, llegando incluso a ser bombardeada en varias ocasiones y ocupada por tropas franquistas el 26 de enero de 1939. Así la dictadura franquista designa a Barcelona como polo de desarrollo y promueve una industrialización. Condiciones sociales y económicas que dinamizan la ciudad y transforman el trazado urbano, apareciendo barrios obreros y grandes vías de comunicación.

Tras la muerte de Francisco Franco y los inicios del período democrático, toda España se beneficia con la integración a la Unión Europea que generó modernos proyectos, entre ellos la organización de los Juegos Olímpicos de 1992. En el evento participaron unos 9.000 atletas de 170 países y contó con el apoyo económico y organizativo de toda España, constituyéndose en motor del desarrollo urbanístico. Los juegos fueron los primeros sin boicots de ninguna clase, algo inédito desde Múnich 1972, con los estados postsoviéticos como equipos unificados, al igual que Alemania y el regreso de Sudáfrica tras el Apartheid. Volvieron a sobresalir atletas como Carl Lewis en velocidad, Vitali Shcherbo en gimnasia artística, Javier Sotomayor en salto en alto y donde, por primera vez, se presentó el Dream Team de Básquet de Estados Unidos, con profesionales NBA como Michael Jordan, Charles Barkley, Larry Bird, Scottie Pippen, David Robinson, Karl Malone, Magic Johnson, entre otros fenómenos.

La canción oficial de los Juegos Olímpicos fue Amigos para Siempre, compuesta por Andrew Lloyd Webber y en la ceremonia inaugural fue interpretada por José Carreras y Sarah Brightman. Pero el tema más emblemático, que no perdió vigencia y se sigue escuchando, es Barcelona interpretada por Freddie Mercury y la soprano Montserrat Caballé. El líder de Queen la compuso en 1987 en honor a la diva, a quien conoció años antes y ambos la presentaron en un concierto de la olimpiada cultural. Ellos pretendían mostrarla en la ceremonia de apertura de los Juegos, pero no fue posible ya que Mercury falleció en 1991. El momento más emotivo de la ceremonia inaugural fue el encendido del pebetero, pues rompió con la tradición. El arquero Antonio Rebollo, encendió una flecha con la antorcha y la lanzó a gran altura hasta alcanzar el pebetero, iluminando así todo el estadio, pero aunque la flecha no fue disparada realmente al interior, el objetivo fue crear la ilusión óptica que entraba en un perfecto ángulo de cámara y todo se encendería cuando la saeta pasara por encima. Ilusión o no, el momento fue emotivo que hasta los reyes estaban conmovidos.

https://www.youtube.com/watch?v=7icIbZYvEtk

Un hecho que causo dolor en Barcelona, fue un atentado terrorista que se produjo en Las Ramblas de la ciudad, hace ya 4 años, el 17 de agosto de 2017. En esa oportunidad, El Estado Islámico ISIS, causó la muerte de 15 personas y dejó unos 130 heridos, cuando una furgoneta se lanzó contra las personas que circulaban en la zona. El autor se dio a la fuga y se detuvieron dos personas. El vehículo recorrió 500 metros con una forma de operar similar a los atentados ocurridos en Berlín, Niza y Estocolmo.

A este hecho se lo relacionó con un caso en la localidad de Tarragona cuando una casa explotó, matando a una persona e hiriendo a siete, pero en el interior se encontraron garrafas de gas butano y explosivos de fabricación casera. Por el ataque, La Rambla y las calles adyacentes fueron cerradas, también de los comercios y se paralizó el transporte de buses, metro y trenes por varios días.

Un paseo por la ciudad

Uno de los sitios más visitados de Barcelona, es justamente La Rambla, un paseo que se llena de gente durante todo el día, donde se mezclan bares, restaurantes, puestos de diarios y flores y artistas callejeros, los fines de semana se juntan acá los coleccionistas de sellos y monedas. Este extenso paseo llega hasta el puerto donde hay una estatua de Cristóbal Colón y desde allí se une con una pasarela llamada Rambla de Mar que llega al muelle y al gran centro comercial Maremagnun.

Hay varias Ramblas en Barcelona como la de Canaletes, la más concurrida y animada, la de los Estudios, cerca de la universidad, la de las Flores, cubierta de puestos de plantas y flores, la de los Capuchinos, cerca del Teatro Liceo y el Palacio Güell y la de Santa Mónica, cerca del puerto, donde está La Barceloneta que en el siglo XVIII fue una zona deshabitada y en 1754 se establecen pescadores gracias a su cercanía con el mar. Hoy, la Barceloneta, a pesar de sus calles estrechas y fachadas ennegrecidas por la sal marina es una de las zonas más apreciada de la ciudad y uno de sus atractivos son sus playas.

