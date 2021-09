Hoy Estados Unidos – Memphis

Desde Nueva Orleans salimos un día, camino a Memphis. Son unos 600 km de distancia en dirección al norte, deteniéndonos de vez en cuando para comer algo o para responder un llamado de la naturaleza.

Nuestra llegada a la ciudad se dio un día nublado y nos quedamos en el motel Days Inn, donde es su patio central había una piscina con forma de guitarra y eso ya te pone en clima de dónde estás. Para un par de noches en Memphis el lugar estaba bien, tranquilo, sin demasiados lujos y el sector de desayuno repleto de imágenes, muñecos, cuadros y discos de Elvis. Llegamos al centro musical del blues, el soul y el rock.

Seguro escuchaste hablar de esta ciudad de Estados Unidos por Graceland, la mansión donde vivió y está enterrado Elvis Presley, el atractivo turístico más famoso y una de las mejores cosas que ver y hacer en Memphis. Pero de él hablaremos luego.

El hotel está ubicado en el Boulevard Elvis Presley (donde si no?), frente a Graceland, la hacienda de Elvis. Cerca hay hoteles, bares y restaurantes que aprovechan su ubicación para hacerse de clientes que llegan a la ciudad a visitar el lugar y de paso se quedan en un sitio cercano.

La ciudad está ubicada a orillas del Mississippi y si bien la capital del estado es Nashville, Memphis es la segunda ciudad más importante.

Se sabe que el explorador español Hernando de Soto llegó a la zona por primera vez en 1541. Siglos después llegarían los franceses quienes construirían Fort Prudhomme en 1739 integrándola a la colonia de Luisiana. Unos 50 años después otra vez los españoles anexan la zona a la Luisiana española y construyen el Fuerte San Fernando de las Barrancas durante las batallas de apoyo a la Guerra de Independencia estadounidense contra los ingleses. En este fuerte los españoles levantan un faro. Tras el Tratado de París de 1783, Inglaterra cede los territorios a los recién emancipados estadounidenses por lo que estos tomaron el control del área y rebautizan el fuerte como Fort Adams.

De paseo por Memphis

Al llegar a la ciudad, nos instalamos en el hotel y esa noche fuimos a Beale Street, una de las calles más importantes de la ciudad, ubicada en el corazón de Memphis, en lo que llaman El Distrito de Entretenimiento.

Todo lo que pasa en Memphis pasa en Beale Street.

Típica calle repleta de locales donde podes escuchar desde el blues clásico al pop y rock moderno. Recomiendo caminarla de punta a punta y en distintos horarios, porque de noche cambia mucho. La calle tiene unos 3 km de largo así que te llevará un tiempo.

Cuando la calle fue creada en 1841 por el empresario Robertson Topp, el extremo albergaba tiendas de comerciantes que intercambiaban mercancías con barcos a lo largo del río Mississippi, mientras que la parte oriental se desarrolló como un suburbio.

Años después, Robert Church compró terrenos acá, crea el Church Park y se convierte así en el primer millonario negro.

En ese lugar comienzan a reunirse músicos de blues y predicadores buscando feligreses para luego cruzar a la Iglesia Bautista Beale Street, el edificio Afroamericano más antiguo de Tennessee, construido en 1869, y que fue muy importante en el movimiento de derechos civiles. A principios de la década de 1900, Beale Street se llenó de tiendas, restaurantes, clubes, muchos de ellos propiedad de afroamericanos.

Desde la década de 1920 hasta la de 1940, los músicos Louis Armstrong, Muddy Waters, Albert King, Memphis Minnie, B. B. King, Rufus Thomas, Rosco Gordon y otras leyendas del blues y el jazz tocaron en Beale Street y desarrollaron el estilo Memphis Blues. En esa época, un joven, B. B. King fue presentado como El chico del blues de Beale Street. Una ley del Congreso, de 1977, declaró oficialmente a Beale Street Hogar del Blues.

