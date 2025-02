La legendaria cantante de pop y R&B Roberta Flack falleció este 24 de febrero de 2025 a los 88 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado en el que su familia expresó: "Tenemos el corazón roto por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack. Murió en paz, rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una orgullosa educadora".

Un legado musical incomparable

Flack fue una de las artistas más influyentes de la música soul y pop en los años 70. Su carrera despegó con "The First Time Ever I Saw Your Face", canción que ganó el Grammy a la Grabación del Año en 1972 tras ser utilizada en la película Play Misty for Me, de Clint Eastwood. Al año siguiente, repitió la hazaña con "Killing Me Softly With His Song", convirtiéndose en la primera artista en obtener el premio en dos años consecutivos.

A lo largo de su trayectoria, Flack dejó una huella imborrable en la industria musical. En 1996, su legado se revitalizó con la versión de "Killing Me Softly" de los Fugees, con Lauryn Hill como voz principal. En 2020, la Academia de la Grabación le otorgó un Grammy honorífico a toda su carrera.

Una vida marcada por la música y la lucha social

Nacida en 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte, Flack creció en Arlington, Virginia, en el seno de una familia apasionada por el gospel. Su talento al piano le permitió obtener una beca en la Universidad Howard con solo 15 años. Fue descubierta en un club de Washington por el músico de jazz Les McCann, lo que la llevó a firmar con Atlantic Records e iniciar su carrera discográfica a los 32 años.

Además de su impacto en la música, Flack fue una figura comprometida con los movimientos sociales. Fue amiga de líderes como el reverendo Jesse Jackson y la activista Angela Davis, y cantó en el funeral de Jackie Robinson, el primer jugador negro de la MLB.

La batalla contra la ELA

En 2022, a Flack le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le impidió seguir cantando en sus últimos años. A pesar de los desafíos de salud, su legado artístico y su mensaje de amor y protesta siguen vivos en su música.

Roberta Flack deja una marca imborrable en la historia de la música, recordada no solo por su talento excepcional, sino también por su lucha por la igualdad y la justicia social.