Si vas por el centro, vas a encontrar el Mercado de San José conocido como La Boquería que es un mercado municipal, donde te aseguro que los ojos se te van al ver los más de 300 puestos que te ofrecen gran variedad de productos locales y exóticos. Es el mercado más grande de Cataluña y gracias a su variada oferta alimentaria, el más visitado por turistas, convirtiéndose en el mercado más emblemático de Barcelona. Donde hoy está La Boquería antes estuvo el Convento de San José, fundado en 1586. Con el paso del tiempo La Rambla se convirtió en lugar de interés público y tras el incendio que sufrió el monasterio, decidieron trasladar ahí al mercado.

En la Rambla también está el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el más prestigioso y antiguo de Barcelona, que desde 1847 es usado para varias obras interpretadas por los mejores cantantes, ya que por su acústica es considerado uno de los más importante del mundo para la opera. Durante casi dos siglos fue símbolo y lugar de encuentro del poder, la nobleza y burguesía catalana, en los pisos inferiores; mientras que los aficionados de las clases sociales menos adineradas compartían su pasión desde los pisos altos, que hasta las últimas reformas tuvieron entrada independiente.

En el centro histórico, también está la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Cruz y Santa Eulalia construida durante los siglos XIII al XV sobre una antigua catedral románica. Anteriormente fue iglesia visigoda y antes una basílica paleocristiana, cuyos restos aún pueden verse en el subsuelo (como ves, toda civilización construyó sobre la anterior). A pesar que fue consagrada a la Santa Cruz y a Santa Eulalia (patrona de la ciudad), actualmente es celebrada a la Virgen de la Merced, patrona de la diócesis de Barcelona, quien fue una joven doncella que, de acuerdo con la tradición católica, sufrió martirio durante la época romana. Una de las historias cuenta que fue expuesta desnuda en el foro de la ciudad y milagrosamente, a mitad de primavera, cayó una nevada que cubrió su desnudez. Las enfurecidas autoridades romanas la metieron en un barril con vidrios rotos, clavos y cuchillos clavados en él y lanzaron cuesta abajo el barril y así hasta trece martirios diferentes, uno por cada año de edad de la santa. Al final fue crucificada en una cruz en forma de aspa, que es el emblema de la catedral.

La catedral tiene varios accesos, pero su Puerta Principal tiene un estilo gótico con una gran escultura de Cristo y a ambos lados de la puerta hay imágenes de los apóstoles. En su parte superior hay figuras de ángeles, profetas y reyes.

Esta enorme catedral se encuentra en el Barrio Gótico cuyas laberínticas calles le dieron el marco ideal para la construcción de iglesias y palacios que provocaron la desaparición de la mayor parte de los antiguos restos románicos. Dicen que es el barrio más bonito de toda Barcelona. Con casas antiquísimas, edificios centenarios y tortuosas calles con aires medievales que le dan al lugar una personalidad tranquila, teniendo en cuenta que está ubicado en pleno corazón de la ciudad.

Según diferentes historiadores, el barrio gótico ha cambiado poco desde su nacimiento hasta nuestros días, en lo que a estructura y disposición de edificios se refiere. Acá se dividieron grandes caserones, se suprimieron huertos, se derribaron casas antiguas y los cementerios parroquiales se convirtieron en plazas públicas.

En éste barrio podés disfrutar de la Plaza Sant Jaume, centro político de la ciudad ya que reúne al Palacio de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento, además está la Carrer del Bisbe que es una calle peatonal que une la plaza con la catedral con la Plaza del Rey, donde está el Museo de historia de la ciudad y la Plaza Real, junto a Las Ramblas y el Barrio Judío.

https://www.youtube.com/watch?v=uOzwwZxjPRs&t=160s

Uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad es Parque Güell, un enorme jardín con raros elementos arquitectónicos realizados por el arquitecto Antoni Gaudí.

El parque debe su nombre a Eusebi Güell, un rico empresario apasionado por las obras de Gaudí y que fue su principal mecenas.

La idea original fue la construcción de un conjunto residencial de lujo, pero con el paso de los años la idea se abandonó y en su lugar se construyó un parque digno de un cuento. Fue inaugurado en 1922 y desde entonces se convirtió en uno de los principales lugares para visitar en la ciudad. En 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco.

