Música en vivo en el Ciclo Jazz de Malandrino

Este jueves 21 de agosto a las 22 horas, la música llegará de una manera especial de la mano de Tesla Jazz en el marco del Ciclo Jazz del Malandrino.

En la tercera fecha de este ciclo de jazz, los integrantes de la reconocida banda subirán a escena a dar lo mejor del género. La formación está compuesta por Fernando Naser en trompeta, Rodrigo Ovejero en trombón, Santiago Garzón en saxo tenor, Marcelo Laspiur en bajo, Leo Belli en guitarra y Valentín Cora en batería.

Los músicos interpretarán composiciones propias, jazz contemporáneo y piezas de grandes autores de estilo como Charlie Parker, Duke Ellington y Joe Henderson, entre otros.

La cita es en Urquiza 991 sur, con un derecho a show de $5000 y reservas al 2646273034.