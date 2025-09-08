Música y talleres para la nueva Semana Cultural

Llegó septiembre y, como es habitual en la provincia, la oferta cultural no deja de sorprender a locales y turistas que llegan a San Juan con deseos de conocer más sobre sus artistas.

Martes 9 de septiembre

19.00 horas. El Club de Lectura Ratones de Biblioteca, un espacio inclusivo que busca promover el hábito de la lectura en el Museo Casa Natal de Sarmiento.

21.30 horas. Su amigo Dyango Tour en el Auditorio Juan Victoria. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas: Música con Martes de Jam con Zyxela MC en Terraza 4.20. Derecho a show $3500.

Miércoles 10 de septiembre

16.00 horas: Clases de folklore para adultos mayores en el Museo Casa Natal de Sarmiento.

21.00 horas. Santiago Motorizado presentando su disco “El Retorno” en Mamadera. Entradas agotadas.

21.00 horas. Festival Cuyo Contemporáneo 2025 del 10 al 14 de septiembre.

21.30 horas. Pepe Blasco presenta “Accionar” en vivo en el TB. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas: Stand Up de El Belga Kristof en Sala Z. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas: Pedro Capó en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

Jueves 11 de septiembre

10.00 horas: Acto conmemorativo por el 137° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento junto con la inauguración de la muestra Sarmiento, su legado, con dioramas inspirados en su figura como educador.

16.00: Habla el Monumento, una visita guiada que recorre la muestra temporaria La Casa cuenta su historia. Sus patios en el Museo Casa Natal de Sarmiento.

21.00 horas. El Cuarto Soda rinde homenaje a Soda Stereo en el Teatro Oscar Kümmel. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. El dúo de los Campedrinos en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.