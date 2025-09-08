Murió Rick Davies, vocalista de Supertramp

El mundo de la música lamenta la pérdida de una de sus figuras más emblemáticas. Rick Davies, cofundador, vocalista y compositor de la legendaria banda británica Supertramp, falleció este sábado 6 de septiembre a los 81 años. Su muerte, tras una valiente batalla de más de una década contra el mieloma múltiple, marca el final de una era y deja un vacío irremplazable en el rock.

Nacido en 1944 en Swindon, Inglaterra, la vida de Davies fue un testamento de su pasión inquebrantable por la música. Desde su infancia, hipnotizado por el sonido del 'Drummin' Man' de Gene Krupa, se sumergió en los ritmos del jazz, el blues y el rock and roll. Esa fascinación se cristalizó en Supertramp, la banda que formó y que, junto a su compañero Roger Hodgson, forjó un sonido único y atemporal.

Un legado imborrable

La voz de Davies, conmovedora y llena de matices, y su inconfundible toque en el piano Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de Supertramp. Fue el autor y coautor de himnos que definieron a una generación, canciones que hoy siguen resonando con la misma fuerza que el día en que fueron creadas. Su genio creativo no solo dio forma a la identidad de la banda, sino que también dejó una marca única en la historia del rock.

Más allá del estrellato, Davies era una persona de una calidez y resiliencia admirables. Su devoción por su esposa Sue, con quien compartió más de 50 años de vida, era un pilar en su existencia. A pesar de los problemas de salud que lo alejaron de los escenarios mundiales con Supertramp, nunca abandonó su amor por la música. Continuó actuando en su natal Swindon con amigos, en un grupo llamado Ricky and the Rockets, demostrando que la pasión, incluso en la adversidad, no conoce límites.