Si tenés intenciones de viajar a Memphis, te cuento que a fines de mayo, se desarrolla el Festival de Música de Beale Street que trae actos musicales de varios géneros al Tom Lee Park al final de Beale Street cerca del Mississippi.

Sobre ésta calle hay locales en los que se cobra una entrada para apoyar a los músicos en directo, como es el caso del B.B. King’s Blues Club, el club del mítico músico. Y aunque la calle se nota que calló en decadencia desde los años 70, aún tiene un cierto encanto que atrapa, por eso, como dijimos antes, es recomendable visitarla en distintos horarios.

Otro de los sitios para visitar es el Sun Studios, el estudio de grabación de la discográfica Sun Records. Originalmente, se llamaba Memphis Recording Service y compartía edificio con las oficinas principales de Sun Records. Algunos historiadores dicen que la primera grabación de rock and roll fue el single Rocket 88 de Jackie Brenston and his Delta Cats. Luego grabarían acá todos los grandes: Junior Parker, Muddy Waters, B.B. King, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Elvis Presley y muchos más.

Después de años de conflictos, de cierres y reaperturas, el Sun Studios reabrió puertas en 1987 y uno de los grupos que grabó acá es esa época fueron los irlandeses de U2 quienes grabaron los temas Angel of Harlem, Love Rescue Me y When Love Comes to Town, para su álbum Rattle and Hum durante su recorrido por tierras estadounidenses. Uno de los grandes temas de ese disco es I Still Haven't Found What I'm Looking For, que tiene muchas versiones pero a mí la que más me gusta es la que incluyó al coro góspel The New Voices of Freedom. Si no la conoces, te la comparto para que disfrutes.

Se puede visitar el Sun Studio, pero siempre siguiendo una visita guiada, porque también es un museo, así que tenes que pagar un ticket de entrada para disfrutar del sitio donde nació parte de la música.

La historia del Hotel Lorraine

Este hotel fue uno de los tantos incluidos en el Libro Verde, esa una guía de viajes creada para orientar a los afroamericanos a encontrar hoteles, restaurantes y otros sitios donde pudieran quedarse, ya que tenían vetado el acceso a ciertos lugares, especialmente en la zona del sur segregado de Estados Unidos. Posiblemente conozcas la película, sino te la recomiendo.

El hotel empezó a ser conocido por haberse alojado en él algunas celebrities como Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Redding o Nat King Cole que incluso hizo referencia a él en su canción Sweet Lorraine.

En ese mismo hotel se alojó el mayor defensor de los derechos civiles de Estados Unidos, el predicador, teólogo y militante, Martin Luther King.

Él había asistido a una reunión religiosa en la ciudad, pero ya, el día anterior a su llegada a la ciudad, el avión que lo traía a Memphis, se retrasó debido a que hubo amenazas de bombas en contra de él.

Pese a haber dado grandes pasos en la lucha por los derechos de los afroamericanos, impulsado la Ley de Derechos Civiles (1964) y la Ley de Derecho al Voto (1965), King continuó su cruzada para acabar con la segregación racial, especialmente violenta en el sur y a finales de los 60 se centró en pelear contra la pobreza de la comunidad negra. Por su parte, el FBI llevaba años interceptando sus comunicaciones por temor a que los comunistas se infiltraran en sus filas y las amenazas de muerte le dieron la certeza que no podría ver con sus propios ojos El Sueño de la Igualdad.

Apenas pasadas las 6 de la tarde del 4 de abril de 1968 y frente a la habitación 306 del Hotel Lorraine, King discutía con algunos activistas por la huelga de basureros negros que había sido convocada en la ciudad, pero otros testigos dicen que King saludaba a la multitud que estaba abajo.

Fue en ese momento, cuando King recibió un balazo de un francotirador segregacionista, y se desplomó frente a sus colegas. El proyectil, disparado desde la distancia, por James Earl Ray, impactó en la mejilla derecha de King, le rompió la mandíbula y dos vértebras cervicales antes de alojarse en el hombro izquierdo, reventándole la vena yugular y varias arterias.

