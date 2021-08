Hoy Estados Unidos – Florida I

La historia de Florida es diversa, porque hablamos de europeos e indígenas, que habitaron la zona hasta que se convirtió en estado estadounidense.

El estado se inicia en 1513, con la llegada del explorador Juan Ponce de León quien nunca imagino en lo que se convertiría Florida en el futuro. Luego llegarían los Hermanos Pinzón, Juan Díaz de Solís y Américo Vespucio.

Corsarios, piratas, españoles, ingleses y franceses, lucharon por una porción estratégica de tierra en un nuevo mundo que estaba lleno de riquezas, aunque al principio la pantanosa península no ofrecía más que mosquitos, caimanes y huevos de tortuga.

Pero había que robar para la corona y a eso se dedicaron.

El 27 de marzo, Juan Ponce de León había zarpado desde Puerto Rico en busca de la Fuente de la Juventud, y llegó a Florida, luego de buscar en Islas Turcas y Caicos y Bahamas. Los navegantes descubrieron el territorio un domingo de Resurrección y entonces la llaman Pascua Florida. En 1514, Ponce de León es nombrado Adelantado de La Florida y se dedica a apaciguar a los indios, pero años después, en otra pelea contra ellos, es herido con una flecha envenenada y moriría en La Habana.

Pero España no fue la única interesada en dominar Florida. Francia tenía algunos territorios ocupados y esa fue la motivación principal de los españoles para acelerar la colonización, pero todas las expediciones enviadas fueron derrotadas.

En 1565, Pedro Menéndez de Avilés, expulsa a los franceses que ocupaban el área y crea la primera colonia europea en el territorio. Así el rey Felipe II de España lo nombra gobernador de Florida y le encomienda fortificar las costas y crear los fuertes de Santa Elena y Tampa. Para completar, en el siglo XVII llegan los británicos y después de años de batallas, España termina cede Florida a Gran Bretaña, pero la recupera más tarde por el Tratado de Versalles de 1783, donde pone fin a la guerra de la independencia americana. Así a cambio de Las Bahamas, Gran Bretaña devolvió Florida a España, así como Cuba y Las Filipinas.

Todo parecía tranquilo y en orden, pero en 1803, Estados Unidos compra Luisiana a Francia y años después le reclama Florida a España, porque entiende que es parte de Luisiana. Así, llegará una ola de ocupación de estadounidenses y la segunda guerra de independencia y a raíz de eso, España vende Florida a los Estados Unidos, hecho llevado a cabo con la firma del Tratado de Adams-Onís de 1819.

Tanto los españoles como los estadounidenses ya se habían enfrentado a la tribu Seminola, quienes ayudaban a los esclavos africanos que escapaban de las plantaciones de Florida y estados vecinos, dando origen a los Negros Seminolas que lucharon por su libertad. Con la firma de un tratado ponen fin a la guerra. Los norteamericanos se comprometen respetar los derechos de los indios y tratarlos con justicia, pero años después, el gobernador Andrew Jackson, no respeta lo pactado e inicia una política de expulsión de indios de sus tierras para dárselas a los nuevos colonos. Esto lleva a una nueva batalla y 3.000 indios se enfrentan a 200.000 soldados. La desigual contienda acaba con la captura del jefe Osceola y se obliga a los indios a emigrar a un territorio indígena de Oklahoma. Sólo a algunos se les permitió permanecer en la zona pantanosa de los Everglades. Años más tarde, los seminolas vuelven a tener problemas con magnates petroleros cuando en sus reservas apareció hidrocarburo. Como curiosidad, la firma de la paz, llegó en 1935 cuando los descendientes seminolas firman con el gobierno de Estados Unidos.

Hoy, estos pueblos dicen que nunca fueron conquistados, viven de la caza, la pesca y la agricultura, pero les va mejor con los negocios relacionados al turismo, ya que no sólo crearon cadenas de casinos, comidas rápidas y hoteles, sino que también son los principales inversores y dueños del Hard Rock Café, con cientos de hoteles alrededor del mundo. Como ese que tiene forma de guitarra cerca de Fort Lauderdale y donde Lionel Messi y su familia pasaron sus vacaciones hace unos días.

