Murió Karl Cochran, el guitarrista de Kiss

El guitarrista y compositor Karl Cochran, reconocido por su trabajo junto a la banda Kiss, falleció a los 61 años en un trágico accidente de tráfico en Bridgewater, Nueva Jersey.

El siniestro ocurrió el miércoles 19 de febrero a las 7:20 a.m., cuando el vehículo en el que viajaba como pasajero impactó contra un árbol. Según informaron las autoridades, su madre, Arna Cochran, conducía el automóvil al momento del choque. La fuerza del impacto hizo que Cochran saliera despedido del vehículo, lo que le provocó heridas de gravedad. Fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en New Brunswick, donde finalmente falleció.

Karl Cochran nació el 26 de diciembre de 1963 en Plainfield, Nueva Jersey. Hijo de un DJ, creció rodeado de música y tuvo contacto con géneros como el funk, el jazz, el blues y el rock. A los trece años inició sus estudios de guitarra con el reconocido jazzista Harry Leahey, quien se convirtió en una influencia clave en su formación musical.

A lo largo de su carrera, Cochran colaboró con importantes figuras del rock. Su relación con Kiss lo llevó a coescribir Into The Void, una de las canciones incluidas en el álbum Psycho Circus (1998). También formó parte de la banda solista de Ace Frehley y del grupo The Eric Singer Project, liderado por el baterista de Kiss.

Además, trabajó con Joe Lynn Turner, exmiembro de Rainbow y Deep Purple. Turner expresó su pesar por la noticia y lo recordó como una "pérdida increíble" para la música.

En 2014, Cochran sufrió un derrame cerebral que lo alejó de los escenarios, aunque continuó activo en la industria musical como productor, ingeniero y profesor. Su legado perdura en su obra y en las nuevas generaciones de músicos a las que formó.