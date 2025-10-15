Música de cámara en el Auditorio Juan Victoria

El Ciclo de Música de Cámara organizado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) y el Centro de Creación Artística y Artesanías (CCAO) se prepara para una velada inolvidable.

Este miércoles 15 de octubre, a las 21:00 horas, el prestigioso Auditorio Juan Victoria abrirá sus puertas para recibir una gran gala dedicada a fragmentos selectos de Óperas y Zarzuelas.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de un elenco de destacados intérpretes locales que pondrán voz y emoción a algunas de las piezas más emblemáticas del repertorio lírico y popular español.

La función contará con las actuaciones de los siguientes cantantes: Susana Tellez, Lorena Montero, Camila Velázquez, Yamile Giorgiani, Walter Vilchez, Guido Cuñarro, Octavio Sosa y Cesar Sánchez.

El acompañamiento musical en el piano estará a cargo de los talentosos Luz Ramírez y Tito Oliva.

El evento, que promete ser una cita imperdible para los amantes de la música clásica y el arte lírico, ofrece la entrada libre y gratuita, reforzando el compromiso de las instituciones organizadoras con la difusión cultural y el acceso a espectáculos de alta calidad.

Se invita a toda la comunidad a asistir y disfrutar de este encuentro con la mejor música de cámara. Entrada libre y gratuita.