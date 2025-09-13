Llegando el fin de semana, las plataformas de streaming volvieron a publicar sus novedades y Netflix recomendó historias de dramas y documentales a comedias y romance.

Nombre artístico: Charlie Sheen

2025 - Dir: Andrew Renzi

Después de 7 años sobrio, Charlie Sheen habla con franqueza de su ascenso a la fama y su caída pública, acompañado por familiares y amigos que comparten historias inéditas de su viaje por el estrellato, sus luchas y su redención.

Reparto: Charlie Sheen, Jon Cryer, Denise Richards, Ramon Estevez, Heidi Fleiss.

Duración: 90 minutos.

Origen: Estados Unidos.

El otro París

2025 - Dir: Janeen Damian

Ella quería ir a París, Francia, pero terminó en Paris, Texas. En esta alegre comedia romántica, Miranda Cosgrove se pone en la piel de una aspirante a artista que se inscribe en un reality de citas para viajar gratis a la capital francesa. Cuando descubre que el programa se filma a unos cuantos kilómetros de su pueblo natal, en la ciudad de Paris de Texas, idea un plan para quedar eliminada, pero su sorpresiva conexión con el soltero protagonista, interpretado por Pierson Fodé, complica las cosas.

Reparto: Miranda Cosgrove, Pierson Fode, Madison Pettis, Yvonne Orji.

Duración: 105 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Academia de villanos

2025 - Dir: Chris Martinez

Cuando un misterioso televisor la transporta a una escuela para villanos, la subencargada de un restaurante encuentra un nuevo propósito y una forma de vengarse de sus enemigos.

Reparto: Barbie Forteza, Eugene Domingo, Jameson Blake, Michael De Mesa.

Duración: 107 minutos.

Origen: Filipinas.

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar

2025 - Dir: Skye Borgman

El film cuenta lo sucedido en octubre del 2020, cuando Lauryn Licari, de 13 años, y su entonces novio Owen (ambos estudiantes de secundaria de Beal City, Michigan) comenzaron a recibir mensajes de un número desconocido. Tras una pausa, los mensajes se reanudaron en septiembre de 2021, todos llenos de amenazas e insultos que se mantuvieron durante los siguientes 15 meses. Los mensajes contenían información que solo alguien cercano a Lauryn podría haber sabido, por lo que padres y funcionarios escolares, preocupados, acudieron a la policía en busca de ayuda. ¿El resto de la historia? Descubrila en el documental.

Reparto: Lauryn Licari, Kendra Licari.

Duración: 94 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Fuente: IndieHoy