Lo especial de éste enorme parque, es que está cubierto por columnas con aspecto de árboles, formas onduladas, figuras de animales y formas geométricas. La mayor parte de ellas decoradas con mosaicos realizados con trocitos de cerámica de colores. Gaudí se inspiró en la naturaleza y dotó al parque de una impresionante creación ornamental aprovechando el desnivel de la montaña para crear un camino de elevación espiritual, en cuya cima planeaba construir una capilla que fue reemplazada por el Monumento al Calvario, un promontorio situado en la parte alta del parque desde el que se tienen las mejores vistas de la ciudad y cuyo punto central del parque es una gran plaza donde hay un enorme banco de 110 mts de largo, con forma de serpiente recubierta con piezas de cerámica. Dentro del parque está la Casa Museo Gaudí donde vivió el arquitecto entre 1906 y 1925.

También está la Colonia Güell, que es un conjunto de edificio para trabajadores creado por el industrial para mantener alejados de los conflictos sociales a sus obreros. La colonia estaba equipada con la más moderna tecnología de la época y hoy es un núcleo urbano con personalidad propia, aunque su vida social y económica ya no está tutelada por la empresa. La fábrica cerró en 1973 en el marco de una crisis del sector textil produciendo un fuerte impacto social en la Colonia. En los años posteriores la propiedad se fue vendiendo: la fábrica en fracciones a empresas diversas, las casas a sus habitantes y los equipamientos y terrenos a instituciones públicas.

Una de las obras más importantes es la Cripta, que muestra el ingenio de Gaudí donde destacan los bancos con reclinatorio y el espacio único de la nave, cuya fluidez queda realzada por la iluminación de los ventanales, que incorporan ornamentos y mosaicos de simbología religiosa. Nosotros pudimos visitarla y allí escuchamos un coro de jóvenes que se presentaba ese día.

En la ciudad está el Museo Picasso, con más de 3.500 obras del artista malagueño, siendo el lugar que tiene la colección más completa del mundo de sus obras.

Pablo Picasso estuvo muy unido a Barcelona desde su juventud, por lo que quiso que la ciudad tuviera un recuerdo suyo para siempre. El museo abrió en 1963 y está compuesto por 5 palacios donde se muestran sus obras ordenadas cronológicamente. Los palacetes fueron reformados, pero aún es posible encontrar zonas originales en las que se ve el estilo de vida de la élite de la ciudad durante el siglo XIX.

La Casa Batlló es la obra maestra de Gaudí. El edificio, construido por encargo de Josep Batlló, entre 1904 y 1906 se ha convertido en un mito del arte ya que es una pieza clave de la arquitectura modernista de Barcelona. En 1860 se aprobó un plan urbanístico en Barcelona y el Paseo de Gracia se perfiló como eje principal y es aquí donde comienzan a asentarse las residencias de las familias más ilustres de la ciudad. De este modo, en el siglo XIX la calle se convirtió en un paseo para peatones y coches de caballos y a partir del siglo XX en avenida principal.

El edificio, fue construido en 1877 y en 1903 lo adquiere Josep Batlló y Casanovas, un industrial textil propietario de fábricas en Barcelona y destacado hombre de negocios.

Batlló le dá libertad total a Gaudí para reformar el edificio y lo convierte en una obra de arte. Además de su valor artístico, la obra tiene una enorme funcionalidad, más propia de la actualidad que del pasado.

La Casa dejó de pertenecer a la familia Batlló en la década de los 50 y desde la década del 90 el edificio está en manos de los actuales propietarios, la familia Bernat, quienes la restauraron y desde 1995 abrió la casa para presentar esta joya arquitectónica al mundo, ofreciendo también espacios para eventos. Hoy la casa Batlló es Patrimonio Mundial de Unesco y parada imprescindible para conocer la obra de Gaudí, pero por supuesto, un gran negocio para la familia ya que recibe un millón de visitantes al año.

En 1905 Pere Milà y Roser Segimon se casan y atraídos por la fama del Paseo de Gracia compran una torre con jardín que ocupa una superficie de 1.800 m2 y le encargan a Antoni Gaudí la construcción de su nueva residencia con la intención de ocupar el piso principal y alquilar el resto de las viviendas: La Casa Milà. La construcción se realiza entre 1906 y 1912 y despertó revuelo en la época ya que se presentaron problemas financieros y legales y Gaudí cambiaba siempre sus proyectos para ir modelando el aspecto y estructuras del edificio. El arquitecto fue mucho más allá de lo estimado en el presupuesto previsto y no respetó reglamentos del Ayuntamiento, convirtiendo al edificio en ilegal debido al volumen construido. La parte del desván y la azotea excedían el máximo permitido y uno de los pilares de la fachada ocupaba una parte de la acera del Paseo de Gracia que fue observado por un inspector. Gaudí dijo que si era necesario. Pondría una placa diciendo “El pedazo de columna que falta ha sido cortado por orden del Ayuntamiento”. Finalmente, la Comisión certificó que el edificio tenía carácter monumental y no debía ajustarse estrictamente a ordenanzas municipales, aunque los Milà tuvieron que pagar una multa de 100.000 pesetas para legalizarla.