Si bien Tallahassee es la capital del estado, Miami es su ciudad principal y en los años veinte, tuvo un giro debido a la permisividad con el juego y la relajada aplicación a la ley seca, razones que hicieron que miles de personas de otros estados se instalaran acá, doblando su población pocos años.

Ya en la Segunda Guerra Mundial, Miami fue gracias a su localización, sede del ejército y la marina estadounidense y al acabar la guerra, muchos soldados se quedaron a vivir y pronto su población aumentó. En 1959, tras la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y el triunfo de la Revolución Cubana, medio millón de cubanos llegaron a Miami, naciendo uno de los barrios más conocidos: Little Havana, a partir de ahí varias comunidades extranjeras fueron instalándose en la zona y creando sus barrios.

Bienvenidos a Miami

Hoy en día, Miami es un importante centro financiero, comercial y de servicios, relacionados con el ocio, donde reinan cadenas hoteleras y de televisión, y donde explota el mundo de la música y la moda. Es el punto de partida del mayor volumen de cruceros del mundo, el lugar ideal para residencias de personas mayores y el sitio elegido por millones de estadounidenses que llegan cada invierno a disfrutar no sólo de Miami, sino de todo el Sunny State. A éstas personas que llegan a Florida es invierno desde los estados más al norte se los llama Snow Birds.

Miami tiene una gran variedad de sitios de interés turístico, ideales para los visitantes y muchos son gratis. Si tu deseo es conocer los inmensos shopping malls, tenes para elegir entre Sawgrass Mills con más de 350 tiendas, Dolphin Mall con 240 locales, Aventura Mall con 300 tiendas y varios más seguro que en cada uno podes encontrar grandes descuentos que te harán feliz.

Pero si lo tuyo es la playa, te cuento que Florida tiene miles de kilómetros de playas que se encuentran sobre el Océano Atlántico o sobre el Golfo de México, muchas de ellas de arenas blancas y aguas cristalinas. Podes disfrutar de South Beach, ideal para surfear en aguas color turquesa y patinadores que circulan bronceados y aceitados por sus veredas y donde todo el mundo que viene espera estar de fiesta permanente.

No puede faltar un paseo por Fort Lauderdale, llamada la Venecia Americana por los más de 160 canales que la cruzan, su famoso boulevard Las Olas donde las personas se muestran en Maseratis, Ferraris y Alfa Romeo, se mueven entre restaurantes y negocios de venta de alta gama o en sus yates de lujo y se instalan en sus mansiones, mientras otros circulan en taxis acuáticos y góndolas por sus canales o tal vez caminan por sus calles hasta encontrar un Cheesecake Factory, ideal para aquellos que no podemos resistirnos a un buen postre.

O tal vez moverte por Pompano Beach, una zona tranquila y relajada, ideal para personas mayores, o Boca Ratón con onda deportiva y juvenil; o por qué no disfrutar de las extensas playas de Key Biscayne, Palm Beach o Miami Beach, ideales para pasar buenos momentos y disfrutar de las aguas del Atlántico.

Pero si tu idea es recorrer la ciudad, podes subir al Metromover que es un tren elevado que circula por el centro de Miami, dentro de una amplia ruta, con varias paradas y que podes usarlo la cantidad de veces que quieras porque no solo es eléctrico y gratis sino tampoco tiene conductor.

Ya en los barrios de Miami, podes visitar el Distrito Art Deco, con hermosos edificios de los años 30 restaurados, que se despliegan a lo largo de Ocean Avenue. Lo característico de la zona son los restaurantes de la época adornados por grandes letreros de neón que te hacen retroceder casi 100 años en el tiempo. También el Downtown, repleto de rascacielos con vistas a la bahía o tal vez Bal Harbour, uno de los más conocidos por sus tiendas de modas, considerada zona exclusiva y costosa y la mayoría de las personas que viven acá tienen un nivel económico alto.

