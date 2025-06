El músico y compositor Brian Wilson, fundador de The Beach Boys, falleció a los 82 años tras luchar contra un trastorno neurodegenerativo, según confirmó su familia este miércoles a través de sus redes sociales.

“Nos rompe el corazón anunciar que nuestro amado padre ha fallecido. Por favor, respeten nuestra privacidad mientras atravesamos este duelo”, expresaron sus hijos. Aunque no se precisó la causa de muerte, en 2023 se había informado que padecía demencia y, tras la muerte de su esposa, fue puesto bajo tutela legal para garantizar su cuidado.

Wilson fue una de las figuras más influyentes del pop del siglo XX. Fundó The Beach Boys junto a sus hermanos, su primo y un amigo en los años sesenta, y fue el cerebro creativo detrás de éxitos como Surfin' USA, I Get Around y Good Vibrations. En 1966 lanzó Pet Sounds, un disco que, aunque inicialmente no fue un éxito comercial, es considerado una obra maestra que inspiró a artistas como Paul McCartney y George Martin.

A lo largo de su vida, Wilson batalló con problemas de salud mental, pero nunca dejó de crear. Produjo álbumes como solista, colaboró con otros músicos y fue reconocido con premios como el Kennedy Center Honor y su ingreso al Songwriters Hall of Fame. Su último disco, At My Piano (2021), fue una reinterpretación instrumental de sus clásicos.