El matrimonio Milà discutió con Gaudí por sus honorarios hasta llegar a los tribunales. Gaudí ganó la demanda y Roser Segimon tuvo que hipotecar Casa Milà para pagar las 105.000 pesetas al arquitecto, que hizo donación a un convento de monjas.

En 1984 la Casa fue declarada Patrimonio de la Unesco y abierta al público en 1996. Actualmente La Casa Milà o La Pedrera como se la conoce, es la sede de la Fundación Catalunya La Pedrera, a la vez que mantiene su función inicial de edificio de viviendas residenciales de alquiler, uso turístico, administrativo, cultura y comercial. Es el único edificio del mundo que compatibiliza estas prestaciones, sin perder la finalidad para la cual se construyó.

Desde su inauguración como centro cultural en 1996, La Pedrera ha recibido las visitas de más de 22 millones de personas de todo el mundo y los sitios más visitados son la Azotea, el desván, el piso de época, los patios internos y el piso principal que fue residencia de la Familia Milà y actualmente es Sala de Exposiciones.

Si te gusta el futbol, no podes dejar de visita el Camp Nou el Estadio del Futbol Club Barcelona, inaugurado en 1957 con una capacidad para casi 100.000 personas, siendo el estadio con mayor capacidad de Europa y el cuarto a nivel mundial. A principio de 1950 se barajó la posibilidad de construir un nuevo estadio y pese a que el antiguo Camps de Les Corts contaba con capacidad de 60.000 localidades, se quiso construir otro con capacidad para 90.000 personas.

En un principio estaba previsto que el nuevo estadio llevara el nombre del fundador del club, Joan Gasper, pero ante la oposición de las autoridades de la época, la directiva del momento optó por inaugurarlo con un nombre más neutro: Estadio del Club de Fútbol Barcelona.

El estadio fue remodelado varias veces y la primera fue en 1981 con motivos del Mundial de Futbol´82 que se jugó en España, donde extendió su capacidad a 120.000 personas, pero en 1994 lo adecuó a normativas de la UEFA que obliga a que todas las localidades sean de asiento.

Vos podés hacer un recorrido por el estadio y visitar su vestuario, sus gradas, su campo y también el Museo, que según dicen, es el más visitado de Cataluña. En mi primera visita a España, en el 2005, conocí el Camp Nou y realice todo el recorrido y al momento de retirarme del lugar, vi un montón de gente que se amontonaba en las afueras, al acercarme a una pequeña cancha con pasto sintético, la gente con celulares de esa época sacaba fotos a los jugadores que allí practicaban. Uno de ellos y que se llevaba los gritos y alientos de todos era Ronaldinho, que en ese momento era la estrella del club, pero también estaban Samuel Eto’o, Xavi, Deco, Iniesta, Carles Puyol, Maxi López y un joven Lio Messi, que todavía no estaba en ese grupo, aunque ya había debutado con la primera en un amistoso contra el Porto de Portugal cuando apenas tenía 16 años.

Hay dos maneras de referirse a los hinchas del Barcelona. La primera es Blaugranas, y tiene que ver con el color de su camiseta azul y roja. La otra expresión es Culés y tiene raíces más curiosas: dice la leyenda que en el antiguo estadio de Les Corts, donde el Barcelona jugó desde 1922 hasta 1957, las nalgas de los hinchas ubicados en las últimas filas del estadio sobresalían hacia afuera debido al poco espacio disponible cuando la tribuna se colmaba y de ahí viene el apodo.

La Sagrada Familia de Barcelona

Es la obra más famosa de Barcelona y la máxima expresión de su creador, Antonio Gaudí.

La construcción comenzó en 1882 con un estilo neogótico y un año después, el proyecto fue puesto en manos de Gaudí, quien lo replanteó por completo, diseñando un templo excepcional e innovador que iba a estar compuesto por 18 torres, pero sólo tuvo tiempo de crear una de ellas antes de su muerte. Fue el proyecto más complejo de Gaudí al que le dedicó 43 años de su vida.