Pero también está Little Havana donde los cubanos de Miami, que huyeron del régimen de Fidel Castro en 1959, te hacen pensar que estás en Cuba, con tiendas y restaurantes estilo cubano, casas bajas, mecedoras en el porche, música latina que se escucha en cada auto y cada rincón y aire perfumado de tabaco y café. También está el Design District, con centros de exposición, locales de decoración, galerías de arte y boutiques. Coral Gables, es un barrio lleno de mansiones de estilo colonial rodeado de jardines. Coconut Groove, un poco más alejado con su Museo de Ciencias y su gran centro comercial.

También en las afueras de Miami podes visitar el Miami Seaquarium, que es un inmenso parque marino con espectáculos de delfines, ballenas y focas, además de enormes tanques con tiburones, manatíes, cocodrilos y una isla de pingüinos o porque no darte una vuelta por el Zoo de Miami, hogar de más de 900 animales, que es un espacio tan grande que es necesario moverse en monorail y donde los animales están totalmente libres o si te gusta el buceo, visita en forma gratuita El Neptune Memorial Reef que es un arrecife artificial ideal para bucear pero debes tener equipo y licencia.

Nosotros visitamos Jungle Island que es un santuario de aves y jardín botánico. Lo particular de este lugar es que en muchos lugares, las personas caminan dentro de una gran jaula y las aves y monos se mueven cerca de tuyo en total libertad. En algunos sectores hay pequeñas bandejas que cuelgan de la parte superior de la jaula y las personas dejan comida, luego los monos levantan esa bandeja, comen lo que dejaste y devuelven la bandeja a la espera de más comida. También hay animales grandes como gorilas, babuinos, caimanes, chimpancés, tigres y orangutanes. Es un lindo lugar en donde además de tener contacto con la naturaleza, podes relacionarte con los animales y aprender a respetar sus formas de vida.

Costa Este de Florida

Si vas al norte en dirección a Jacksonville encontrás la pequeña ciudad de San Agustín, que fue el primer asentamiento europeo del siglo XVI durante la fundación de Ponce de León. Esta ciudad es famosa porque aún mantiene su arquitectura colonial y su estilo español. Ahí podés ver la fortaleza española Castillo de San Marcos, la villa Real inspirada en la Alhambra de Granada y numerosos edificios centenarios con banderas españolas y estadounidenses que flamean en cada rincón. Es un placer deleitarse con su arquitectura y disfrutar las vistas panorámicas de la bahía y perderse en sus callejones históricos. Una de esas calles es Avilés y tiene la distinción de ser la calle pública más antigua del país. La plaza central del pueblo fue usada como mercado de alimentos y de esclavos y fue en este sitio donde Florida fue transferida ceremonialmente de España a Estados Unidos.

Muy cerca está el Ponce Inlet Lighthouse Museum, el faro más alto de Florida y el tercero de Estados Unidos, con 53 metros. Fue construido en 1887 ante la necesidad de evitar la gran cantidad de naufragios que se producían a lo largo de la costa este de Florida. Vale la pena subir sus 203 escalones y apreciar las vistas espectaculares del Océano Atlántico.

Si seguimos al sur, llegamos a Daytona Beach. Un lugar identificado con el automovilismo y donde cada año se lleva a cabo eventos internacionales relacionados con este deporte como el Daytona 500 Nascar, pero a veces el deporte de los fierros se traslada a la playa y allí se desarrollan competencias amateurs que amenizan con surf, asado y cerveza.

