Miranda y Santiago Motorizado se unieron en una nueva versión de «Extraño»

El dúo ícono del electropop, Miranda!, acaba de sorprender a sus fanáticos con una electrizante reversión de uno de sus tracks más queridos: "Extraño". El tema, originalmente parte de su álbum Safari (2014), renace con una nueva sensibilidad al sumar la inconfundible voz de Santiago Motorizado, líder de Él Mató a un Policía Motorizado.

Producida por Renzo Luca, esta colaboración inyecta un aire de melancolía platense y una orientación al baile al éxito original. Ale Sergi confesó que invitar a Motorizado era un "capricho pendiente" de la banda. "Siempre me encanta su voz y en esta canción se destaca. Estamos felices con la producción de Renzo Luca, más orientada al baile, y adoramos el reemplazo del riff principal del sintetizador por las voces chopeadas", explicó Sergi.

Un videoclip único

El lanzamiento vino acompañado de un videoclip dirigido por Mel Anton que se convierte en un viaje nostálgico. La pieza audiovisual transcurre en un viejo depósito repleto de objetos emblemáticos que remiten al universo visual de Hotel Miranda!, el aclamado álbum de reversiones que no solo les valió el prestigioso Gardel de Oro sino que reafirmó su estatus de íconos del pop argentino.

En lo alto del show

La nueva versión de "Extraño" llega en el momento de mayor exposición y éxito comercial de Miranda!. Su reciente participación como jurados de La Voz Argentina disparó la popularidad de sus clásicos.

En los últimos meses, su tema “Tu misterioso alguien” (2009) alcanzó el puesto #1 en el Top 50 de Spotify Argentina, un hito que se replicó con apariciones en el Top 10 de Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, confirmando que su música es tan vigente como siempre.

Con la ola de popularidad a su favor, Miranda! se prepara para el gran cierre de su exitoso ciclo Nuevo Hotel Miranda! con dos shows masivos en el Estadio Ferro el 22 y 23 de noviembre. Antes y después de esas fechas clave, el dúo continuará su gira por Ecuador, México, España, Chile y Uruguay, llevando su pop renovado a todo el continente y Europa.