El cuerpo del líder fue llevado a un hospital, donde le hicieron masaje cardíaco pero fue declarado muerto una hora después.

El disparo fue letal.

Desde el crimen de Martin Luther King, quien en 1964 recibió el Nobel de la Paz, el Hotel Lorraine se convirtió en santuario. El edificio del motel, un complejo de construcciones anexas desde donde Ray disparó y la tienda donde él abandonó el rifle, en el que se encontraron sus huellas dactilares, albergan desde ese día El Museo Nacional de los Derechos Civiles. En sus instalaciones aún se exhiben el rifle y la bala reales.

El asesino fue detenido en Londres dos meses después del crimen, luego de viajar por varios países y gastar 20.000 dólares. James Earl Ray moriría en la cárcel en 1998, a los 70 años, debido a complicaciones relacionadas no sólo con su riñón, sino que también contrajo hepatitis C, probablemente como resultado de una transfusión de sangre realizada después de que lo apuñalaran en la cárcel.

Desde ese momento circulan teorías sobre la posibilidad de una conspiración en la muerte de King, que desató violentas olas de protestas en decenas de ciudades de Estados Unidos, dejando un saldo de más de 50 muertos.

La habitación 306 se transformó, desde ese día, en una especie de capilla, protegida con una mampara de cristal y mantenida más o menos en el mismo estado en que estaba desde ese fatídico día: la cama sin hacer y tazas de café a medio beber.

Martin Luther King tenía solo 39 años, pero según reveló su autopsia, su corazón era el de una persona de 60 años, evidenciando con ello el estrés que soportó durante 13 años en el movimiento de derechos civiles. Durante su época de lucha diría: “Nuestras vidas empiezan a terminar el día que empezamos a silenciar cosas que importan”.

En éste Museo hay todo tipo de material sobre Martin Luther King y su lucha contra el racismo, incluso también hay datos sobre Rosa Parks, aquella mujer negra que se negó a ceder el asiento a un blanco y moverse al fondo del autobús en Alabama en 1955. Por esa acción terminó en la cárcel y encendió la chispa del movimiento antirracista y desde ese momento se la conoce como “La Primera Dama de los Derechos Civiles”.

Rosa Parks imitó lo que ya había realizado Claudette Colvin, un año antes, Irene Morgan, diez años antes e Ida B. Wells, 70 años antes, defensora de los derechos civiles y de la mujer en Estados Unidos, precursora del periodismo de investigación, quien había documentado cientos de casos de linchamientos raciales y sus razones ocultas. Por esos trabajos periodísticos recibió a título póstumo el Premio Pulitzer el año pasado.

Antes de Elvis no había nada

Esas palabras se le atribuyen a John Lennon y así reza en un cartel cerca de Graceland. La casa de Elvis Presley es la segunda casa más visitada de Estados Unidos después de la Casa Blanca.

Esta casa museo guarda recuerdos de la vida del Rey de Rock, donde además de recorrer las habitaciones donde vivió con su familia, podes ver los coches de Elvis y sus 2 aviones.

Visitar Graceland es conocer una parte de la historia y su estilo de vida. Sus habitaciones habilitadas, sus Cadillac, Rolls Royces, Ferraris, motos Harley Davidson, sus habitaciones tapizadas o llenas de trofeos e imágenes y películas que lo recuerdan.

Con apenas 44 años el mundo lo perdió pero su espíritu vive en cada rincón de Memphis. El reinventó la música que se escucha y la ciudad, que no tiene demasiado para ver, vive gracias a su merchandising.

Elvis Aaron Presley, nació en Tupelo, Misisipi, el 8 de enero de 1935, pero cuando tenía 13 años, se mudó con su familia a Memphis, Tennessee, donde comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Con apenas 17 años comenzó a deslumbrar con su voz, su encanto, su desenfado y su facilidad para cantar blues, góspel, country, rock y canciones navideñas. Era uno de los pocos blancos que se animaba a incursionar en la música negra.

El mundo lo adoró y a pesar que jamás dio un show fuera de Estados Unidos, vendió más de 2 billones de discos dejando ganancias espectaculares.