Y si alguna vez soñaste con convertirte en astronauta o te quedas pegado a la tele cuando dan alguna película de ciencia ficción o de vuelos espaciales, seguro soñaste con visitar Cabo Cañaveral. Y aunque no puedas viajar al espacio, podés darte una vuelta por acá y ver esos gigantescos cohetes y porque no, ver algún lanzamiento. Acá se encuentra la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral (CCAFS), además del Centro Espacial John F. Kennedy (KSC) de la NASA y desde éste lugar, se lanzó el Apolo 8 en 1968, la segunda misión espacial estadounidense tripulada por humanos y la primer nave tripulada que orbitó alrededor de la luna. Por supuesto, también partió desde acá el Apolo 11, la quinta misión tripulada y la primera de la historia en lograr que un ser humano llegue a la Luna el 20 de julio de 1969. La tripulación estaba formada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, quien se quedó orbitando el Módulo Columbia, mientras sus compañeros descendieron en la Luna con el Modulo Eagle. Aún se recuerda la frase Armstrong cuando dijo: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Por ese día, en Argentina, se celebra el Día del Amigo.

Apolo 13 fue una misión que tenía el mismo destino, pero por problemas, la nave no pudo alunizar y la NASA tuvo que descubrir como trae de vuelta a los astronautas. La solución: volar alrededor de la luna, aprovechar la propulsión de la fuerza de gravedad y volver a la Tierra. Tom Hanks formó parte de la película que se hizo en memoria de esa misión.

Terminada la carrera espacial y la conquista de la luna, nació la era de la exploración del espacio exterior, con la construcción de transbordadores, que son naves espaciales que pueden reutilizarse. El primero de ellos fue Enterprise, considerado un vehículo de pruebas, seguido del viaje inaugural del transbordador Columbia, en abril de 1981 y diseñado para realizar hasta 100 misiones. Luego vendrían las misiones Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavour, completando así 135 misiones y transportado a 355 tripulantes. Una de las misiones más recordadas fue la del Challenger, que partió de Cabo Cañaveral el 28 de enero de 1986 y se desintegró poco después de despegar, provocando la muerte de los siete miembros de la tripulación. El compartimiento de la tripulación y algunos fragmentos de la nave se recuperaron tiempo después del fondo del océano, pero no se sabe el momento exacto en que murieron, pero si aseguran que algunos sobrevivieron a la ruptura inicial de la nave, pero como el transbordador carecía de salida de emergencia los astronautas no sobrevivieron al impacto contra la superficie del océano.

Si tu idea es divertirte en Florida, te aconsejo visitar cualquiera de los parques temáticos que se encuentran en Orlando. No dejes de visitar Walt Disney World: Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot y Disney Hollywood Studios, además de dos parques acuáticos que forman parte de la diversión.

No importa la edad que tengas, te aseguro que te vas a divertir, ya sea disfrutando de los héroes de tu niñez o los de la actualidad. Y si queres aprovechar al máximo los parques, podes alojarte dentro de los predios y ser trasladado en buses o trenes. Pero si tu intención no es alojarte allí, podés elegir cientos de hoteles en los alrededores, pero te aconsejo que tengas cuidado en los estacionamientos de los parques porque son enormes y es muy fácil que te pierdas al buscar tu coche.

A nosotros nos pasó una vez.

Sobre el final del día y en el momento que empiezan los fuegos artificiales, se largó una tormenta tan grande que no sólo hizo que la gente abandonara el lugar corriendo, sino que también se inundó parte del parque. Esa noche después de buscar durante mucho tiempo nuestro auto en el parking abierto, empapados, lo encontramos medio abandonado cuando el lugar se estaba vaciando, pero al llegar al coche, me di cuenta que no sólo había perdido las llaves, sino también mi cámara. Parece que en nuestra corrida bajo la tormenta, se me cayeron del bolsillo de mi bermuda y nunca más los recuperé.

Tuvimos que llamar un taxi para volver al hotel y gestionar con la agencia una nueva llave para el coche, pagando la correspondiente multa por pérdida, pago con recargo de estadía del vehículo y gastos varios. Solucionado el problema continuamos con la experiencia de disfrutar del Mágico Mundo de Disney para pasar nuestra amargura.

