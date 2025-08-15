Finalmente llegó el viernes y, la agenda cultural se presenta colmada de espectáculos y eventos de primer nivel. Cada centro cultural provincial espera a su público con propuestas artísticas novedosas y exclusivas.

Viernes 15 de agosto

15.00 horas. Ciclo Electrónico + Feria en el Centro Cultural Conte Grand. Entrada libre y gratuita.

Música, teatro y festivales para disfrutar del fin de semana

20.00 horas. Ópera Carmen en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

Música, teatro y festivales para disfrutar del fin de semana

20.00 horas. Festival de coros “En el canto hay Unidad” en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución: $3000.

Música, teatro y festivales para disfrutar del fin de semana

21.00 horas. Teatro Gala Modo en el Espacio Franklin con las obras Una en un sillón y Bye pedir perdón. Entradas anticipadas al 2645874445.

21.00 horas. Muestra final de Taller de Fotografía en El Grito Espacio Creativo (Libertador 2630 oeste). Entrada libre y gratuita.

Música, teatro y festivales para disfrutar del fin de semana

21.30 horas. Teatro con “Para Anormales” en la Sala Z. Link de entradas anticipadas.

Música, teatro y festivales para disfrutar del fin de semana

21.30 horas. Teatro con El Pacto de los Rosales en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

Música, teatro y festivales para disfrutar del fin de semana

Sábado 16 de agosto

15.00 horas. Actividad cultural “Cuentos con Color” en la Casa Natal de Sarmiento. Entrada libre y gratuita.

Música, teatro y festivales para disfrutar del fin de semana

18.00 horas. Música con el Festival “Vibra Alterna” de bandas emergentes. Entrada libre y gratuita.

Música, teatro y festivales para disfrutar del fin de semana

20.00 horas. Ópera Carmen en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

20.00 horas. Festival de coros “En el canto hay Unidad” en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución: $3000.

21.00 horas. Teatro Gala Modo en el Espacio Franklin con las obras Una en un sillón y Bye pedir perdón. Entradas anticipadas al 2645874445.

Música, teatro y festivales para disfrutar del fin de semana

Domingo 17 de agosto

19.00 horas. Ópera Carmen en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

20.00 horas. Música con el ciclo Escuchame una cosita en cervecería Donata. Este fin de semana se presentan Magaláctiva & Rodri Cactus. Entrada libre y gratuita.

Música, teatro y festivales para disfrutar del fin de semana

21.00 horas. Concierto de Marchas Militares en Homenaje a Don José de San Martín en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución ($4000) y solidario en beneficio para CUVHONI en la boletería del Auditorio.

Música, teatro y festivales para disfrutar del fin de semana

Nota en desarrollo.