Según se cuenta en 1954 y después de ser rechazado muchas veces, Elvis fue parte de un trio musical que hacía grabaciones de canciones y se presentaban en el Overton Park Shell como teloneros de Slim Whitman. Como parte del ritmo de sus canciones, sumado a los nervios por tocar frente a muchas personas, Elvis comenzó a sacudir sus piernas mientras cantaba y sus pantalones anchos pronunciaban sus movimientos sensuales, provocando que las jóvenes mujeres del público comenzaran a gritar. ​

Un año después, Presley hizo más presentaciones y giras, convirtiéndose en una estrella regional, desde Tennessee hasta el oeste de Texas. El trio se transformó en cuarteto y dieron algunos conciertos como teloneros de Bill Haley y su canción Rock Around the Clock lo llevaron a la cima, alcanzando el número uno en los ranking musicales del país. Todos dicen que en esa oportunidad, Haley le aconsejó a Presley cantar menos baladas, algo que al principio le dio resultado pero después fue incorporando nuevos estilos.

Presley se presentó en el programa de Steve Allen que en ese momento competía con Ed Sullivan quien dos años antes había traído a The Beatles. Allen contrató a Presley por tres presentaciones por una suma de 50.000 dólares y el programa fue visto por 60 millones de espectadores, pero en esa oportunidad se filmó a Presley de la cintura para arriba para no mostrar la sensualidad de sus movimientos.

Entre filmaciones de películas y sesiones de grabación, el cantante compró una mansión de 18 habitaciones a 13 km de Memphis para él y sus padres llamada Graceland. Que tuvimos oportunidad de visitar y aunque seas fanático o no es un sitio que debes visitar. Graceland es alucinante.

No sólo podes visitar la mayoría de las habitaciones de la mansión, sino también el salón, los jardines, el estudio de grabación y salas donde hay trajes usados por él, cientos de discos de oro, platino y multiplatino, trofeos, imágenes de sus películas, versiones de sus temas en distintos estilos musicales, pero además de los coches que ya dijimos antes, podes ver y visitar sus dos aviones: el Lisa Marie, un aeroplano de cuatro motores, con habitación privada, sala de conferencias, una barra, sistema de reproducción de vídeo conectado a cuatro pantallas de televisión y un baño ejecutivo con grifería de oro. Por su parte, el otro avión, el Hound Dog II es un Jetstart utilizado como repuesto mientras el Lisa Marie tenía remodelaciones de acuerdo a los gustos de Elvis.

Se sabe que el dueño actual de los aviones, K.G Coker, los compró en 1977 tras la muerte de Elvis y están ahí solo como piezas de museo no aptas para volar.

Muchas cosas que fueron de Elvis fueron subastadas, por ejemplo: el carnet de la biblioteca de un joven Elvis subastado en 8.000 dólares, un contrato para una película de 1956 se vendió por 14.000 dólares, un envase plástico marrón vacío de 1975, donde Elvis guardaba el antibiótico recetado Tetracyclin fue vendido por 6.900 dólares, un encendedor se remató por 4.700 dólares, sus anillos de diamantes se vendieron por 12.500 dólares, un revolver en 13.700 dólares, un estuche de guitarra gastado con la firma de Elvis en 5.000 dólares, una guitarra blanca que Elvis usó en 1950, años antes de saltar a la fama, fue valuada en 9.400 dólares.

Elvis prestó servicio en el ejército en Fort Hood en 1958, uniéndose a la 3ª División Blindada en Friedberg, Alemania y allí tuvo su primer acercamiento con las anfetaminas a través de un sargento, aunque se mostraba renuente al consumo de drogas como la cocaína, la marihuana, incluso del alcohol, participando en campañas contra las drogas. Al volver a Estados Unidos participó en películas, grabó discos y realizó varios shows que lo catapultaron como estrella de la música.