A partir del 1914, Gaudí dejó de realizar obras civiles y se centró exclusivamente en el templo. El 30 de noviembre de 1925 acabó la construcción del primer campanario de la fachada del Nacimiento. Este es el único que Gaudí vio construido, ya que el 10 de junio de 1926 murió como consecuencia de un accidente sufrido días antes, al ser atropellado por un tranvía.

Consciente de que no iba a tener tiempo para construirla en forma completa, Gaudí dejó bocetos para que sus sucesores pudieran finalizar el trabajo. El artista falleció dejando sin terminar su proyecto que ocupó los últimos años de su vida pero, gracias a los planos que se conservaron, su sueño de a poco se hace realidad. Gaudí decidió que doce de las torres fueran dedicadas a los Apóstoles, cuatro a los Evangelios, una a María y otra a Jesús. Cada una de ellas con diferente altura en función de la jerarquía religiosa.

Es posible subir hasta la parte superior de algunas de las torres sólo para contemplar la ciudad desde las alturas y ver en detalle la construcción de acuerdo a las distintas etapas, pero deberás subir por estrechas escaleras de caracol, no aptas para claustrofóbicos.

La basílica tiene tres entradas: La Fachada del Nacimiento, llena de vida y decoración, dedicada al nacimiento de Cristo; La Fachada de La Pasión, más simple que refleja el sufrimiento de Cristo durante la Crucifixión y La Fachada de la Gloria, más monumental que el resto y representa la muerte, el Juicio Final, la Gloria y el infierno.

El interior es impresionante y se inspiró en formas de la naturaleza, creando columnas con forma de tronco de árbol que convierten al templo en un enorme bosque de piedra, que según pensó Gaudí, invitaban a la oración.

Otra de las maravillas de la obra, es el espectacular juego de colores que se aprecia en el interior al entrar los rayos de sol por los grandes vitrales. Es un juego de sensaciones que cambia dependiendo si se visita de mañana o de tarde.

Pero cuando se terminará el templo? Se calcula que la finalización de los trabajos será en el 2026 en conmemoración de los 100 años de la muerte de Gaudí y se convertiría en el templo más grande del mundo, alcanzando los 172 mts de altura en su torre más elevada que contará con ascensor de cristal para llegar a la cruz situada en la cima.

En la actualidad las obras conviven con el horario de culto, misas en cinco idiomas, un ritmo de visitantes diarios que alcanza las 15.000 personas y el intenso tráfico de la calle donde se encuentra la Basílica. Hoy el aporte de fondos se basa en donativos y pago de tickets que llegan a 50 millones de euros al año que aseguran la continuidad de la obra.

Así como esta Basílica es impresionante, también tiene misterios y uno es una especie de Sudoku mágico ubicado en la Fachada de la Pasión, cuya suma en todas direcciones da 33, dicen que por la edad de Jesús al morir, pero también dicen que está vinculado a la masonería. Lo misterioso del cuadro, es que los números van del 1 al 15, pero falta el número 12 y nadie sabe por qué. Otra incógnita se produce al ver entre los astros, que muestran el nacimiento de Jesús, signos del zodiaco mezclado con imágenes religiosas, pero también hay un pelícano, que según la masonería, el animal pertenece al grado 18.

Frente al altar mayor se puede ver en el suelo un gran anagrama con las letras J, M, J que representa los nombres de Jesús, María y José.

Antes de cerrar la nota, para ver otros lugares de Cataluña, pienso en nuestros amigos de Barcelona. Orgullosos de su ciudad y su historia y digo como no estar orgulloso de decir que nació, creció y morirá en tierra de Gaudí, ese tipo que creo obras maravillosas como Parque Güell y su mundo mágico; la Casa Calvet con balcones de hierro forjado y dos frontones coronados con cruces de hierro de forja; la puerta de Finca Miralles, en forma de dragón; la Casa Batlló con fachada ondulada en sentido ascendente, revestida con cristales de varios colores; la Casa Milà, con pilares de piedra y entramados de hierro, coronada con una cubierta de azulejos blancos; pero que realizó la obra más impresionante de todas: La Sagrada Familia, que estará terminada en el 2026, a 100 años de la muerte de Gaudí. Una obra colosal con detalles increíbles a cada paso, y que impacta por lo despojado de imágenes, sepulcros y santería en su interior y solo exalta su construcción.

https://www.youtube.com/watch?v=AWQje34khog

Nos veremos la semana que viene y visitaremos más lugares de Cataluña.