Magic Kingdom: es el parque Disney por excelencia, con el castillo de Cenicienta, tierras tematizadas y el que más atracciones tiene para los chicos. En el año 2015 registró más de 20 millones de visitantes y los mapas te dicen que cuenta con 48 atracciones ubicadas en 7 áreas temáticas. Está rodeado por un tren elevado que recorre los hoteles y llega hasta el parque. Al entrar cruzas Main Street que muestra un pueblo con tiendas de souvenirs conectadas por dentro y frente al Castillo de la Cenicienta hay una estatua de Walt Disney y Mickey Mouse.

El parque tiene restaurantes y las áreas son: Adventureland con exploración de tierras desconocidas, Frontierland que muestra el viejo oeste norteamericano, Liberty Square es un pueblo revolucionario, Fantasyland tematizado como Reino Medieval, Tomorrowland con atracciones futuristas. Las atracciones son divertidas: Piratas del Caribe, La Alfombra Mágica, La Montaña del Trueno, Tom Sawyer, El Salón de Presidentes, Mansión Embrujada, Mundo Pequeño, Peter Pan, Las Aventuras de Winnie the Pooh, El tren de los Siete Enanitos, La Bella y la Bestia, el Mundo de Ariel la Sirenita, Dumbo, Frozen, Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas, Pato Donald, Toy Stories, Monsters Inc, Transformers y muchos más. Disney's Hollywood Studios: basado en el cine y programas de televisión de Hollywood, con diversiones como Star Wars, Indiana Jones, Los Muppets, La Torre de Terror, Harry Potter, La Montaña de Aerosmith y más.

Por su parte Epcot está dividido en dos áreas: una inspirada en el futuro, dedicado a la innovación tecnológica y otra es una exposición de 11 pabellones, cada uno representando a países que muestran lo mejor de sus costumbres y su cultura. Su construcción llevó tres años y costó 1.400 millones de dólares. El último parque es Animal Kingdom basado en el mundo animal y la naturaleza, con atracciones, espectáculos y donde podes hacer un safari. Incluso hace pocos años abrió toda una zona dedicada a Avatar.

Uno de los elementos más representativos es El árbol de la Vida donde podes ver tallados 300 animales y debajo hay un teatro. Acá podes hacer recorridos por África y Asia y descubrir su vida salvaje y también entrar Jurassic Park y la vida de los dinosaurios.

Parque Nacional Everglades

Este fue un lugar que visitamos con Wayne y Ruthanne, siguiendo el Tamiani Trail.

Uno de los mayores páramos tropicales del mundo, debido no sólo a su belleza natural sino también a la gran cantidad de animales que habitan. La zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera y Humedal de Interés Internacional y habitan ciervos, tortugas, cocodrilos, caimanes y nutrias y algunas especies en peligro de extinción como el oso negro, la pantera de Florida o el manatí antillano. La zona pantanosa tiene 6.000 km2 y parece no terminar nunca.

Para conocer bien debes moverte por la ruta 41 donde hay granjas de caimanes que podes visitar y disfrutar de algún shows con esos enormes animales que se amontonan en lagos artificiales y se arremolinan cada vez que les arrojan alimento. En algunas de las reservas hay restaurantes, donde podes disfrutar platos con carne de caimanes o ancas de rana o algún filet de los peces de la zona.

Podes visitar el Centro Shark Valley donde podés fotografiar el entorno mientras circulas por pasarelas de observación que se multiplican en la zona y visitar algunos de los centros de estudio del ecosistema. Te recomiendo llevar protector solar, algo para los mosquitos y gorra para el sol.

Pero si de verdad queres disfrutar los Everglades, recomiendo disfrutar del Aerodeslizador, que son esos botes de fondo plano, con un enorme ventilador en la parte posterior, que alcanzan grandes velocidades mientras zigzaguea por canales naturales llenos de caimanes que te miran desde la orilla. Acá debes usar auriculares porque el ruido de los motores es muy fuerte. O porque no disfrutar de un paseo en barco con fondo de cristal, donde aprecias la fauna que se encuentra en la zona.

Pero hasta acá llegamos hoy.

La próxima semana seguiremos visitando más lugares de Florida. Los esperamos.