Presley se casó en 1967 con Priscilla Beaulieu, pero para 1973 se estaban divorciando por acusaciones de infidelidades de ambas partes. A partir de ese momento la salud de Presley comenzó a deteriorarse y fue hospitalizado en estado de semi coma por efecto de los abusos en el consumo de Demerol, una droga que le entregaba su médico de cabecera. Presley sentía que al obtenerlas de un doctor no era un adicto común que sale a las calles a conseguirlas. Ese año se presentó en 168 conciertos y pesar del deterioro de su salud, al año siguiente llevó a cabo más presentaciones aún.

Para principios de 1977, los medios decían que Elvis Presley se había convertido en una caricatura grotesca de su elegante y enérgica forma de ser. Pasado de peso, con mente opacada por los fármacos que ingería diariamente, era casi incapaz de sacar adelante sus conciertos.

Elvis Presley dio su último concierto en Market Square Arena, Indianápolis el 26 de junio de 1977. Como no podía ser de otra manera cerró el show con Can't help falling in love.

El 1 de agosto se publicó el libro Elvis: What Happened? escrito por sus tres custodios despedidos un año antes y se convirtió en el primer material en exponer detalladamente los años en que Presley se drogó. Tras su publicación, el cantante quedó devastado e intentó sin éxito evitar su lanzamiento, ofreciendo dinero a la editorial responsable. En ese entonces presentaba un cuadro médico grave causado por el consumo excesivo de drogas.

La noche del 16 de agosto de 1977 y antes de iniciar una nueva gira, Elvis fue encontrado, por su novia Ginger Alden, inconsciente en el suelo de su baño. Los médicos intentaron reanimarlo, durante 30 minutos, sin embargo no lo lograron.

La muerte del cantante se hizo pública a las 3:30 p. m. en el Baptist Memorial Hospital.

Durante la autopsia se identificaron 14 drogas y medicamentos diferentes en su sangre.

Ese mismo día comenzaron a propagarse todo tipo de rumores sobre la muerte del cantante: ¿Una sobredosis de drogas? ¿Un asesinato? ¿Una prescripción de fármacos poco ética de su médico personal? Y sobre si, realmente, era Elvis quien entro en la morgue del hospital. El principal sospechoso fue el médico personal de Elvis Presley, el doctor George Nichopoulos a quien, en 1981, se lo acusó de asesinato y durante el juicio se lo encontró inocente de asesinato pero se lo condenó por prescripción poco ética de fármacos hacia Elvis y a otros pacientes como Jerry Lee Lewis.

Elvis Presley falleció en Memphis a causa de un infarto de miocardio.

Tenía 42 años.

Su última gira se llegó a emitir en televisión después de morir Presley, en la CBS, pero solo una vez y luego pasó a engrosar las estanterías de archivos del artista. Solo hay un pequeño momento de gloria en ese especial, cuando interpreta Unchained Melody y se lo ve casi saboreando la letra de la canción, tomándose su tiempo en la interpretación. Todo un Rey.

Los restos de Elvis descansan en Graceland junto a los restos de sus padres y su abuela paterna. Elvis, publicó 69 álbumes, cantó 700 canciones y se editaron 70 álbumes con recopilaciones tras su muerte y actuó en 33 películas. Incluso después de su muerte, El Rey cosechó un total de 90 discos de oro, 52 de platino y 25 de multiplatino y con más de 1.000 millos de discos vendidos en todo el mundo, Elvis Presley es considerado el artista con mayores ventas de todos los tiempos. Todo un record incluso después de su muerte.

Nos separamos de Wayne y Ruthanne en Memphis. Ellos seguían viaje hacia su amado Traverse City en el estado de Michigan. Nosotros nos quedamos unos días más pero ya los volveremos a ver en otro momento.

Pero hasta acá llegamos hoy con Memphis. La semana que viene visitaremos otro lugar de Estados Unidos. Los esperamos.

Mail: silviayoscarporelmundo@gmail.com

Blog: https://silviayoscarporelmundo.blogspot.com

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVpv0lP78yOx-FGzERNpzCg

Instagram: silviayoscarporelmundo