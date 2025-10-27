En los últimos días, Netflix estrenó películas y series ideales para maratonear en el comienzo de los últimos días de octubre. Comedia, romance, drama, acción y documentales ya están disponibles para los fanáticos.

Una casa de dinamita (película)

2025 - Dir: Kathryn Bigelow

Cuando un misil sin identificar el origen es lanzado contra Estados Unidos, la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo actuar en respuesta. La cinta explora los 18 minutos entre el lanzamiento del misil y su potencial detonación desde varias perspectivas.

Reparto: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos.

Origen: Estados Unidos.

Nadie quiere esto - temporada 2 (serie)

En la primera temporada, la serie presenta a Joanne y Noah, quienes se conocen en una fiesta y rápidamente se enamoran. Sin embargo, se dan cuenta de que hay muchas cosas que podrían interponerse en su relación: desde la religión y sus perspectivas opuestas de la vida hasta las intromisiones de sus familiares. En esta segunda entrega, el tormentoso romance se agita entre dramas familiares, desafíos profesionales y una pregunta que empieza a dominar su relación.

Reparto: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn, Sherry Cola, Leighton Meester, Miles Fowler.

Origen: Estados Unidos.

El monstruo de Florencia (serie)

La serie comienza con la séptima y octava víctimas de Il Mostro, dos adolescentes asesinados en un coche camino a una fiesta. Cuando la fiscal Silvia Della Monica llega a la escena del crimen, y como la policía no está cerca de reunir pistas que conduzcan al desenmascaramiento del asesino, se arriesga a mentir a la prensa. Silvia anuncia al mundo que, antes de morir, la víctima dio una descripción detallada de su atacante, con la esperanza de que el asesino entre en pánico y cometa un error. Al mismo tiempo, Silvia y su equipo vuelven a investigar otros asesinatos relacionados con Il Mostro.

Reparto: Liliana Bottone, Marco Bullitta, Francesca Olia, Giacomo Fadda, Antonio Tintis y Valentino Mannias.

Origen: Italia.

Guerra al hampa: Filadelfia contra la mafia (serie)

Una brutal guerra de mafias entre John Stanfa y Joey Merlino sume a la Filadelfia de los años 90 en el caos y el derramamiento de sangre.

Reparto: Intervenciones de: Joey Merlino, John Stanfa.

Origen: Estados Unidos.

El elixir de la inmortalidad (película)

2025 - Dir: Kimo Stamboel

Una familia disfuncional regenta un reputado negocio de hierbas medicinales. El propietario de la empresa intenta innovar creando una nueva poción, que acaba desencadenando un brote zombi.

Reparto: Mikha Tambayong, Eva Celia Latjuba, Donny Damara, Marthino Lio.

Origen: Indonesia.

