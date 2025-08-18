Apenas comenzada una nueva semana de agosto, Netflix recordó a sus suscriptores las novedades dentro de su catálogo. Drama, comedia, crimen y más entre las novedades de la plataforma.

En el barro

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. En el barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes "tribus" que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en "Las embarradas".

Reparto: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez, Ana Rujas.

Origen: Argentina.

Merlina - temporada 2

Las puertas de Nunca Más vuelven a abrirse, y Merlina lidia con un nuevo director, el asedio de la fama y el debilitamiento de sus poderes psíquicos. La serie centrada en uno de los personajes principales de la familia Addams regresa con más aventuras, más momentos escalofriantes y comedia para disfrutar en familia. Ahora, la protagonista vuelve a la academia Nevermore para desentrañar un misterio acompañada de nuevos personajes.

Reparto: Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers, Joy Sunday.

Origen: Estados Unidos.

Miss Governor - temporada 1 parte 2

La primera vicegobernadora negra de Misisipi, Antoinette Dunkerson, quiere brillar en la política, pero primero debe lidiar con su alocada familia y un jefe que vive en el pasado. La serie se sitúa en el mundo de la política, donde los hombres tienen preponderancia y las mujeres necesitan hacer un esfuerzo doble para ser respetadas. En el caso del personaje principal, no solo pertenece a una minoría por ser mujer sino que también es afroamericana. Así, esta comedia se presenta como una hilarante sátira de la actualidad en Estados Unidos. Tras el estreno de los primeros ocho episodios en mayo, la serie lanzó más capítulos de la primera temporada.

Reparto: Terri J. Vaughn, Kevin Thoms, J. Elliott, Jo Marie Payton, Jade Novah, Drew Olivia Tillman.

Origen: Estados Unidos.

Marcada

Una exoficial de policía devota se une a un peligroso cómplice para planear un audaz robo y conseguir el dinero que necesita para la operación de su hija. Uno de los aspectos clave de Marcada es la tensión moral que atraviesa su protagonista: una mujer profundamente religiosa y exintegrante de las fuerzas de seguridad, para quien cometer un crimen representa una fuerte ruptura con sus principios. Sin embargo, la serie evita el tono aleccionador y no juzga a su protagonista, optando por una narrativa más compleja y empática.

Reparto: Lerato Mvelase, Sphamandla Dhludhu, Jabulani Mthembu, Bonko Khoza, Natasha Thahane, Desmond Dube.

Origen: Sudáfrica.

Fuente: IndieHoy