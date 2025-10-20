Para comenzar la semana, Netflix vuelve a sorprender a sus fanáticos con nuevos títulos que ya están disponibles en su catálogo.

La diplomática - temporada 3

Kate acaba de acusar a la vicepresidenta Grace Penn de tramar un complot terrorista y admite que aspira a su puesto. Pero ahora que la presidenta ha muerto, su esposo, Hal, podría haberlo asesinado sin querer, y Grace Penn es la líder del mundo libre. Nada de esto frena la campaña de Hal para conseguir la vicepresidencia para Kate. Kate asume un papel que nunca quiso, con una libertad que nunca esperó, una amistad cada vez más compleja con el secretario de Asuntos Exteriores, Austin Dennison, y un vínculo desconcertante con el primer caballero, Todd Penn.

Reparto: Keri Russell, Allison Janney, Rufus Sewell, David Gyasi.

Origen: Estados Unidos.

Románticos anónimos

Una brillante chocolatera incapaz de mantener contacto visual conoce a un heredero que no soporta el contacto físico... pero, de algún modo, son inmunes el uno al otro. Basada en la comedia romántica franco-belga Tímidos anónimos (2010).

Reparto: Shun Oguri, Han Hyo-joo, Yuri Nakamura, Ryô Narita.

Origen: Japón.

Nadie nos vio partir

Basada en la novela homónima de Tamara Trottner, narra la frenética búsqueda de una madre para recuperar a sus hijos, quienes fueron secuestrados por su marido como venganza. Esto marca el inicio del enfrentamiento entre dos de las familias más poderosas de la comunidad judía mexicana en la década de 1960.

Reparto: Tessa Ia, Emiliano Zurita, Juan Manuel Bernal, Flavio Medina.

Origen: México.

Néro

En la Francia de 1504, Néro, un asesino frío y despiadado, se encuentra inesperadamente con Perla, la hija que abandonó al nacer. Perseguidos por fuerzas siniestras, ambos emprenden un viaje plagado de peligros acompañados por un grupo tan dispar como imprevisible. A lo largo del camino, Néro debe enfrentarse a sí mismo y decidir si se aferra a la venganza o se atreve a buscar la redención.

Reparto: Pio Marmaï, Alice Isaaz, Olivier Gourmet, Louis-Do de Lencquesaing, Camille Razat.

Origen: Francia.

Reclutas

Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope, un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario, y a su mejor amigo Ray McAffey, heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos, tendrán que lidiar con las minas —tanto literales como metafóricas— del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.

Reparto: Miles Heizer, Liam Oh, Vera Farmiga, Kieron Moore.

Origen: Estados Unidos.

