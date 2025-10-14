Netflix acaba de sumar a su catálogo "Néro", una intensa serie francesa de ocho episodios que nos transporta a la Francia de 1504. La producción combina drama político, aventura y acción, centrando su relato en un asesino a sueldo obligado a confrontar su pasado.

La trama sigue a Néro (Pio Marmaï), un hombre frío y despiadado, cuya vida se sacude al reencontrarse inesperadamente con Perla, la hija que abandonó al nacer. Perseguidos por fuerzas oscuras, padre e hija inician un peligroso viaje junto a un grupo de personajes dispares. El conflicto central de Néro será decidir entre aferrarse a su camino de venganza o atreverse a buscar la redención.

El elenco lo completan figuras como Alice Isaaz, Olivier Gourmet y Camille Razat (Emily en París).

Las primeras críticas han sido variadas. Mindies aplaudió el tono de la serie, describiendo la experiencia como una "epopeya contenida, más interesada en mostrar la fatiga del poder que su gloria".

Por otro lado, Decider señaló que, si bien tiene "suficiente acción e irreverencia" para enganchar al público, la serie sufre de una "mitología confusa". Finalmente, DM Talkies criticó la debilidad en la "escritura del drama y la política".

A pesar de las observaciones, "Néro" se consolida como una opción robusta para los fans de los dramas históricos cargados de intriga y acción.